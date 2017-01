Westafrika: Aufräumen nach dem Diktator

In Gambia schöpfen die Menschen Hoffnung, nachdem der abgewählte Potentat Yahya Jammeh aus dem Land geflohen ist.

Banjul –

Auf der Rasenfläche vor dem „Statehouse“ in der gambischen Hauptstadt Banjul haben sich mehr als 20 Geier niedergelassen – als ob sie wüssten, dass es hier bald etwas zu holen gibt. Aus einem Nebeneingang schleppen Soldaten zwei Kühlschränke heraus: „Sie fangen schon zu plündern an“, sagt Pa Moudou, unser Fahrer. Noch ist der Bewohner der ehemaligen britischen Gouverneursvilla hinter den hohen weißen Mauern mit Packen beschäftigt. Wenige Stunden später, nachdem die Dunkelheit hereingebrochen ist, wird Yahya Jammeh in einem seiner Rolls Royce und begleitet von mehr als 30 Limousinen seinen Wohnsitz nach 22 Jahren womöglich für immer in Richtung Flughafen verlassen. „Verschwinde, wir brauchen dich hier nicht“, ruft eine betagte Frau der vorbeibrausenden Fahrzeugkolonne hinterher: „Du hast uns unsere Freiheit und unser Geld gestohlen.“

Auf dem Flughafen ist ein roter Teppich ausgerollt, eine Blaskapelle spielt einen Marsch in Moll. „Daddy, Daddy, wir lieben dich“, ruft eine aufs Rollfeld gekommene Schar von rund 50 Frauen und Männern in wallenden Gewändern, während sich mehrere Soldaten Tränen aus den Augen wischen. Wie üblich in seine blütenweiße Robe gehüllt, winkt der 51-jährige Expräsident ein letztes Mal dem Häufchen seiner Getreuen zu: Dann verschwindet Jammeh in der Maschine des guineischen Präsidenten Alpha Condé, die ihn ins Asyl in der äquatorialguineischen Hauptstadt Malabo bringen wird.

Wenige Minuten später brechen in Gambia, dem kleinsten Staat Afrikas, vereinzelt Freudenfeste aus: So richtig traut man der neuen Freiheit noch nicht. „Wir feiern erst, wenn unser neu gewählter Präsident wiederkommt“, sagt ein Lehrer am Straßenrand: Abama Barrow wird in den nächsten Tagen von der senegalesischen Hauptstadt Dakar zurückerwartet, in die er vor zwei Wochen geflohen war.

Erst einmal müsse die Sicherheitslage ausgelotet werden, heißt es in Kreisen des ehemaligen Oppositionsbündnisses, das nun an die Macht gekommen ist: Noch immer befinden sich die alten Schergen des Geheimdienstes und der „Dschungeler“ genannten Todeskommandos der Armee im Land.

Es ist das erste Mal in der Geschichte des 52 Jahre alten Staates, dass eine Regierung nach Wahlen ausgetauscht wurde – allerdings waren in den vergangenen Tagen Tausende an der gambischen Grenze aufmarschierter westafrikanischer Soldaten und Hunderte von Stunden zäher diplomatischer Verhandlungen mit insgesamt einem halben Dutzend Präsidenten nötig, um Jammeh fast zwei Monate nach seiner Wahlniederlage am 1. Dezember zur unblutigen Aufgabe seiner Herrschaft zu bewegen.

In einer am Samstagabend verbreiteten angeblichen gemeinsamen Erklärung der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und des regionalen Staatenbundes Ecowas verpflichten sich die Organisationen, auf die neue gambische Regierung hinzuwirken, „die Würde, Sicherheit und Rechte“ des Exdiktators sowie die seiner „Familie, Regierungsmitglieder, Sicherheitskräfte, Parteimitglieder und Anhänger“ künftig nicht zu verletzen. Außerdem solle keine „Hexenjagd“ auf ehemalige Mitglieder des Jammeh-Regimes ausgeübt und ihr „rechtmäßig erworbenes Eigentum“ nicht angetastet werden, heißt es in dem zwölf Punkte umfassenden Papier.

Die ersten Flüchtlinge kehren zurück

Jammeh habe sich bereit erklärt, Gambia „vorübergehend“ zu verlassen, heißt es in der Erklärung weiter: Er könne jedoch „nach seinem Belieben und in Einklang mit den internationalen Menschenrechten“ jederzeit in seine Heimat zurückkehren. Schließlich wird „Seiner Exzellenz Scheick Professor Alhaji Dr. Yahya A. J. J. Jammeh“ für dessen „guten Willen und seine staatsmännische Qualitäten“ gedankt, mit denen die gambische Krise ohne Blutvergießen beendet worden sei. Senegals Außenminister Mankeur Ndiaye bestritt unterdessen, dass dieses Papier echt sei: Jammehs Lager habe diesen Text den Unterhändlern vorgelegt. Er sei jedoch weder von Ecowas, noch von der UN oder AU unterzeichnet worden. Unter welchen Bedingungen Jammeh das Land verlies, blieb indessen unklar.

„Unglaublich!“, sagt Ibrima Jabang, der am Sonntagmorgen in seinem Heimatdorf Tujuren gut 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Banjul auf seiner Veranda im Schatten sitzt. Der 67-jährige Oppositionspolitiker war im April des vergangenen Jahres während eines Protestes gegen die Herrschaft Jammehs festgenommen worden und gemeinsam mit vier Parteifreunden im Hauptquartier der Geheimpolizei tagelang verprügelt worden. Solo Sandeng, ein führendes Mitglied der oppositionellen United Democratic Party (UDP), schlugen Jammehs Häscher bereits am zweiten Tag zu Tode. „Wir haben ihn schreien hören“, sagt Jabang, der seit seiner Tortur auf einem Auge nichts mehr sieht. Wegen Landesverrats wurde der betagte Politiker anschließend zu drei Jahren Haft verurteilt: Er kam erst nach den Wahlen im Dezember wieder frei.

Die angeblich unterzeichnete Vereinbarung sei „ein Schlag ins Gesicht“, sagt Jabang: „Das tut fast nochmals so weh wie die Prügel der Geheimpolizei.“ Der entschwundene Diktator müsse vor Gericht gestellt werden, „und zwar hier in Gambia“. Nicht weniger entsetzt ist der misshandelte Exhäftling über die angebliche Zusicherung, dass Jammeh seinen „rechtmäßigen Besitz“ behalten könne. „Wovon reden die?“, fragt Jabang: Jammeh habe als 29-jähriger armer Offizier die Macht an sich gerissen und sei nun der reichste Mann des Landes.

Emil Douray, Chef der gambischen Journalistengewerkschaft, der während Jammehs Herrschaft ebenfalls mehrmals verhaftet wurde, fordert eine Untersuchungskommission, die sowohl die Menschenrechtsverletzungen wie die finanziellen Unregelmäßigkeiten des Jammeh-Regimes untersuchen solle. Es sei zwar wichtig, dass „wir jetzt nach vorn und nicht nur rückwärts schauen“, sagt der Journalist: „Aber wer Unrecht begangen hat, muss bestraft werden.“

Unterdessen kehrt in Gambias Straßen allmählich das Leben zurück. Unabhängige Radiostationen, deren Betrieb verboten wurde, strahlen wieder Programme aus, und über WhatsApp verbreitete Botschaften können plötzlich wieder empfangen werden. Die ersten der fast 50 000 ins Nachbarland geflohenen Flüchtlinge kehren zurück und Soldaten leeren die neben ihren Straßensperren aufgeschichteten Sandsäcke aus.