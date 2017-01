Flughafen Hahn: Stellenabbau am Airport?

Der Kaufvertrag für den Flughafen Hahn ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber ein potenzieller Käufer steht fest. Wie beurteilt der Verkehrsminister die Entwicklung, was sagen die Beschäftigten?

Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht den nähergerückten geplanten Verkauf positiv für den Flughafen Hahn. «Ich finde, das ist eine perspektivisch gute Entwicklung», sagte der Vize-Ministerpräsident am Dienstag in Mainz. «Wenn es einen Bieter gibt, freut man sich.» Das beim Verkauf federführende Innenministerium hatte am Montag erklärt, dass nur mit dem pfälzischen Bieter ADC und seinem chinesischen Partner, dem Luftverkehrsunternehmen HNA, weiterverhandelt werde. Zuvor waren noch drei Bieter im Rennen. Der defizitäre Airport im Hunsrück gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz, ein kleiner Teil gehört Hessen.

Wissing hatte nach dem gescheiterten ersten Verkaufsversuch des Airports durch das SPD-geführte Innenressort angekündigt, dass sein Ministerium den weiteren Verkauf eng begleiten wolle. Seinem Haus wird über die Verhandlungen regelmäßig Bericht erstattet.

In der Flughafen-Belegschaft sorgt der angestrebte Verkauf an das Konsortium für eine vorsichtig positive Stimmung. Es sei erst einmal gut, dass der Verkaufsprozess mit einem sehr großen Konzern im Hintergrund konkret weitergehe, hieß es am Dienstag aus Kreisen der Mitarbeiter.

Offiziell hüllte sich der Airport am Dienstag in Schweigen. Hahn-Chef Markus Bunk sagte: «In die Pläne und Vorhaben des Investors sind wir nicht eingebunden. Daher kann sich der Flughafen Frankfurt-Hahn zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern, zumal der Verkauf noch nicht abgeschlossen ist.»

Stellenabbau nicht ausgeschlossen

Einen weiteren Stellenabbau nach einer Privatisierung halten Branchenkenner nicht für ausgeschlossen. Allerdings wurden seit 2014 bereits 80 Stellen eingespart. Gegenwärtig zählt die Flughafengesellschaft 315 Beschäftigte. «Irgendwann ist die Belastungsgrenze erreicht», hieß es in der Belegschaft.

Die Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler sieht im angestrebten Verkauf eine große Chance für den Hunsrück. «Die meisten chinesischen Investoren zeichnen sich durch eine langfristige Strategie aus», sagte die Professorin für Betriebswirtschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences, der Deutschen Presse-Agentur. «Spannend ist, welches Konzept dahinter steckt. Das bleibt abzuwarten.»

Mit Blick auf den 2016 gescheiterten ersten Verkaufsversuch sagte Ziegler: «Ich kann nur hoffen, dass die Seriosität diesmal besser geprüft wird.» Regierungsberater hatten allen drei Bietern finanzielle Glaubwürdigkeit bescheinigt.

Als positiv wertete die Expertin, dass mit ADC-Mitgesellschafter Siegfried Englert ein ehemaliger rheinland-pfälzischer Wirtschaftsstaatssekretär im Konsortium vertreten ist. Eine Chance könne auch sein, wenn HNA Kooperationen mit chinesischen Fluggesellschaften im Hunsrück schließe. Einst flog schon die HNA-Tochter Yangtze River, eine Fracht-Airline, den Hahn an. «Vielleicht lässt sich das ja wiederbeleben», sagte Ziegler.

AfD-Landtagsfraktionschef Uwe Junge forderte eine rechtzeitige und umfassende Information des Landtags über den Verkaufsprozess. (dpa)