Rennbahn in Frankfurt: FDP sieht „Rennbahndesaster“

Dossier

In Frankfurter Stadtteil Niederrad liefen jahrzehntelang Pferde um die Wette. Nun will der DFB dort ein Leistungszentrum bauen. Das gefällt nicht allen - und deshalb gab es am 21. Juni 2015 einen Bürgerentscheid darüber. Alles über die Ergebnisse in unserem Spezial.