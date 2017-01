Ticker : Müntefering verspricht „fulminanten“ Wahlkampf

+++ Grünen-Chef Özdemir begrüßt Nominierung von Martin Schulz +++ CSU-General Scheuer lästert über "letztes Aufgebot" der SPD +++ Parteitag wird vorgezogen +++ Der Ticker.

+++ 17:59 Uhr: Der SPD-Politiker Franz Müntefering befürwortet die Kanzlerkandidatur seines Parteikollegen Martin Schulz. Der ehemalige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion sagte exklusiv im WDR-Fernseh-Magazin "daheim + unterwegs": "Es ist gut, dass die Entscheidung da ist. Nun kann der Wahlkampf beginnen. Martin Schulz hat in Europa eine glänzende Rolle gespielt. [..] Er wird einen fulminanten Wahlkampf machen - da bin ich mir sicher."

+++ 17:13 Uhr: "Gabriel hinterlässt einen Trümmerhaufen und der Kandidat Schulz ist das letzte Aufgebot", lästert CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Dienstag in Berlin über den SPD-Chef Sigmar Gabriel.

+++ 17.10 Uhr: Gabriel kritisiert in einer Erklärung unter anderem Kanzlerin Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU), die entscheidend zu den immer tieferen Krisen in der EU seit 2008 beigetragen hätten: "Hier wird die Gefahr der Auflösung der EU immer deutlicher."

Zur Frage der SPD-Kanzlerkandidatur schreibt Gabriel, die SPD werde für "150 Prozent Sozialdemokratie" antreten: "Dafür brauchen wir auch eine Person, die diesen Wahlkampf glaubwürdig repräsentiert und mit dem wir die nächste Bundesregierung anführen und Angela Merkel und ihre zerstrittenen Parteien CDU und CSU ablösen wollen." Deshalb schlage er Schulz als Kandidat vor. "Und weil die Führung der SPD eindeutig und klar sein muss, schlage ich ihn auch als neuen Vorsitzenden der SPD vor."

+++ 16:48 Uhr: Grünen-Chef Cem Özdemir begrüßt die Nominierung von Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat. "Martin Schulz steht zweifelsohne für einen proeuropäischen Kurs", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". Er sei allerdings gespannt, wie Schulz die großen Herausforderungen in der Umwelt- und Klimapolitik und bei der notwendigen ökologischen Modernisierung der Wirtschaft anpacken möchte.

+++ 16.33 Uhr: Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs rechnet fest mit einer Niederlage von Martin Schulz gegen Angela Merkel. Er gehe davon aus, "dass auch Herr Schulz zweiter Sieger bleibt - wie die drei Vorgänger".

+++ 16.19 Uhr: SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagt, Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz gehörten in eine Hand. Daher sei es richtig, dass Gabriel dieses Amt abgibt. Die Entscheidung verdiene größten Respekt, es habe in der Fraktion langanhaltenden Beifall für Gabriel gegeben.

Grünen-Chef Özdemir: "Martin Schulz steht zweifelsohne für einen proeuropäischen Kurs". Foto: dpa

+++ 16.17 Uhr: Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping äußert sich skeptisch über die Personalie. "Ob Martin Schulz ein Zeichen für einen fortschrittlichen Politikwechsel wird, ist unbestimmt", erklärt sie. Für sie werde es sich daran zeige, ob er bereit sei, Reiche zu besteuern, Armut wirksam zu bekämpfen und Europa nicht zu einer Militärmacht auszubauen. "Ich habe so meine Zweifel."

+++ 16.06 Uhr: CDU-Vize Thomas Strobl kommentiert Gabriels Entscheidung mit den Worten: "Wir werden jetzt weder in Panik noch in Depression verfallen."

+++ 16.05 Uhr: SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat Sigmar Gabriel laut Teilnehmern der Fraktionssitzung Respekt für seine Entscheidung gezollt. Er habe eigene Interessen zurückgestellt im Interesse der Partei, lobte Oppermann. Er habe Gabriel gedankt für sein Verdienst, die Partei zusammengehalten zu haben.

+++ 15.59 Uhr: Grünen-Fraktionschefin und Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt erklärt über Twitter: "Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von @sigmargabriel. Aber er ist auch nicht weg #Abgesänge"

Parteitag wird vorgezogen

+++ 15.56 Uhr: Der Chef der Linken in der SPD-Fraktion, Matthias Miersch, spricht von einer richtigen Entscheidung: "Für die Partei wird es einen enormen Motivationsschub bedeuten, weil Martin Schulz hohe Anerkennung in der Bevölkerung genießt."

+++ 15.56 Uhr: Der für Ende Mai geplante SPD-Bundesparteitag wird Parteikreisen zufolge vorgezogen für die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden. Im Gespräch sei ein Termin in etwa vier Wochen.

+++ 15.52 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht in Gabriels Entscheidung ein klares Signal gegen eine weitere große Koalition: "Mit Martin Schulz haben wir in dieser Zeit bessere Chancen". Die SPD sei von der großen Koalition enttschäuscht, sagt er dem WDR: "Wir wollen einen Neuanfang."

SPD-Fraktionschef Thomas Opperman (r.) mit Parteichef Gabriel. Foto: dpa

+++ 15.52 Uhr: Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry hält nichts von einem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. "Symbol für EU-Bürokratie und ein tief gespaltenes Europa als Kanzlerkandidat?", twitterte sie.

+++ 15.48 Uhr: Der Chef der Linksfraktion, Dietmar Bartsch spricht von einer "souveränen Entscheidung des SPD-Vorsitzenden". Er werde die SPD auch weiter an ihren Taten messen, sagt er der Funke Mediengruppe.

+++ 15.47 Uhr: Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses, Gunther Krichbaum (CDU), sagt zu Reuters: "Wenn Gabriel tatsächlich Außenminister werden will, wird er sich erst in ein neues Amt einfinden müssen." Die Arbeit als Wirtschaftsminister sei etwas völlig anderes. "Ob er in der kurzen Zeit noch eigene Akzente setzen könnte, wäre fraglich."

+++ 15.40 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner kritisiert die Entscheidung als "ungeordneten Rückzug". Leichtfertig werde die Stabilität Deutschlands in dieser weltpolitischen Lage aufs Spiel gesetzt. (rtr)