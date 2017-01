Terrorverdacht: Software soll Gefährder einschätzen

In diesem Haus in Neuss, Nordrhein-Westfalen, hat ein Mann gelebt, der zum Terrorverdächtigen aus Wien Kontakt hatte. Foto: dpa

Nach dem Attentat von Berlin will die Polizei künftig stärker den Prognosen von Computern vertrauen.

Der Fall ist bekannt, sorgt aber noch immer für Kopfschütteln: Der Tunesier Anis Amri war siebenmal Thema im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) des Bundes und der Länder in Berlin-Treptow. Doch am Ende kamen die dort versammelten Beamten zu dem Schluss, dass keine größere Gefahr von ihm ausgehe. Gleichwohl erschoss der 24-Jährige am 19. Dezember einen polnischen Lkw-Fahrer und tötete mit dessen Sattelschlepper am Berliner Breitscheidplatz elf weitere Menschen. Die Frage ist: Wie konnte es dazu kommen? War es strukturelles oder war es menschliches Versagen?

Möglicherweise lösen künftig in Fällen wie diesen auch Computer das Problem. Wissenschaftler an der Universität Zürich haben ein Programm mit dem Namen „Radar“ entwickelt, das – wie sich später herausstellte – im Fall Amri zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre als die Beamten. Dieses Programm soll ausgehend vom Bundeskriminalamt (BKA) Zug um Zug in allen 16 Bundesländern eingeführt werden.

Keine Indizien für baldigen Anschlag Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Deutschland und Österreich haben die Ermittler zunächst keine eindeutigen Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag entdeckt. In der Wohnung eines 21-Jährigen in Neuss wurden weder Waffen noch Sprengstoff gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Montag mitteilte. Neben einem möglichen Anschlagsplan in Wien wird auch geprüft, ob womöglich eine Terrorattacke auf die Bundeswehr geplant war. Der 21-Jährige steht im Verdacht, einem in Wien gefassten 17-Jährigen bei Vorbereitungen für einen Terroranschlag in Wien geholfen zu haben. Die Durchsuchung der Wohnung „hat nicht zum Auffinden von Beweismitteln geführt, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag schließen lassen können“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Am Sonntag erging Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Auch in Österreich blieb unklar, wie weit etwaige Anschlagspläne gediehen waren. Allerdings stellten die Ermittler nach Analyse der Daten aus dem Handy und dem Computer des 17-jährigen Österreichers mit albanischen Wurzeln fest, dass er in enger Verbindung zu einem 13-Jährigen stand. „Die beiden haben miteinander intensiven Kontakt gehabt“, sagte der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler. Es sei in Österreich das erste Mal, dass praktisch ein Kind im Umfeld eines möglichen Attentäters aufgespürt wurde. Es habe eine erste Anhörung des Jungen und seiner Eltern gegeben. Die Ermittler in NRW gehen davon aus, dass der 21-Jährige aus Neuss den Wiener Terrorverdächtigen über Internetforen kennengelernt hat. Bei seiner Vernehmung bestritt er nicht, eine islamistische Auffassung zu vertreten. Das Bundesinnenministerium hat zurzeit keine Hinweise auf mögliche Verbindungen des in Neuss Verhafteten zum Fall des Berliner Attentäters Amri. (dpa) « zurück 1 | 1 weiter »

Die Schweizer nutzen „Radar“ dazu, inhaftierte Gewalttäter zu bewerten. Es geht um Prognosen, ob sie nach ihrer Freilassung erneut Straftaten begehen werden, ob man sie also bedenkenlos gehen lassen kann oder nicht. Das BKA hat das Programm im Hinblick auf Islamisten fortentwickelt. Und es schult bereits Mitarbeiter von Landeskriminalämtern im Umgang damit.

Los geht’s mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Berlin und Brandenburg, Bayern, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen folgen. Die anderen Ostländer, außer Berlin und Brandenburg, sowie die übrigen West-länder sind im 2. Quartal an der Reihe. Ausschlaggebend für die Reihenfolge der Schulung ist die Zahl der islamistischen Gefährder, die gegenwärtig bundesweit mit 548 angegeben wird, und damit die Anschlagswahrscheinlichkeit in den jeweiligen Ländern.

Das bisherige System sei darauf ausgelegt gewesen, eine Risikoeinschätzung mit Blick auf bestimmte Sachverhalte vorzunehmen, heißt es – beispielsweise mit Blick auf die Gefahr eines Anschlags beim geplanten Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande im November 2015 in Hannover. Die Gefahr erschien den Behörden seinerzeit zu hoch. Das Spiel wurde abgesagt.

Gezielte Personenanalyse

„Radar“ hingegen bewertet nicht Sachverhalte, sondern Personen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagt, dass in das Programm nicht massenhaft Daten eingespeist würden und damit schon gar keine Massenüberwachung verbunden sei. Das Programm könne, selbst wenn man es wolle, so viele Daten gar nicht verarbeiten. Ohnehin mache „Radar“ bloß Sinn, wenn über eine bestimmte Person ausreichend Informationen vorlägen. Überdies, so die Sprecherin weiter, handele es sich um ein „rein polizeiliches Instrument“.

Zwar würden darin Erkenntnisse der Verfassungsschutzämter eingepflegt, so wenn es um Reisen von Islamisten nach Syrien oder in den Irak gehe. „Da wissen die Nachrichtendienste mehr.“ Doch das ändere an der Federführung der Polizeibehörden nichts. Überhaupt, verlautet aus dem Bundesinnenministerium, löse „Radar“ das bisherige System nicht ab, sondern ergänze es.

Ob das Attentat am Breitscheidplatz mit Hilfe der IT hätte verhindert werden können, ist unklar. Aber mit Blick auf Anis Amri wäre sie zu einem anderen Resultat gekommen. Nach Behördenangaben hätte „Radar“ eine höhere Risikoeinstufung in Bezug auf Amri vorgenommen, als es die Analysten getan hatten.