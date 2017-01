Feuerwehr Schauenburg: Großbrand in Sägewerk

Ein Großfeuer in einem Sägewerk im nordhessischen Schauenburg richtet einen Schaden im sechsstelligen Bereich an. Über Stunden kämpfen die Feuerwehren gegen die Flammen.

Schauenburg-Hoof –

Ein Großbrand in einem Sägewerk im nordhessischen Schauenburg (Kreis Kassel) hat einen hohen Schaden angerichtet. Die Feuerwehren aus dem Kreis Kassel kämpften in der Nacht zu Montag über mehrere Stunden gegen die Flammen im Ortsteil Hoof.

Wie die Polizei mitteilt, war der Brand am Sonntagabend gegen 21 Uhr ausgebrochen. Auf dem Werksgelände befinden sich mehrere große Hallen. In einem Lager, das an eine Baufirma vermietet wurde, brach der Brand aus. Diese Halle wurde komplett zerstört, die angrenzende Halle eines Zimmereibetriebes wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr hat versucht, andere Gebäude auf dem Gelände zu schützen. Aus der ganzen Region wurden etwa 150 Wehrleute zusammengezogen. Zur Versorgung mit Löschwasser musste eine anderthalb Kilometer lange Versorgungsleitung aus dem Ortskern von Hoof zum Brandort gelegt werden.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt; der entstandene Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten sollen sich Brandermittler der Kriminalpolizei Kassel ein Bild von der Lage machen und die Untersuchungen zur Ursache des Feuers aufnehmen. (mit dpa)