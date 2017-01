Gefährliche Keime: Hygiene ist das oberste Gebot

Keime dürfen auch hier keine Chance haben: Ein Chirurg bei einer Gefäßoperation in den Hochtaunus-Kliniken in Bad Homburg. Foto: dpa

Gravierende Hygienemängel, mit multiresistenten Keimen besiedelte Frühchen: Die Wiesbadener HSK-Kliniken haben aus den Vorfällen gelernt und vor allem das Screening ausgeweitet, bei dem Patienten nach Risikofaktoren befragt werden.

Ein Jahr mit vielen Negativschlagzeilen liegt hinter den Wiesbadener Helios-Horst-Schmidt-Kliniken (HSK). Zunächst hatte ein Fernsehbericht des Investigativjournalisten Günter Wallraff Anfang des Jahres gravierende Hygienemängel in dem Klinikum öffentlich gemacht. Wenige Tage später war dann bekannt geworden, dass neun Frühchen von einem multiresistenten Keim besiedelt waren.

Längere Zeit war damals darüber gerätselt worden, wie das Bakterium auf die Station gelangt war und sich hatte ausbreiten können. Schließlich entdeckte man, dass eine Reinigungskraft den MRSA-Keim eingeschleppt hatte. Er wurde zudem auf einer Still-Liege und einem Wagen für Utensilien wie Spritzen und Co festgestellt.

Die Still-Liegen waren zum damaligen Zeitpunkt einmal pro Tag gründlich gereinigt worden. Ansonsten jeweils nach Benutzung – durch die Eltern selbst. Bereits nach dem Vorfall Anfang Januar 2016 hatte die Klinikleitung Versäumnisse eingeräumt und angekündigt, Reinigungs- und Desinfektionsprozesse zu analysieren und gegebenenfalls zu optimieren.

Was seitdem verändert wurde, wurde im Nachgang zu einem Hygieneworkshop am Montag an den HSK erläutert. Seit dem Vorfall sei vor allem das Screening ausgeweitet worden, teilt die Geschäftsführung mit. Als Screening wird das Ausfüllen und Auswerten eines Fragebogens bezeichnet, den jeder Patient vorgelegt bekommt. Abgefragt werden sogenannte Risikofaktoren wie Auslandsaufenthalte oder die Einnahme von Antibiotika. Wird nur eine Frage positiv beantwortet, wird der Patient auf Keime untersucht.

Vor allem auf der Frühchenstation wurde das Screening erweitert. So werden laut Geschäftsführung unter anderem auch Schwangere mit Risiko zur Frühgeburt gescreent. „Zusätzlich wurden Reinigungs- und Desinfektionsprozesse genau analysiert, Mitarbeiter besonders geschult und eingewiesen.“ Und auch die Still-Liegen werden seitdem nicht mehr durch die Eltern, sondern durch das Stationspersonal desinfiziert.

Der Klinikkonzern Helios, der neben den HSK auch zwei weitere Kliniken in Wiesbaden sowie Einrichtungen in Idstein und Bad Schwalbach betreibt, geht nach dem Vorfall im vergangenen Jahr das unbequeme Problemthema jetzt offensiv an. Während des Hygieneworkshops, bei dem die Teilnehmer unter anderem erfuhren, wie man richtig die Hände desinfiziert, wurden auch die Hygiene-Kennzahlen aller Kliniken bekanntgegeben. Laut Geschäftsführer Kristian Gäbler ist Helios der einzige Klinikkonzern, der diese Kennzahlen veröffentlicht – „das ist ein deutliches Signal dafür, wie ernst wir das Thema Hygiene nehmen“.

Insgesamt 195 MRSA-Erreger wurden demnach im ersten Halbjahr 2016 bei der stationären Aufnahme von Patienten in den HSK nachgewiesen. Aufgenommen worden waren laut Klinikleitung insgesamt 22 690 Patienten. Bei 21 Patienten wurde der MRSA-Erreger nach 72 Stunden nachgewiesen, was als im Krankenhaus erworben gilt.

Resistent MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) ist ein Bakterium, bei dem bestimmte Antibiotika wirkungslos geworden sind. In der Regel bleibt es zunächst unbemerkt auf der Haut oder Schleimhaut. Übertragung: meist über Hände und Hautkontakt. VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) führen speziell bei Schwerkranken zu sehr schwer behandelbaren Infektionen. Sie werden viel schneller und einfacher übertragen als MRSA. Händehygiene ist der wichtigste Schutz. ESBL (extented- spectrum-beta-lactamase bildende Enterobakterien) können wie MRSA und VRE nur als Besiedelung unerkannt vorkommen. Die Übertragung erfolgt meist per Schmier- und Kontaktinfektion über Hände. Wichtig deshalb: gute Hygiene. MRGN (multiresistente gramnegative Stäbchen) können in Stuhl, Urin, offenen Wunden vorkommen, auch auf Haut und Schleimhaut. Die Übertragung erfolgt meist über Hände. jur « zurück 1 | 1 weiter »

Deutlich öfter – auch im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren – wurde hingegen der VRE-Erreger in den HSK erworben. 152 Mal brachten Patienten diesen Erreger mit, 97 Mal wurde er im Krankenhaus weitergegeben. Aufgrund dieser hohen Anzahl werden bestimmte Bereiche der Klinik voll gescreent. „Durch diese und andere Maßnahmen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2016 die Anzahl der erworbenen Keimbelastungen reduziert“, teilt die Klinik mit.

Weshalb VRE auf dem Vormarsch ist, ist noch unklar. Enterokokken sind Bakterien, die im Darmtrakt des Menschen zu finden sind. Ein Teil dieser Bakterien, die VRE, ist resistent gegen verschiedene Antibiotika. Laut Jörn-Peter Oeltze, Regionalkrankenhaushygieniker bei Helios, gibt es einen Enterokokkengürtel, der sich quer durch Deutschland ziehe und somit auch Hessen tangiere. „Weshalb, ist noch nicht wissenschaftlich begründet.“

MRGN-Bakterien kamen laut Helios 2016 am häufigsten vor, insgesamt 314 Patienten brachten diese Erreger mit, bei 36 Patienten wurden sie nach 72 Stunden festgestellt und gelten dann wiederum als in der Klinik erworben.

Mehr dazu

Um der Ausbreitung der Keime weiter entgegenwirken zu können, will Helios künftig seinen Fokus auf ein „rationales Antibiotika-Management“ legen, um so Resistenzbildungen zu vermeiden. Hierzu fanden laut Konzernleitung bereits Aktionen statt. Alle Helios-Mitarbeiter seien zum Gebrauch von Antibiotika geschult worden. Zukünftig sei ebenfalls geplant, in den Kliniken Teams zu bilden, die sich interdisziplinär mit der Antibiotika-Therapie befassten.

Personell sei die HSK in der Region bereits gut aufgestellt, heißt es. Dennoch sollen mehr Hygienebeauftragte in der Pflege beschäftigt werden. Auch wenn dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Derzeit gibt es 34 Kräfte, etwa 40 bis 50 sollen es werden.