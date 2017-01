USA: Zwischen Trump und den Spionen

Dan Coats soll Geheimdienstkoordinator werden. Der ehemalige US-Botschafter in Berlin hat sich dort einen Namen gemacht als Kriegstreiber und Scharfmacher.

WASHINGTON –

Es ist ein Job, der schon ohne Donald Trump schwierig genug ist. Schließlich gilt es, 16 Geheimdienste unter einen Hut zu bringen, die sich ungern in ihr Geschäft hineinreden lassen und im Konkurrenzkampf zueinander stehen. Mit Trump im Weißen Haus wird der Job nicht einfacher. Denn der designierte US-Präsident hat sich wiederholt abschätzig über die Arbeit der US-Nachrichtendienste geäußert. In diesem Spannungsfeld soll sich nun Dan Coats bewegen. Der einstige US-Botschafter in Berlin ist nach Medienberichten der Favorit für den Posten des US-Geheimdienstkoordinators.

Sollte der 73 Jahre alte Republikaner den Job erhalten, wird er vor allem viel Überzeugungsarbeit auf beiden Seiten leisten und Brücken bauen müssen. Dafür könnte Coats der richtige Mann sein. Er gilt als sehr umgänglich, hat sich in seiner Zeit als Senator für den Bundesstaat Indiana in Washington auch Freunde unter Demokraten gemacht und hat als früheres Mitglied im Geheimdienstausschuss reichlich Einblick in die Arbeit der Spionagebehörden erhalten. Ob das allerdings ausreicht, um Trumps Skepsis zu beseitigen, ist unklar. Aus der Entourage des künftigen Präsidenten hieß es nach der Wahl zuweilen, das Amt des Geheimdienstkoordinators (Director of National Intelligence) sei ohnehin aufgebläht und möglicherweise verzichtbar.

Senator Dan Coats im Gespräch mit Reportern. Foto: AFP

Das Amt wurde 2004 geschaffen, als eine Untersuchungskommission zu dem Schluss kam, dass es vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu zahlreichen Pannen im Spionageapparat gekommen war. Vor allem der Auslandsgeheimdienst CIA und die Bundespolizei FBI hatten nicht gut genug kooperiert, um die richtigen Schlüsse aus den Hinweisen zu ziehen, dass möglicherweise ein Anschlag bevorsteht. Der Geheimdienstkoordinator im Weißen Haus sollte danach die Arbeit der 16 zivilen und militärischen US-Dienste aufeinander abstimmen. Das gelang allerdings nicht immer, weil vor allem die CIA auf ihre Selbstständigkeit pochte.

Noch nie allerdings seit Gründung der Koordinierungsstelle war der Präsident selbst so skeptisch gegenüber seinen eigenen Spionen wie es Trump ist. Der New Yorker Unternehmer äußerte unter anderem Zweifel an der Darstellung der Dienste, dass die russische Regierung hinter den Hackerangriffen auf Computer der US-Demokraten während des Wahlkampfs stecke. Dan Coats wird also in erster Linie den eigenen Chef vom Wert der Geheimdienstarbeit überzeugen müssen.

Der moderate Republikaner wird dabei seine Erfahrungen als Diplomat gut nutzen können. Coats war 2001 schon einmal im Gespräch als US-Verteidigungsminister, wurde dann aber als Botschafter nach Berlin geschickt. Es folgte eine Zeit, in der die Beziehungen zwischen Präsident George W. Bush und der rot-grünen Bundesregierung schwer belastet waren, weil sich Deutschland nicht am Irakkrieg beteiligen wollte. Coats versuchte es zwar, aber er konnte Kanzler Schröder nicht umstimmen. In seinem neuen Job könnte er einmal mehr auf verlorenem Posten sein.