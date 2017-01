Alfons in Frankfurt und Mainz: „Werde, wer du bist“

Von Wolfgang Heininger

Alfons zeichnet ein heiter-melancholisches Sittenbild aus der französischen Provence längst vergangener Tage. In Kürze ist er mit seinem Kabarett auch in Frankfurt und Mainz zu sehen.

Eigentlich wollte Emmanuel Peterfalvi, wie Alfons mit bürgerlichem Namen heißt, sein neues Programm einfachheitshalber „Nummer 5“ nennen. Doch dann sei ihm die Parfümfirma Chanel dazwischengekommen, berichtet er. Deren deutscher Ableger habe ihn vor einem Rechtsstreit gewarnt, weil Chanel den Namen für sich beanspruche. Beim Vergleich zwischen dem Model auf den Plakaten des Duft- und Modekonzerns mit seinem eigenen Konterfei habe er dann den Titel „Das Geheimnis meiner Schönheit“ gewählt.

Ob sich das tatsächlich so zutrug, erfährt der geneigte Zuhörer am Freitag im Aschaffenburger Hofgartentheater nicht. Doch wie bei so vielen Geschichten, die der 49-Jährige in der unvermeidlichen orange-farbenen Trainingsjacke aus DDR-Zeiten zu erzählen hat, könnte auch diese ganz oder zumindest teilweise wahr sein.

Es sind diese Episoden, mal mehr, mal weniger lustig, oft melancholisch nachdenklich und häufig mit einer philanthropischen Botschaft versehen, die den Charme von Alfons' Auftritten ausmachen. Dafür lieben ihn seine Fans, wie auch für seine holperigen deutsch-französich Umfragen, mit denen er im Fernsehen bekannt wurde und die er auch auf der Bühne einstreut.

Vom Scheitern am Bahn-Automaten

Einer dieser dokumentarischen Streifen zeigt ein Praxisseminar der deutschen Bahn an einem Fahrkartenautomaten, bei dem schließlich nicht nur der Kursleiter sondern auch der mitbeteiligte Pressesprecher am Ende entnervt die Waffen strecken und darauf verweisen, es gäbe ja auch noch einen Schalterbeamten, der einem weiterhelfen könne. Doch der hat am diesem Tag frei... Was einen Seminarteilnehmer zu dem Statement veranlasst: „So lange ich noch fahren kann, nehme ich das Auto.“

Da bedarf es keines weiteren Kommentars, wenn die Gegenspieler des Satirikers die Pointen selbst erschaffen. Wie auch der Interviewte auf dem Marktplatz, der auf die Frage: „Was war das schärfste, was Ihnen Ihre Frau je präsentiert hat?“ antwortet: „Chili con carne.“

Es ist der Witz des Alltags, den Alfons hervorkitzelt, auch wenn er sich zu Beginn der Vorstellung einige politische Kommentare nicht versagen will. Da zitiert er die sexistischen Sprüche des kommenden US-Präsidenten und fragt, wie denn wohl Angela Merkel mit dem Gebaren Trumps unter der Gürtellinie zurecht kommen werde. Er erinnert an Gerhard Schröders Beschreibung von Putin als einen „lupenreinen Demokraten“ und merkt an, der Ex-Kanzler habe wohl „zu lange an der Gas-Leitung gerochen“.

Niemand kommt aus Spaß hierher

Ganz ernst wird Emmanuel Peterfalvi, als es um die Flüchtenden aus Süden und Osten geht. Da bekennt er, dass auch er Angst vor der weiteren Entwicklung und keine Antworten auf die vielen Fragen hat. Die verständliche Angst vieler aber dürfe nicht zu Rassismus und Hass führen. Schließlich kämen diese Menschen nicht aus Spaß hierher, sondern weil das eigene und das Leben ihrer Liebsten bedroht sei. – Dafür gibt es starken Beifall vom Publikum.

Den größten Teil des Abends widmet der gebürtige Pariser, der seit mehr als zwei Jahrzehnten in Hamburg lebt, seiner Kinder- und Jugendzeit. Er erzählt von den Sommerferien, die er wegen seines Asthmas in der Provence verbrachte. Das war zwar in den 70er Jahren, erinnert aber eher an die berühmte Novelle „Clochemerle“ von Gabriele Chevallier, die das französische Landleben vor dem Zweiten Weltkrieg beschreibt.

Aus dieser Zeit hat Alfons viele wertvolle Einsichten mitgenommen, die er nun seinen Zuhörern vermittelt. „Werde, wer du bist“, ist einer dieser Ratschläge von damals. Der Satz stammt zwar von Friedrich Nietzsche. Aber der könne ja auch ein Bauer aus dem Nachbardorf gewesen sein. Meint Alfons.

Emmanuel Peterfalvi, alias Alfons, gastiert mit seinem neuen Programm am 22. Februar und 2. April im Neuen Theater Frankfurt-Höchst sowie am 21. März und 25. April im Mainzer Unterhaus. Seine kabarettistischen Gäste empfängt er am 26. Februar und 18. März, jeweils um 22.30 Uhr im SWR Fernsehen. Weitere Infos unter www.alfons-fragt.de.