Drittes Reich in Offenbach: „Schnell auf die Nazis gesetzt“

Ein Historiker erforscht die Verstrickungen führender Persönlichkeiten der Stadt Offenbach im Dritten Reich. Museumsgründer Hugo Eberhardt soll kalter Vollstrecker gewesen sein.

Ideologische Überzeugung wird es wohl nicht gewesen sein, die Hugo Eberhardt 1941 Mitglied der nationalsozialistischen Partei werden ließ. Oder doch ein bisschen? Zum einen soll der Leiter der Technischen Lehranstalten in Offenbach (Vorgänger der Hochschule für Gestaltung) angewidert gewesen sein von der ungehobelten Art der SA-Schergen. Mit dem grölenden Pöbel habe er wohl nichts zu tun haben wollen. Aber dann soll er sich doch allzu gerne der NS-Machtstruktur bedient haben, um Vorteile für das von ihm gegründete Ledermuseum zu erwirken. Dass Eberhardt sich so widersprüchlich verhielt, hat der Historiker Andreas Hansert bereits in seinen Vorrecherchen 2014 zusammengetragen. Wie die Haltung des Offenbacher Grandseigneur zu dem verbrecherischen Nazi-Regime historisch zu bewerten ist, soll Hansert in einer wissenschaftlichen Publikation nun darlegen.

Der Frankfurter Historiker wurde von der Stadt Offenbach und der Hochschule für Gestaltung (HfG) beauftragt, die Geschichte des Ledermuseums, der Hochschule für Gestaltung und des Klingspor-Museums während des Nationalsozialismus zu erforschen. Im Vordergrund der Studien stehen die drei Männer Hugo Eberhardt (1874-1959), Karl Klingspor (1868-1950) und Rudolf Koch (1876-1934), die wie keine anderen das kulturelle Leben Offenbachs im 20. Jahrhundert prägten. Eberhardt war nicht nur Direktor der Technischen Lehranstalten, er gründete auch das Deutsche Ledermuseum.

Klingspor war Schriftgießereibesitzer und Initiator der deutschen Buchkunstbewegung, nach dem das Klingspor-Museum benannt wurde. Rudolf Koch war als Schriftkünstler Dozent an den Lehranstalten und bei Klingspor beschäftigt. Die Untersuchung beschäftigt sich also mit den Grundfesten der Offenbacher Identität als Kulturstadt und es ist gut möglich, dass dieser Teil der Stadtgeschichte neu bewertet werden muss. Bis 2019 soll Hansert eine umfangreiche Buchpublikation präsentieren, die breite Interessentenkreise anspricht. Der Historiker verfasste bereits eine Reihe kultur- und politikwissenschaftlicher Werke, darunter auch die Geschichte des Frankfurter Städels. Als erstes wird er sich der Person Hugo Eberhardt widmen. Da das Deutsche Ledermuseum in diesem Jahr hundert Jahre alt wird, plant Hansert einen Aufsatz zur Jubiläumsfeier als Vorgriff auf seine wissenschaftliche Arbeit.

Weitere Belege

Bereits in den Vorrecherchen hatte Hansert von Verstrickungen der drei Herren berichtet und angedeutet, dass die historische Würdigung vor allem Hugo Eberhardts kompliziert werden würde. Inzwischen hat er weitere Belege für diese Widersprüchlichkeit. „Ich würde den Parteieintritt Eberhardts in die NSDAP nicht zu hoch hängen“, sagt der Historiker. Er sei längst Pensionär gewesen, als er sich zu diesem Schritt entschied. Einige Nazis hätten sich gegen die Parteiaufnahme Eberhardts ausgesprochen. Mit der Bücherverbrennung 1933 habe er nichts zu tun haben wollen. „Bei so einer Krakeelerveranstaltung war er nicht engagiert“, sagt Hansert. Allerdings habe Eberhardt sehr schnell auf die neuen Herren gesetzt.

Als diese 1933 ein Gesetz erließen, das jüdischstämmigen Personen die Beschäftigung in staatlichen Einrichtungen untersagte, habe er sofort den zum Katholizismus konvertierten Studienrat Ernst Wild entlassen. „Ohne Bedauern und Empathie“, sagt Hansert. Eberhardt sei kein gesinnungstreuer Nazi gewesen, aber ein Vollstrecker der Staatsmacht, der das Gesetz durchexerzierte. Ernst Wild sei später Opfer des Holocausts geworden. Eberhardt habe auch keine Skrupel gehabt, mit den Nationalsozialisten zu kooperieren. Um an Exponate für das Ledermuseum zu kommen, habe er eindeutig die rote Linie überschritten. „Ich bin mir noch nicht einig, wie das alles zu bewerten ist“, sagt Hansert.

Bei seinen Recherchen ist der Forscher auf historische Quellen gestoßen, die von der HfG-Bibliotheksleiterin vor Jahren vermisst worden waren. Der Frankfurter Schriftsteller Herbert Heckmann hatte für seine Arbeiten am 1984 erschienen Buch „Vom Handwerk zur Kunst“ über die HfG die Unterlagen mit nach Hause genommen. Heckmanns Witwe händigte sie 2015 der Hochschule aus. Dort werden sie nun archiviert und sollen dem Haus der Stadtgeschichte übergeben werden.

Noch ist der Historiker mit einer Monografie zur Geschichte des Senckenberg-Museums in der NS-Zeit beschäftigt. Auch dieses Werk muss bald fertig werden, denn das Senckenberg-Museum feiert 2017 sein 200-jähriges Bestehen. Hansert verspricht sich Vorteile davon, die beiden Projekte gleichzeitig zu betreiben. Wenn er demnächst im Bundesarchiv in Berlin zum Senckenberg-Museum Unterlagen einsieht, könne er auch gleich die Akten zu den Offenbacher technischen Lehranstalten studieren.