Tarifeinheitsgesetz: Alles Egoisten bei kleinen Gewerkschaften?

An den kleinen Berufsgewerkschaften scheiden sich die Geister. Nun muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob das Tarifeinheitsgesetz verfassungskonform ist.

Das Tarifeinheitsgesetz zählt zweifellos zu den umstrittensten Gesetzen dieser Legislaturperiode. Nach Inkrafttreten Mitte 2015 machten mehrere Gewerkschaften ihre Ankündigung wahr und legten Verfassungsbeschwerde ein. In dieser Woche nun befasst sich der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit der Frage, ob die unter anderem von Verdi, Deutschem Beamtenbund, der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) und der Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) vorgetragenen Argumente stichhaltig sind, wonach das Tarifeinheitsgebot gegen Artikel 9 des Grundgesetzes verstoße. Die mündliche Verhandlung ist für zwei ganze Tage, Dienstag und Mittwoch jeweils ab 10 Uhr, angesetzt. Ein Hinweis, dass Karlsruhe den Verhandlungsgegenstand als komplex betrachtet.

Im Kern regelt das Gesetz Fälle, in denen mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb inhaltlich voneinander abweichende Tarifverträge durchsetzen möchten. Das anschaulichste Beispiel hierfür lieferte 2014/2015 der Tarifkonflikt zwischen der Bahn AG sowie den Gewerkschaften EVG und GDL. Damals hatte, auf der einen Seite, die Lokführergewerkschaft GDL den Anspruch erhoben, auch für Zugbegleiter und andere bei der Bahn angestellte GDL-Mitglieder einen Tarifvertrag auszuhandeln. Auf der anderen Seite wollte die EVG auch für Lokführer in ihren Reihen einen Abschluss erzielen. Am Ende wären so zwei Tarifverträge mit unterschiedlichen Arbeitszeitregelungen und Lohnhöhen für Beschäftigte mit gleichen Tätigkeiten in ein und demselben Betrieb denkbar gewesen.

Dies wollte die Bahn um jeden Preis verhindern, und es gelang schließlich im Rahmen einer Schlichtung, ohne Rückgriff auf das Tarifeinheitsgesetz. Im Grundsatz aber ist das Gesetz für genau solche Konflikte konzipiert: Droht eine Kollision unterschiedlicher Tarifregelungen in einem Betrieb, so gilt nach Paragraf 4a des Tarifvertragsgesetzes nur der Tarifvertrag jener Gewerkschaft, die in diesem Betrieb die meisten Mitglieder hat. Der jeweils kleineren Gewerkschaft bleibt dann nur die Möglichkeit, den Tarifvertrag der größeren inhaltsgleich zu übernehmen.

Unzulässige Beschränkung

Und eben daran entzündet sich die Kritik der Beschwerde führenden Gewerkschaften. Ihre Argumentation: Weil kleinere Gewerkschaften in den Betrieben zumeist nur eine Minderheit der Belegschaft vertreten, wären sie zur Durchsetzung eigener Tarifforderungen nicht mehr in der Lage und verlören so ihre Existenzberechtigung. Warum sollte ein Arbeitnehmer Beiträge an eine Gewerkschaft zahlen, die in Tarifverhandlungen bloß am Katzentisch sitzt? Wozu für Forderungen streiken, die sich ohnehin nicht durchsetzen lassen? Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme, faktisch liefe die Regelung auf ein Ende kleinerer Berufs- und Spartengewerkschaften hinaus, durchaus plausibel.

Hieraus leiten Verdi, GDL und Co. ihre Beschwerde ab: Die in Artikel 9 des Grundgesetzes garantierte Freiheit „für jedermann und für alle Berufe, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden“, werde unzulässig beschränkt. Zudem verweisen die Beschwerdeführer auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2010, der den bis dahin geltenden Grundsatz „Ein Betrieb- ein Tarifvertrag“ aufgehoben und die Möglichkeit der Tarifpluralität ausdrücklich eingeräumt hatte.

Jenseits juristischer Begründungen werden inhaltliche Argumente für den Erhalt von Sparten- und Berufsgewerkschaften ins Feld geführt. So seien die großen DGB-Gewerkschaften oftmals nicht in der Lage oder willens, außerordentliche Belastungen und daraus ableitbare Forderungen spezieller Berufsgruppen angemessen zu berücksichtigten. Im Jahr 2005 kündigte der Marburger Bund, in dem Krankenhausärzte organisiert sind, die Tarifgemeinschaft mit Verdi mit der Begründung auf, die große Dienstleistungsgewerkschaft habe ein inakzeptables Gehaltsangebot der Arbeitgeber akzeptiert, weshalb man fürderhin auf eigene Faust Tarifverträge auszuhandeln und abzuschließen gedenke. In diesem Zusammenhang ist auch die Behauptung der Lokführergewerkschaft GDL zu sehen, als kleine Berufsgewerkschaft mit hohem Organisationsgrad verfüge sie über größere Schlagkraft und Durchsetzungsfähigkeit als die große Schwestergewerkschaft EVG. Ähnlich argumentiert die Pilotenvereinigung Cockpit (VC).

Das Beispiel der VC leitet zu den Befürwortern des Tarifeinheitsgesetzes über. Am entschiedensten treten Arbeitgeber für die Tarifeinheit ein, die vor allem an Planungssicherheit durch möglichst lange Laufzeiten von einheitlichen Tarifvereinbarungen für ihre Belegschaften interessiert sind. Verhandlungen mit mehreren Gewerkschaften und häufige Arbeitskämpfe sind ihnen ein Graus. Die Lufthansa etwa hat es mit der VC, mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO und mit Verdi für das Bodenpersonal zu tun. Ruft eine der Gewerkschaften zum Streik auf, muss die Kranichlinie ihren Flugbetrieb zumindest stark einschränken und verliert täglich Millionen Euro.

Es geht um Mitglieder und Macht

Eine noch misslichere Lage entsteht aus Sicht der Unternehmen, wenn konkurrierende Tarifverträge ungleichen Inhalts für Beschäftigte eines Betriebs gelten. Dienst- und Schichtpläne geraten durch unterschiedliche Wochenarbeitszeiten durcheinander, und abweichende Stundenlöhne für gleiche Tätigkeiten sind dem Betriebsfrieden abträglich. Beim Hinweis auf diese Nachteile können sich die Arbeitgeber auf ein früheres Urteil des BGH aus dem Jahr 1957 berufen. Seinerzeit hatte das Gericht befunden, es sei Unternehmen nicht zuzumuten, mehrere nicht inhaltsgleiche Tarifverträge in ihren Betrieben beachten zu müssen. Dieser Grundsatz hatte Bestand, bis der BGH ihn im Urteil von 2010 fallen ließ. Hieraus leiten die Tarifeinheitsbefürworter das Argument ab, es könne nicht verfassungswidrig sein, was über 53 Jahre hinweg unbeanstandet gegolten habe.

Doch nicht nur die Arbeitgeber, auch DGB-Gewerkschaften, allen voran die IG Metall, treten für die Tarifeinheit und das dazugehörige Gesetz ein. Sie werfen den Berufsgewerkschaften eine gruppenegoistische Interessenvertretung vor. Anstatt sich mit weniger wirkungsmächtigen Belegschaftsteilen zu solidarisieren und deren Forderungen in Tarifverhandlungen mit zu vertreten, kochten MB, GDL und VC lieber ihr eigenes Süppchen.

Es geht aber auch schlicht um Mitglieder und Macht. Schließlich liegen sich selbst die DGB-Schwestern IG Metall und Verdi seit Jahren über die Frage in den Haaren, wer in welchen Unternehmen für die eine oder andere Berufsgruppe zuständig sein soll. Bisher hat sich dabei meist die IG Metall durchgesetzt. Vielleicht erklärt das wenigstens zu einem Teil, warum Verdi sich den Beschwerdeführern gegen das Tarifeinheitsgesetz angeschlossen hat.