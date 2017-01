Streit um die Rennbahn: Rentner Gangel kämpft weiter

In den Ställen an der Rennbahn in Niederrad stehen nur noch wenige Tiere. (Archiv) Foto: Andreas Arnold

Der Ex-Chef des Liegenschaftsamts soll die Herausgabe der Rennbahn an die Stadt erstreiten. Am 30. Januar bestreitet Alfred Grangel den nächsten wichtigen Gerichtstermin im langen Streit um die Zukunft des Areals in Niederrad.

Er ist seit 1. Januar offiziell in Rente. Und doch lässt Alfred Gangel ein Thema nicht los, mit dem er sich seit Jahren engagiert beschäftigt hat: die Zukunft der alten Galopprennbahn in Niederrad. Der Magistrat hat den ehemaligen langjährigen Leiter des städtischen Liegenschaftsamts jetzt offiziell zum Geschäftsführer der städtischen Hippodrom GmbH berufen. Das ist die Besitzgesellschaft für das Gelände der Rennbahn. Als deren Manager soll der 66-jährige Gangel in nächster Zeit weiter im Auftrag der Stadt für die Übernahme des Rennbahn-Areals kämpfen. Denn tatsächlich gib es im Römer niemand anderen, der mit diesem Thema so vertraut ist wie der ehemalige Amtsleiter. Er dürfte der Einzige sein, der das Geflecht der Prozesse zwischen dem Rennklub Frankfurt und der Stadt noch durchschaut. Der 66-jährige Gangel arbeitet fortan ehrenamtlich und behält bis auf Weiteres sein angestammtes Büro. Tatsächlich bereitet der frühere Beamte gegenwärtig bereits den nächsten wichtigen Verhandlungstermin vor. Am 30. Januar will die 14. Kammer des Landgerichts Frankfurt darüber entscheiden, ob die Kündigung der Hippodrom-Gesellschaft für das Rennbahngelände rechtens ist. Der Rennklub bestreitet das. Am 16. Dezember bereits hatte das Landgericht in einem anderen Verfahren entschieden, dass der Rennklub das traditionsreiche Areal in Niederrad aufgeben muss. Darauf stützt sich Gangel, wenn er jetzt einen Gerichtsvollzieher damit beauftragt, die Räumung durchzusetzen. Doch auch gegen diesen Schritt werden die Freunde des Turfs sich wieder juristisch wehren. Alfred Gangel, frischer Pensionär, ist jetzt ehrenamtlich für die Stadt unterwegs. Foto: Alex Kraus Der Kampf um das große Grundstück kann sich noch lange hinziehen. Und genau deshalb hat der Magistrat Gangel mit dieser Aufgabe beauftragt. Einen Etappensieg konnte die Stadt zum 1. Januar verbuchen. Der Unternehmer Hermann Weiland hatte zu diesem Datum die Neun-Loch-Golfanlage auf dem Rennbahngrundstück an die Stadt übergeben. Der größte Golfplatzbetreiber Deutschlands wurde von der Stadt mit einer Entschädigung in Höhe von 2,45 Millionen Euro abgefunden. Außerdem hatte ihm die Kommune noch die Pacht für den Golfkurs in Höhe von 240 000 Euro für das Jahr 2016 erlassen. Für Weiland insgesamt ein lohnendes Geschäft.