Einkaufszentrum Komm : Mann in Offenbacher Innenstadt angeschossen

In der Innenstadt von Offenbach kommt es vor dem Einkaufszentrum Komm zu einer Schießerei. Ein 38 Jahre alter Mann wird dabei schwer verletzt.

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag bei einer Schießerei in der Offenbacher Innenstadt schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es vor dem Einkaufszentrum Komm gegen 16.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 47 Jahre und einem 38 Jahre alten Mann. In dessen Verlauf zog einer oder zogen beide Kontrahenten eine Waffe und schossen. Der 38-Jährige erlitt dabei einen Bauchschuss und muss auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt werden.

Die Polizei, die durch mehrere Notrufe alarmiert worden war, fasste den 47-Jährigen wenig später. Der Mann blieb unverletzt. Er befindet sich zurzeit in Gewahrsam. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nach Angaben eines Polizei-Sprechers noch völlig unbekannt. Wieviele Schüsse abgegeben worden sind, ist unklar. Möglicherweise waren es zwei. Die Ermittlungen laufen. Der Polizei-Sprecher rechnet nicht vor Freitagmorgen mit weiteren Informationen zum Tatgeschehen.