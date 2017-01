Trump: Umzug in fünf Stunden

Nicht viel mehr als fünf Stunden haben die Umzugsleute unter der Leitung von Chefdienerin Angella Reid, um die Wohnräume des Amtssitzes vom Haushalt Obama zum Haushalt Trump umzupolen.

Wenn die Obamas um 10 Uhr Ortszeit die Trumps zum Tee empfangen, wird das Weiße Haus noch aussehen wie zuvor. „Wir wollen, dass der Präsident sich so lange zu Hause fühlt, bis der neue seine Hand hebt“, sagt Stephen Rochon, der den Umzug von Barack Obama und den Auszug von George W. Bush begleitet hat, der „Washington Post“. Um 10.30 Uhr, wenn der neue Präsident und sein Vorgänger einschließlich ihrer Vizes samt Ehefrauen zum Kapitol aufbrechen, heißt es im Weißen Haus: an die Arbeit! Obamas Umzugswagen fahren am Westflügel des South Porticos vor. Die von Trump am Ostende.

Den eigentlichen Umzug machen die Angestellten des Weißen Hauses, Außenstehende werden nicht an die persönlichen Gegenstände der Präsidenten gelassen. „Keiner will, dass etwas Persönliches plötzlich auf eBay auftaucht“, sagt Rochon. Mitmachen müssen alle außer den Köchen. Wenn Trump am Nachmittag nach der Präsidentenparade zurückkommt, wird er an der Pennsylvania Avenue Nummer 1600 zu Hause sein. Seine Zahnbürste wird dort liegen, wo sie immer liegt, Anzüge und Krawatten hängen im Schrank und der Kühlschrank wird bestückt sein. Kein Karton wird unausgepackt stehen bleiben. Trump gilt als Gewohnheitstier. In der Vergangenheit wurde meist auch die Bowlingbahn mit neuen Schuhen bestückt und das hauseigene Kino mit neuen Filmen.

Nicht öffentlich bekannt ist, welches Mobiliar Trump möglicherweise behalten will. Wertvolles Interieur, das der neue Präsident nicht haben will, kommt in ein eigens für das Weiße Haus vorgehaltenes Lagerhaus im benachbarten Bundesstaat Maryland. Dort kann sich Trump auch ein paar Antiquitäten aussuchen – wenn er will.

Die Umzugsleute machen in den fünf Stunden, die ihnen bleiben, was sie können. Alles schaffen werden sie nicht, größere Umbauten sollen nach und nach erfolgen. Das gilt nicht für das Oval Office, das Amtszimmer des Präsidenten im Westflügel. Es wird von der ersten Minute nach dem Amtseid an regierungsfähig sein. Michael Donhauser, dpa