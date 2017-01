Darmstädter Kinderkliniken: Krankenschwester in den Arm gebissen

Aggressive Eltern attackieren immer öfter das Personal in der Notaufnahme der Kinderkliniken Prinzessin Margaret in Darmstadt. 90 Prozent der Patienten kommen, ohne dass es nötig wäre.

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Je länger man mit seinem Kind in der Notaufnahme warten muss, desto gesünder ist es. Schwere Fälle „werden nämlich sofort durchgeschickt“, erklärt Assistenzärztin Jennifer Rambow von den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret. Doch Eltern, die mit hustendem, weinendem, fieberndem Nachwuchs in der Schlange vor dem kinderärztlichen Notdienst warten oder stundenlang in der Notaufnahme sitzen, haben für eine Behandlungsreihenfolge nach Krankheitszustand oft wenig Verständnis.

Beim sogenannten Triagieren werden die Kinder nach ihrem Zustand eingeteilt. Ruhige, blasse oder blau angelaufene Kinder werden schneller behandelt als solche, die herumspringen. Aber bei Wartezeiten von bis zu drei Stunden können die Nerven blankliegen. Deshalb kommt es immer häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen Personal und Eltern.

Das geht bis hin zu Handgreiflichkeiten, weil Eltern das Gefühl haben, ihr Kind werde nicht richtig und nicht schnell genug behandelt. „Das können Schubsereien sein“, sagt Pflegedienstleiterin Anette Niemeier. Eltern stießen etwa Schwestern beim Blutabnehmen weg, wenn sie ein Kind festhalten wollten, oder es komme zu Distanzüberschreitungen und Pöbeleien. „Einmal war es ganz kurz davor, dass mir ein Vater eine runterhaut“, sagt Rambow. „Blöde Schlampe“ sei noch einer der feineren Ausdrücke, die man zu hören bekomme, ergänzt Niemeier. Auch habe man es zunehmend mit Klienten aus anderen Kulturkreisen zu tun, in denen Frauen geringer geschätzt und Ärztinnen nicht für voll genommen würden.

Ein Problem: Es kommen zunehmend Patienten in den Notdienst, bei denen es nicht nötig wäre. Etwa 90 Prozent der Eltern könnten laut Rambow bis zum nächsten Tag warten und dann zum Kinderarzt gehen. Oftmals seien die Eltern auch erst mittags dort gewesen, machten sich aber Sorgen, weil das Fieber oder der Husten nach sechs Stunden noch nicht weg seien. Andere kämen, weil sie wegen ihres Jobs keine Zeit hätten, tagsüber zum Arzt zu gehen. „Und manche schleppen ihr krankes Kind sogar nachts um drei zum Notdienst, weil sie meinen, da gehe es schneller.“

Im Schnitt kommen pro Nacht 40 Patienten in die Notaufnahme. Um sie zu versorgen, stehen zwei Pflegekräfte und ein Arzt zur Verfügung. Der Arzt ist jedoch für die gesamte Klinik zuständig, das heißt, durchschnittlich für weitere 80 stationäre Patienten, sagt die Stationsleiterin der Notaufnahme, Michaela Beck. Beim kinderärztlichen Notdienst auf derselben Etage, der am Wochenende sowie mittwoch- und freitagnachmittags bis -abends von niedergelassenen Kinderärzten bedient wird, sind es 100 bis 120 Patienten am Tag. Auch hier kommt es regelmäßig zu Streitigkeiten. „Gerade durch diese Diskussionen geht viel Zeit verloren“, ärgert sich Beck. Man dürfe jedoch niemanden wegschicken.

Eltern schätzten oft eine Krankheit als zu schlimm ein oder kämen schon mit der fertigen Google-Diagnose, sagt Rambow – „und sind enttäuscht, wenn kein Antibiotikum verordnet wird“. 40 Grad Fieber sei für viele ein Weltuntergang, sie wüssten nicht, dass Fieber wichtig für die Heilung ist. „Ihnen fehlt jemand, der, wie früher die Oma sagt: ,Lass mal, das ist nicht so schlimm‘“, sagt Beck. Eltern bräuchten heute Support.

Den benötigen auch die Schwestern: Um ihnen beizustehen, muss regelmäßig die Polizei anrücken. Etwa wenn Jugendliche unter Alkohol- oder Drogeneinfluss behandelt werden müssen. Ein Patient habe einer Ärztin fast die Nase gebrochen, ein anderer biss eine Schwester in den Oberarm. Um mit solchen Aggressionen umgehen zu können, bieten die Kinderkliniken gemeinsam mit Alice-Hospital und Elisabethenstift seit vorigem Jahr ein Deeskalationsprogramm für ihre Mitarbeiter an. „Dabei üben wir an Fallbeispielen“, sagt Niemeier. Das sei sehr hilfreich.