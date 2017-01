Tarifeinheitsgesetz: „Das geht schon an die Existenz“

Der Arbeitsrechtler Manfred Löwisch spricht über die Tarifeinheit und die Folgen des Gesetzes für die Spartengewerkschaften.

Herr Löwisch, 65 Jahre lang kamen wir ohne ein Tarifeinheitsgesetz aus. Wieso will seit 2015 nun der Staat regeln, welcher Tarifvertrag in einem Betrieb gilt?

Das ist eine Reaktion auf das Bundesarbeitsgericht, das seine Rechtsprechung geändert hat. Früher hat das Gericht im Wesentlichen dafür gesorgt, dass in einem Betrieb immer nur ein Tarifvertrag gilt. Aber das hat es dann 2010 aufgegeben.

Dann hat das Bundesarbeitsgericht früher durch Rechtsprechung das gemacht, was jetzt das Tarifeinheitsgesetz erfüllen soll?

Ja. Allerdings nicht in dem Umfang, wie es jetzt im Tarifeinheitsgesetz steht. Es gab immer unterschiedliche Tarifverträge, etwa für Arbeiter und Angestellte. Aber für gleiche Arbeitnehmergruppen galt nur ein Tarifvertrag. Davon ist das Bundesarbeitsgericht dann aber 2010 abgerückt. Begründung war, dass dann kleinere Gewerkschaften keine wirksamen Tarifverträge abschließen könnten und das gegen die im Grundgesetz garantierte Koalitionsfreiheit verstoße.

Die Folge ist, dass Beschäftigte in gleicher Funktion innerhalb eines Betriebes verschieden bezahlt werden, womöglich andere Arbeitszeit- und andere Urlaubsregelungen haben. Ist es nicht ein berechtigtes Interesse der Bundesregierung, dem entgegenzuwirken?

Man kann der Bundesregierung entgegenhalten, dass die Rechtsprechung seit sieben Jahren geändert ist und es trotzdem zu keinen schweren Unzuträglichkeiten kam. Meiner Meinung nach verfolgt die Bundesregierung noch ein ganz anderes Ziel. In einem Unternehmen ist eine bestimmte Summe für Lohnentgelte da. Wenn kleine Gewerkschaften streikweise für ihre Mitglieder viel durchsetzen, nehmen sie überproportional viel in Anspruch. Das Tarifeinheitsgesetz soll dazu führen, dass die Entgelte gleichmäßiger verteilt werden.

Zur Person Manfred Löwisch leitet an der Universität Freiburg die Forschungsstelle für Hochschularbeitsrecht. Er war selbst Richter und ist emeritierter Professor für Arbeits- und Sozialrecht. Das Gesetz zur Tarifeinheit sieht er differenziert.

Nun argumentiert aber beispielsweise die kleine Pilotengewerkschaft Cockpit, dass sie dadurch in ihrer Existenz bedroht wird.

Das ist die andere Seite der Medaille. Diesen Berufsgewerkschaften wird der Weg versperrt, wenn die geltenden Tarifbedingungen letztlich von den großen Gewerkschaften geregelt werden. Das geht schon an die Existenz. Man muss sich vorstellen, dass die Piloten in einem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes mitgeregelt würden. Da würden die Mitglieder natürlich sagen, was sollen wir bei euch noch?

Dann sind die Verfassungsbeschwerden also berechtigt?

Dafür spricht sehr viel. Berufsgruppengewerkschaften haben letzten Endes keine Möglichkeiten mehr, für ihre Mitglieder etwas herauszuholen.

Das Ziel „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gerät also in Konflikt mit der Verfassung?

Ja, das würde ich sagen. Im Grundgesetz steht, dass die Koalitionsfreiheit auch für alle Berufe gewährleistet ist. Da steckt eben drin, dass auch ein Zusammenschluss bestimmter Berufe Arbeitsbedingungen durchsetzen kann.

Sie geben den Verfassungsbeschwerden also durchaus Chancen?

Ja, durchaus. Eine Feinheit ist allerdings zu berücksichtigen. Die Tarifeinheit wird ja nur auf Antrag hergestellt. Die Mehrheitsgewerkschaft im Betrieb muss also erst den Antrag stellen, sonst bleibt es beim Nebeneinander verschiedener Tarifverträge. Einen solchen Antrag hat es in den vergangenen zwei Jahren, in denen das Tarifeinheitsgesetz gilt, aber nie gegeben. Vielleicht geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass man da erst einmal abwarten kann, ob sich das Gesetz tatsächlich so negativ auf die Tarifautonomie kleiner Gewerkschaften auswirkt.

