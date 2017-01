Wehrbeauftragter : Kritik am Zustand der Bundeswehr

Zu wenig Personal, fehlende Schutzwesten: Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) listet in seinem Jahresbericht zahlreiche Mängel bei der Bundeswehr auf.

Berlin –

Der Wehrbeauftragte ringt sich auch mal ein Lob ab, das ist ungewöhnlich. „Die Bundeswehr ist auf dem Weg der Besserung“, konstatiert er in seinem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht. Das große Aber kommt allerdings gleich hinterher. „Das Umsteuern geht viel zu langsam.“ Hans-Peter Bartels (SPD), der im Bundestag als Beschwerdeinstanz für Soldaten dient, beklagt Personalmangel und Probleme mit der Ausrüstung. Eine Übersicht:

Geld: „Abkehr vom Schrumpfkurs“ lobt Bartels: Der Wehretat wird 2017 um acht Prozent erhöht. Dies reiche aber nicht aus, um Lücken zu schließen. Und das Nato-Ziel, wonach die Verteidigungsausgaben jedes Landes zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen müssen, werde mit 1,22 Prozent unterschritten.

Personal: „2016 gab es die kleinste Bundeswehr aller Zeiten“, stellt Bartels fest. Etwa 175 000 Berufs-, Zeit- und freiwillige Soldaten waren im Dienst. Der Wehrbeauftragte hält den Rekord nicht für einen Anlass zur Freude. Schließlich gebe es zahlreiche zusätzliche Aufgaben wie Auslandseinsätze und Cyberabwehr. Akribisch listet er die Vakanzen auf: Besorgniserregend sei der Personalmangel etwa bei den IT-Leuten, den Elektronikern und den Gebirgsjägern, den Kampfschwimmern und den Minentauchern. Hier seien nur zwischen 40 und 74 Prozent der Stellen besetzt. Um die Lücken zu füllen, sollten laut Bartels die Aufnahmehürden gesenkt werden: So sei zu überlegen, ob nicht auch Diabetiker künftig Soldaten werden könnten. Auch die Anwerbung von Freiwilligen, auf die die Bundeswehr seit der Aussetzung der Wehrpflicht angewiesen ist, laufe nicht optimal.

Panzer, Hubschrauber & Co.: Munitionsvorräte seien „zum Teil symbolisch“, Übungen verliefen wegen Materialmangel auch mal unter dem Motto „Stellen Sie sich vor“, berichtet Bartels. Von 60 Transporthubschraubern des Typs CH53 seien nur fünf einsatzfähig, vom Kampfflugzeug Eurofighter nur die Hälfte. Es gebe zwar eine „Wende von der Verwaltung des Mangels zur Organisation der Vollausstattung“, erklärt Bartels. 2017 sollen 360 Millionen Euro mehr in die Materialerhaltung fließen und 600 Millionen mehr in Rüstungsprojekte. Es gehe in die richtige Richtung, allerdings zu langsam, findet Bartels.

Hans Peter Bartels: Es geht um Lösungen und Tempo

Uniform: Hier reichen die Beschwerden von fehlenden Nacht- sichtbrillen bis zu zu schweren Schutzwesten. Wegen fehlendem Gehörschutz wurden Soldaten auch schon von Schießübungen befreit. Bis ein Soldat alle seine Ausrüstungsgegenstände zusammen hat, vergehen in der Regel offenbar mindestens 30 Wochen.

Führungskultur: Es gibt sie noch, die Offiziere, die ihre Soldaten als Drecksau, Sklave oder „Stiefelputzer der Kompanie“ bezeichnen. Sie werden gerügt oder auch mal als Ausbilder abgezogen. Der Wehrbeauftragte beklagt stellenweise „unzureichende Fehlerkultur“, fordert einen Kulturwandel in der Menschenführung und deutlich weniger Bürokratie. Es gebe zum Teil „unüberschaubare internen Email-Verkehr“ und Kommunikations-Exzesse.

Auslandseinsätze: In Mali darf wegen Wasserknappheit nur zwei Minuten geduscht werden. Auf den Schiffen in der Ägäis finden nicht alle Offiziere ein Bett auf dem Offiziersdeck. Im Kosovo fehlen Schutzhelme. Aussicht auf Besserung gibt es bei der Möglichkeit, gratis nach Hause zu telefonieren. Die Bundeswehr hat dafür einen Rahmenvertrag geschlossen. Allerdings gilt der nicht überall. Im Niger ist kostenlos nur eine Telefonstunde im Monat drin. Wegen Personalmangels bleiben manche Soldaten länger im Einsatz (und damit weg von zu Hause) als geplant.

Frauen: Ihr Anteil ist auf elf Prozent gewachsen, liegt aber noch deutlich unter den angestrebten 15 Prozent. Vor allem auf Führungsposten sind noch wenige Frauen zu finden. Das gilt auch für das Kommando Spezialkräfte (KSK). Soldatinnen beklagen sich immer wieder über den Umgangston und über Karrierenachteile wegen Teilzeit oder Elternzeit. Auch in diesem Kapitel zu finden: fehlende Schutzwesten der Größe S und XS und: „Die Umsetzung der Wünsche der Soldatinnen nach einer femininen Schnittvariante für Dienstuniformen wurde trotz wiederholter Ankündigungen nicht realisiert.“