Flughafen Frankfurt: Schwieriger Nachweis beim Ultrafeinstaub

Feinstaub

Feinstaub in der Größenordnung von PM 10 war der Auslöser zur Errichtung von Umweltzonen, wie es sie inzwischen nicht nur in Frankfurt, sondern in vielen anderen Städten gibt. Ein PM oder Mikrometer entspricht dem Millionstel eines Meters.

Die Folgen von Feinstaub auch der Partikelgröße PM 2,5 können eine Schädigung der Atemwege, aber auch des Herzens sein. Ultrafeinstaub wird als noch gefährlicher eingestuft. Es gibt aber kaum wirkliche Erkenntnisse. (ft)