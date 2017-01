Verfassungsschutz : Maaßen fordert Möglichkeit eigener Cyberattacken

Verfassungsschutz-Chef Maaßen will bei Cyberattacken notfalls mit Gegenangriffen reagieren. Netzaktivisten warnen vor übereilten Schlüssen.

Hans-Georg Maaßen rief am Dienstag um Hilfe. Die deutsche Spionageabwehr muss nach Ansicht des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz die Möglichkeit erhalten, mit Gegenangriffen auf Cyber-Attacken reagieren zu können. „Wir müssen auch in der Lage sein, den Gegner anzugreifen, damit er aufhört, uns weiter zu attackieren“, sagte er. Maaßen stellte sich damit hinter Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Dieser hatte in seinen Vorschlägen für eine bessere Sicherheitsarchitektur die Möglichkeit für aktive Gegenmaßnahmen bei Cyber-Attacken gefordert.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte zuletzt unter anderem einen „eklatanten Anstieg“ sogenannter Spear-Phishing-Attacken gegen Parteien und Bundestagsfraktionen registriert. Dabei werden von den Hackern gezielt Mails mit einem für den Adressaten vertrauenswürdig erscheinenden, aber gefälschten Absender verwendet. Diese Attacken sowie der Angriff auf Bundestagsrechner im Sommer 2015 werden der Angriffskampagne APT28 zugeschrieben, die russischen Ursprungs ist. APT28 werden Verbindungen zu russischen Regierungsstellen nachgesagt. Längst herrscht die Sorge, Cyber-Attacken und Fake News könnten auf die Bundestagswahl wesentlichen Einfluss nehmen. Und immer wieder rückt dabei Russland in den Fokus.

Russland wird für einen Angriff auf die US-Demokraten verantwortlich gemacht. Daraus „erbeutete“ E-Mails wurden in der Schlussphase des Präsidentschaftswahlkampfs im Oktober veröffentlicht, zum Nachteil der demokratischen Bewerberin Hillary Clinton. Als Urheber gilt auch hier APT28. Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), nannte die Vorwürfe „besorgniserregend“.

Beckedahl: Nicht voreilig auf Russland zeigen

Der Netzaktivist Markus Beckedahl von Netzpolitik.org warnt jedoch vor voreiligen Schlüssen. „Geheimdienste haben schon immer versucht, auf Wahlen Einfluss zu nehmen“, sagte er der Frankfurter Rundschau. „Die USA und die Briten wenden dieselben Mittel an; aber darüber spricht niemand mehr. Jetzt sind die Russen Feindbild Nummer 1.“ Meistens seien es in Spähprogrammen auftauchende kyrillische Buchstaben, die als Beleg dafür genommen würden, dass APT28 der Urheber sei, so Beckedahl weiter. Oder die Tatsache, dass Attacken zu spezifisch russischen Uhrzeiten ausgeführt würden. Dahinter könnten aber auch Fälschungen stecken. Es sei jedenfalls äußerst schwierig, die Urheberschaft nachzuweisen. „Das sind alles Glaubensfragen“, sagte der Netzaktivist.

In den USA bestand darüber hinaus das Problem, eine direkte Verbindung von APT28 in den Kreml zu belegen. Bekannt ist, dass die US-Demokraten ein gespanntes Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unterhalten, während der gewählte US-Präsident Donald Trump mit diesem sympathisiert. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg traut man Putin überdies im Westen alles zu. Und sein Verhältnis zu Kanzlerin Angela Merkel gilt als ähnlich gespannt wie das zum Noch-US-Präsidenten Barack Obama. Insofern könnte es Motive für eine Einflussnahme zulasten der großen Koalition geben.

Längst wird denn auch über Gegenmaßnahmen gesprochen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann forderte de Maizière auf, IT-Sicherheit und Cyber-Abwehr zu stärken. Und die Betreiber sozialer Medien wie Facebook und Twitter sollten Social Bots, die automatisierte Verbreitung von häufig falschen politischen Botschaften, unterbinden und sie binnen 24 Stunden wieder löschen.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Netzaktivist Beckedahl beklagt hingegen, die Bundesregierung „habe Jahre verpasst, sich um IT-Sicherheit zu kümmern“. Davon lenke sie nun ab. Er rät, „ein wirkungsvolles IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg zu bringen“, das nicht nur für sensible Infrastrukturen und einschlägige Unternehmen gelte. Dabei müssten die Meldepflichten für Betroffene ausgeweitet werden. Dies wiederum werde dazu führen, dass eben diese Betroffenen ihre eigenen Anstrengungen steigerten, um Cyber-Attacken von vornherein besser abzuwehren. Schließlich empfiehlt Beckedahl staatlichen Stellen, „mehr Geld für Medienkompetenz auszugeben. Das würde für die Fake-News-Debatte eine ganze Menge bringen.“