Vorwahlen: Frankreichs Linke hat einen Hoffnungsträger

Der Sozialist Benoît Hamon trifft mit seinen Vorstellungen von einer menschlicheren Welt den Nerv. Hamon hat beste Chancen, sich auch in der Stichwahl am nächsten Sonntag durchzusetzen.

Paris –

Und so einer soll Präsident werden? Ein Träumer ist dieser Franzose doch. Benoît Hamon, der den kantigen Realpolitiker und Expremier Manuel Valls am Sonntag in der ersten Vorwahlrunde der Sozialisten überraschend auf Platz zwei verwiesen hat, greift nach den Sternen.

Hamon hat beste Chancen, sich auch in der Stichwahl am nächsten Sonntag durchzusetzen und damit endgültig die Präsidentschaftskandidatur zu sichern. Er will die Bürger mit einem Grundeinkommen beglücken, das ihnen die Angst vor Arbeitslosigkeit nimmt. Zwischen 300 und 400 Milliarden Euro würde das kosten, Frankreichs Haushaltsvolumen verdoppeln. Auch fordert er Visa für alle Flüchtlinge. Lange schien es so, als würde es der altgediente Genosse nie nach oben bringen. Nun hat er abgehoben.

Hamon bei Vorwahl der französischen Sozialisten unerwartet vorn

Möglich gemacht haben das die zu den Vorwahlen gebetenen Sympathisanten der Linken. Hamon offeriert ihnen, was sie schmerzlich vermisst haben: Zukunftsvisionen. Des zwischen sozialistischen Idealen und realpolitischen Notwendigkeiten pendelnden Staatschefs François Hollande überdrüssig, haben seine enttäuschten ehemaligen Wähler jemanden herbeigesehnt, der klar Schiff macht. Jemanden, der unbeeindruckt von Sachzwängen auf Linkskurs geht. Einen wie den bretonischen Historiker Hamon eben.

Zumal die Jugend setzt auf ihn, den ehemaligen Chef der Jungsozialisten und mit 49 Jahren jüngsten der sieben am Sonntag angetretenen Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur. Eine solidarischere, menschlichere Welt verheißt Hamon, die ökologisch im Gleichgewicht ist. Dass er dafür plädiert, den Konsum leichter Drogen nicht mehr unter Strafe zu stellen, macht ihn aus Sicht politisch links stehender Jugendlicher noch sympathischer. In Scharen haben sie ihn umringt, als er am Sonntagabend auf einem am Seine-Ufer vertäuten Hausboot mit leuchtenden Augen die frohe Siegesbotschaft verkündete.

Da stört dann auch nicht, dass der neue Hoffnungsträger kaum Regierungserfahrung besitzt. Bildungsminister war Hamon unter Hollande, und das auch nur fünf Monate lang. Zuvor hatte er das Amt des Staatssekretärs für Soziale Wirtschaft und Solidarität bekleidet.

Kein brillanter Redner

Genauso wenig stört, dass Hamon nach weit verbreiteter Ansicht nicht das Zeug zum Staatsmann hat und auch kein brillanter Redner ist. Es stört umso weniger, als er sich als Staatsmann ja gar nicht zu bewähren haben wird. Laut Umfragen werden die von Hollande enttäuschten Franzosen das Land im Frühjahr nicht noch einmal den Sozialisten anvertrauen. Platz fünf winkt ihnen, ganz gleich, wen sie im Präsidentschaftsrennen aufbieten.

Und so riskieren die Sympathisanten der Linken wenig, wenn sie Hamon auf den Schild heben. Dass er sich am nächsten Sonntag in der Stichwahl gegen Valls durchsetzt, ist nach der Wahlempfehlung des in der ersten Runde auf Platz drei gelandeten Linksaußen Arnaud Montebourg wahrscheinlich.

Doch den nach Mitterrand, Jospin, Royal und Hollande fünften Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten erwartet die Rolle des Oppositionsführers. In der Pariser Rue Solferino hätte er dann das Sagen, dem Hauptquartier der Sozialistischen Partei, und er würde dann von dort aus den am anderen Seine-Ufer aufragenden Elysée-Palast politisch unter Beschuss nehmen.