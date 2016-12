Galopprennbahn Niederrad: Widerspruch gegen Räumung

Der Kampf um die Rennbahn in Niederrad kann sich über das Jahr 2017 hinziehen, ein letzter Versuch der gütlichen Einigung ist gescheitert. Über die geplante Akademie entscheidet ein DFB-Bundestag erst am 15. September.

Ein letzter Versuch der Stadt, sich gütlich mit dem Rennklub auf eine freiwillige Räumung der Galopprennbahn in Niederrad zu einigen, ist gescheitert. Die Kommune leitet jetzt die Zwangsvollstreckung des Räumungstitels ein, den ihr am 16. Dezember das Landgericht Frankfurt zugesprochen hatte. Der Rennklub kündigt noch am Dienstag juristischen Widerspruch gegen den Räumungsbescheid an. Viele Fakten deuten darauf hin, dass sich die Auseinandersetzung über das ganze Jahr 2017 hinziehen wird.

Gestern wird die Stadt zunächst von den Weihnachtsferien ausgebremst. Bevor die Kommune den Gerichtsvollzieher zur Anlage in Niederrad schicken kann, muss sie beim Amtsgericht Frankfurt eine Sicherheitsleistung von 216 000 Euro hinterlegen.

Das ist den städtischen Juristen am Dienstag nicht möglich: Die Stadtkasse hat zwischen den Jahren geschlossen.

Sobald das Geld in der ersten Januarwoche auf ein Konto des Amtsgerichts überwiesen ist, soll ein Gerichtsvollzieher im Auftrag der Stadt vor Ort in Niederrad die Herausgabe des Geländes samt allen Gebäuden verlangen.

So schnell wie möglich dem DFB übergeben

Unmittelbar vor Weihnachten hatten sich nach Informationen der FR die Rechtsanwälte der Stadt und des Rennklubs ausgetauscht. Dabei lehnten die Freunde des Turfs den Vorschlag der Kommune ab, das riesige Rennbahn-Areal freiwillig herauszugeben.

Die Stadt will das Gelände so schnell wie möglich an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übergeben, der dort eine Fußball-Akademie errichten möchte. Für die tatsächliche Übereignung braucht es juristisch allerdings eine schriftlich protokollierte Übergabe des Areals vom Rennklub an den DFB.

Nach Informationen der FR hat der DFB den größeren Teil der vereinbarten kumulierten Erbpacht-Summe von 6,7 Millionen Euro noch gar nicht an die Stadt überwiesen. Angeblich stehen noch 4,7 Millionen Euro aus. Denn tatsächlich gilt es auch beim DFB noch eine größere Hürde zu überwinden. Ein Bundestag des DFB muss dem Projekt der Akademie noch zustimmen.

Diese Versammlung war zunächst für März 2017 geplant, ist aber jetzt auf den 15. September verschoben. Erst wenn die Delegierten aus ganz Deutschland für den Bau der Akademie votiert haben, kann die DFB-Spitze den Bauantrag bei der Kommune einreichen.

Doch inzwischen wird das Projekt auf dem Papier immer teurer. Nach den letzten Zahlen, die in der gemeinsamen Arbeitsgruppe von Stadt und DFB genannt wurden, ist von Baukosten in Höhe von 135 Millionen Euro auszugehen. Im November 2014 war seitens der Kommune und des DFB von 60 Millionen Euro die Rede gewesen. Internes Zieldatum der DFB-Spitze für den Einzug in die neue Akademie ist mittlerweile der Beginn des Jahres 2021. Ursprünglich war die Eröffnung für das Jahr 2018 geplant gewesen.

Sobald der DFB wirklich über das Rennbahn-Gelände verfügt, soll dort für die Bau- und Ingenieurfirmen eine Containerstadt errichtet werden.