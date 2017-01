USA: Gnade für eine kritische Patriotin

Wikileaks-Informantin Chelsea Manning kommt frei. Die Republikaner sind erbost, Bürgerrechtler erleichtert und Edward Snowden voll des Lobes für Barack Obama.

Aus ihrem Gnadengesuch sprach die blanke Verzweiflung: „Ich brauche Hilfe. Mein Leben besteht aus Angst, Wut, Hoffnungslosigkeit, Verlust und Depression. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann nicht schlafen. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen.“ Auf das Flehen aus der Gefängniszelle hat Präsident Barack Obama nun mit einer großen Geste reagiert. Chelsea Manning, die wegen der Weitergabe von US-Geheimdokumenten an die Enthüllungsplattform Wikileaks bis 2045 in Haft bleiben sollte, kommt schon am 17. Mai frei. Obama schaffte damit schnell noch Tatsachen, bevor Donald Trump am Freitag die Macht übernimmt.

2010 hatten die von Manning ermöglichten Enthüllungen die Welt geschockt. Plötzlich war in Hunderttausenden Dokumenten im Internet nachlesbar, was US-Botschafter von Politikern in ihren Gastländern hielten. Ein ebenfalls geleaktes Video zeigte, wie irakische Zivilisten von US-Kampfhubschraubern massakriert werden. Die US-Regierung war blamiert, der Imageschaden immens.

Kurze Zeit später wurde der 22 Jahre alte Soldat Bradley Manning festgenommen und vor ein Militärgericht gestellt. 2013 wurde der schmale Mann wegen Spionage und Verrats zu 35 Jahren Haft verurteilt, abzusitzen im Militärknast von Fort Leavenworth, Kansas. Das war die schärfste Strafe, die jemals in den USA gegen einen Whistleblower verhängt wurde. Manning nahm für sich in Anspruch, aus Sorge um sein Land und zur Vermeidung von Krieg gehandelt zu haben. Am Tag nach dem Urteil eröffnete er, eigentlich als Frau zu empfinden und künftig unter dem Namen Chelsea zu leben.

Weil das US-Militär auf Transgender nicht eingestellt ist, war Manning die einzige Frau in Leavenworth. Menschenrechtler bezeichneten das als eine Art Folter. Manning unternahm zwei Suizidversuche. In Briefen an ihre Unterstützer zeichnete sie ein düsteres Bild von den Haftumständen. Vor einigen Monaten trat die 29-Jährige in Hungerstreik. Schließlich sagten ihr die Streitkräfte eine Operation zur Geschlechtsangleichung zu.

Seit Tagen war spekuliert worden, Obama könnte sich in seinen letzten Amtstagen gnädig zeigen. Zwar hat seine Regierung stets einen harten Kurs gegen Whistleblower gefahren, doch das Strafmaß von 35 Jahren, so hieß es jetzt aus dem Weißen Haus, sei nicht im Einklang mit vergleichbaren Urteilen.

„Danke, Obama.“

Während die Republikaner die Entscheidung scharf kritisierten, ließ sich aus seinem Moskauer Exil der berühmteste US-Whistleblower der Gegenwart vernehmen: Edward Snowden, der die NSA-Schnüffelaffäre aufgedeckt hat, twitterte: „Danke, Obama.“ Wikileaks-Gründer Julian Assange nannte Manning eine Heldin.

Snowden dürfte in Russland bleiben. Aber, wie es mit Assange weitergeht, ist noch unklar. Er hat sich bereiterklärt, sich den US-Behörden zu stellen, sollte Manning begnadigt werden. Das ist nun geschehen. Doch von Freitag an hat Obama nichts mehr zu sagen. Dann ist Donald Trump US-Präsident – und er gilt als unberechenbar.

2010 sagte der Immobilienspekulant, es sei eine Schande, was Wikileaks tue, Assange verdiene dafür die Todesstrafe. Im Präsidentschaftswahlkampf des vergangenen Jahres schlug Trump dann andere Töne an. Er lobte Wikileaks, weil die Plattform Dokumente aus dem Umfeld seiner Konkurrentin Hillary Clinton veröffentlichte.