Urin-Eier, Stierhoden: Die skurrilsten Delikatessen der Welt

Sie denken, geröstete Heuschrecken oder Kuttelsuppe wären exotische Speisen? Na dann, lassen Sie sich mal überraschen, was man sonst noch in anderen Ländern auf den Teller bekommt.

Auf den Philippinen beispielsweise gelten angebrütete Eier von Enten oder Hühnern als Delikatesse. Balut heißen die etwa 19 Tage alten Eier mit deutlich sichtbaren Embryos. Sie werden eine halbe Stunde gekocht und anschließend mit Salz, manchmal auch Essig oder Sojasauce warm verzehrt – inklusive Embryo. Geschmacklich soll das bräunlichschwarze Fleisch des Kükens salzig und scharf sein, Schnabel und Federn etwas bissfester.

Appetit auf mehr? Auf dieser und den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 19 weitere fiese Delikatessen vor – nichts für schwache Nerven!

China: Tausendjährige Eier

Tausend Jahre sind sie nicht alt, aber immerhin etwa drei Monate. In China werden rohe Enteneier in einer Masse aus Holzkohle, gebranntem Kalk, Salz und Wasser eingelegt. Sie verwandelt das Eiklar in eine zähe, bernsteinfarbene Masse, das Eigelb wird graugrün und schmierig. Tausendjährige Eier halten sich bis zu drei Jahre ungekühlt. Ihr Geschmack reicht von beißend-zitronig bis salzig.

China: Schwalbennestersuppe

Sie ist eine der teuersten Spezialitäten der chinesischen Küche und die Suppe besteht tatsächlich aus Schwalbennestern. Geschätzt wird das aus zähem Speichel bestehende Nestzement, weil es so eiweißreich ist und angeblich kräftigende Wirkung haben soll. Bei der Zubereitung werden die Nester zuvor in Wasser gequollen und anschließend mit Kalbfleisch in Brühe gegart. Sie geben der Suppe eine leicht gelatinöse Bindung und schmecken mild.

Schweden: Surströmming

Auf deutsch heißt diese schwedische Delikatesse „gegorener Strömling“ und genau so riecht sie auch: faulig, stinkend, intensiv. Das Gären von Fisch ist eine alte Tradition der schwedischen Bauern, die den so haltbar gemachten Fisch als Proviant nutzten. Richtig reif ist der Fisch, wenn die Dose beim Öffnen zischt. Wegen möglicher Explosionsgefahr ist er auf Flügen von British Airways und Air France ausdrücklich verboten.

Norwegen: Smalahove

Im Westen Norwegens gehören alle Teile eines Tieres auf den Teller – geräucherter Schafskopf gilt sogar als besondere Delikatesse. Samt Haut und allem anderen wird er geräuchert und gesalzen. Begonnen wird rund um Ohren und Augen, dem fettigsten Teil. Die Zunge bildet den krönenden Abschluss.

Griechenland: Kokorétsi

Es sieht aus wie Gyros und ist auch so etwas ähnliches. Auf diesem Spieß stecken allerdings nur die Innereien von Lämmern: Herz, Leber, Milz und Lunge. Und damit die auch gut auf dem Spieß halten, werden sie noch von umgedrehten Därmen umwickelt. Kali orexi!