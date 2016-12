Einkaufszentrum Komm : Offenbacher Schütze gab vier Schüsse ab

Von Agnes Schönberger

Einen Tag nach der Schießerei in der Offenbacher City liegen der Polizei neue Erkenntnisse vor. Danach gab der Schütze vier Schüsse auf sein 38 Jahre altes Opfer ab. Der 38-Jährige liegt immer noch auf der Intensivstation.

Nach der Schießerei am Donnerstagnachmittag hinter dem Einkaufszentrum KOMM in der Offenbacher Innenstadt wurde der mutmaßliche Schütze am Freitag in Untersuchungshaft genommen. Dem 47-jährigen Tatverdächtigen werden versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, hat der Schütze insgesamt vier Schüsse auf einen 38-Jährigen abgefeuert, mit dem er zuvor in Streit geraten sein soll. Eine Kugel traf den Mann am Oberkörper. Das Opfer liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Es schwebt wohl nicht in Lebensgefahr.

Zum Hintergrund der Tat gebe es keine gesicherten Erkenntnisse, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Die Rede ist von einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die am Donnerstagnachmittag eskaliert sein soll. Weitere Auskünfte zu der Gewalttat wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Unklar ist deshalb, ob bei der Schießerei hinter dem KOMM weitere Personen in Gefahr waren.

Bekannt ist lediglich, dass die Kontrahenten in Offenbach wohnen. Beide sollen bereits polizeibekannt sein. Wegen welcher Delikte gegen sie ermittelt wurde, wurde nicht mitgeteilt.

Die Hessenschau berichtete unter Hinweis auf Zeugen, dass das spätere Opfer des 47-Jährigen, der Betreiber einer Shisha-Bar sei, 350 Euro geschuldet haben soll. Statt das Geld zurückzuzahlen, soll der Mann sich über den anderen vor Bekannten und Kunden lustig gemacht haben. Die Polizei bestätigte diese Angaben aber nicht.