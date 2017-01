Darmstadt: 51 Homosexuelle vor Gericht gestellt

Von Frank Sommer

In Köln erinnert bereits ein Denkmal an schwule und lesbische Opfer des Nationalsozialismus. Foto: Imago

Ein Mahnmal soll künftig in Darmstadt an Menschen erinnern, die wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden. Ehrenamtler recherchieren Biografien der Opfer des „Unzucht-Paragrafen“.

Ein Mahnmal soll künftig an die wegen ihrer Homosexualität Verfolgten erinnern; das haben alle Parteien im Dezember im Stadtparlament beschlossen. Grundlage der Verfolgung stellte der Paragraf 175 im Strafgesetzbuch dar, der „widernatürliche Unzucht“ – kurz: WU – unter Strafe stellte und noch bis 1994 galt.

„Auch in der Nachkriegszeit wurde der Paragraf sehr häufig angewandt: Von 1945 bis 1969 wurden rund 50 000 Menschen verurteilt“, sagt Harald Switalla. Der 67-Jährige gehört der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) an und engagiert sich gemeinsam mit Markus Jäckel ehrenamtlich in der Erforschung der Darmstädter Opfer des Paragrafen 175.

„Aufgrund der Aktenlage schauen wir nach den Verfolgten im Dritten Reich“, sagt Switalla; „diese Fälle lassen sich einigermaßen gut rekonstruieren. Akten für Fälle der Nachkriegszeit sind noch nicht freigegeben.“ Seit 2010 beschäftigt er sich mit den wegen ihres Schwulseins Verfolgten. „Den Anstoß dazu gab eine Anfrage der Kölner Initiative Stolperstein, die auf den Darmstädter Konrad Jakobi gestoßen ist, der 1944 in Hadamar ermordet wurde“, sagt er.

Gemeinsam mit dem Darmstädter Geschichtsverein konnten Switalla und Jäckel Jakobis Biografie und Prozess rekonstruieren. 51 Opfer aus Darmstadt und Umgebung, die während des Nationalsozialismus verurteilt wurden, konnten die beiden bisher ausfindig machen. Viele der Verurteilten waren im Lager Rollwald in Nieder-Roden untergebracht. „Von den 682 Personen, die wegen WU dort untergebracht waren, hatten 171 einen Bezug zu Darmstadt“, sagt Switalla.

„Durch jede Akte sind wir auf weitere Namen gestoßen“, sagt Jäckel. Da die Gerichtsakten sehr detailliert seien, sei es eine sehr emotionale Angelegenheit gewesen. „Das waren ja junge Leute, deren Leben dadurch zerstört wurde“, sagt Switalla; „jede Handlung musste vor Gericht detailliert erzählt werden, ein extrem beschämender Vorgang.“

An Aktion Stolperstein beteiligt

Dass der Paragraf 175 unter den Nationalsozialisten 1935 verschärft wurde, sei in den Gerichtsakten deutlich nachzulesen. „Ab 1935 ändert sich spürbar die Argumentation des Gerichts, dann wird immer wieder die Volksgesundheit herangezogen, um die Menschen zu verurteilen“, sagt Jäckel. Auch in der Auslegung wurden die Gerichte schärfer. „Bot ein Schwuler einem anderen etwa ein Päckchen Zigaretten an, wurde das schon als Prostitution ausgelegt“, sagt der 45-Jährige.

In einer Datenbank haben Switalla und Jäckel ihre Ergebnisse niedergeschrieben und der Forschung zur Verfügung gestellt. Zudem haben sie sich an der Aktion Stolperstein des Künstlers Gunter Demnig beteiligt; für zwei schwule Darmstädter, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden, konnten bisher Stolpersteine verlegt werden.

Einen Eklat gab es 2015 bei der Verlegung des Stolpersteins für den ermordeten Arheilger Theologen Heinrich Orlemann, als Mitglieder des Arheilger Geschichtsvereins der Verlegung demonstrativ fernblieben und Jäckel mitteilten, dass Orlemann wegen seiner Homosexualität „eines Stolpersteins nicht würdig“ sei.

„Homophobie ist leider immer noch verbreitet“, sagt Jäckel. Eine heikle Aufgabe sei auch die Aufarbeitung des Umgangs des NS-Staates mit dem Besitz und Vermögen der Opfer. „Das wurde häufig beschlagnahmt“, sagt Switalla.

Dass ein Mahnmal für alle Opfer des Paragrafen 175 errichtet werden soll, befürworten Switalla und Jäckel. Gespräche seitens der Stadt oder der Wählervereinigung Uffbasse, die den Antrag formuliert hatte, gab es allerdings noch nicht. „Wir stehen dafür natürlich bereit“, sagt Jäckel. Tatsächlich sagte Uffbasse-Fraktionschefin Kerstin Lau, dass der Antrag formuliert worden sei, „um ein Zeichen gegen rechts zu setzen“, Gespräche mit Opferorganisationen oder Forschung zu den Opfern habe es bisher noch nicht gegeben. „Aber gerade in dieser Zeit sollten wir der Verfolgten gedenken“, sagt Lau. Details, wie das Mahnmal aussehen oder wo es stehen soll, ebenso wie die Kosten sollen noch in diesem Jahr geklärt werden.