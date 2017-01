Hessen: Viele Spielhallen vor dem Aus

Die Kommunen suchen nach den Änderungen im Hessischen Spielhallengesetz nach Kriterien, wer schließen muss. Klagen sind wahrscheinlich.

Im Frankfurter Ordnungsamt hat man eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was in den kommenden Monaten auf die Behörde zukommen wird. Aus 170 Spielhallen mach 85 – höchstens. Das ist die Herausforderung, vor der das Amt steht. Die Änderungen im Hessischen Spielhallengesetz werden dazu führen, dass die Zahl der Betriebe, in denen die Gäste zocken können, von Juli an dramatisch abnimmt. Nun geht es um die Frage: Wer muss schließen, wer darf bleiben? Gut möglich, dass sich damit am Ende die Gerichte beschäftigen müssen.

Vor allem der Passus, wonach der Abstand zwischen zwei Betrieben mindestens 300 Meter betragen muss, macht dem Ordnungsamt Arbeit. Denn in Frankfurt lässt sich beobachten: Wo eine Spielhalle ist, ist die nächste nicht weit. Das gilt vor allem für die Innenstadt und das Bahnhofsviertel. Aber auch in Stadtteilen wie Rödelheim und Niederursel sind die Abstände zwischen den Einrichtungen teils zu gering. Die meisten anderen hessischen Städte haben das Problem der Spielhallen-Dichte nicht in dieser Form. Nur in Offenbach gibt es immerhin knapp 40 Betriebe, die meisten davon in der Innenstadt.

Bis zum Frühling werde seine Behörde ein Konzept vorlegen, wie mit der Gesetzesänderung konkret umgegangen wird, sagt Ralph Rohr, Sprecher des Frankfurter Ordnungsamts. Wenn von mehreren Spielhallen (mindestens) eine schließen muss, werde es keinesfalls nur danach gehen, welcher Betrieb am längsten existiert. Vielmehr dürfte sich das Ordnungsamt an einem Kriterienkatalog orientieren, den das hessische Wirtschaftsministerium von Tarek Al-Wazir (Grüne) veröffentlicht hat.

Das Gesetz Am 1. Juli 2017 gilt das Hessische Spielhallengesetz seit fünf Jahren. Dann müssen alle Spielhallen sich danach richten – auch jene, für die 2012 noch eine Übergangsfrist eingeräumt wurde.

Als Kriterien werden darin unter anderem die Qualität der bisherigen Betriebsführung, der Abstand zu Jugendeinrichtungen und das Umfeld der Spielhalle genannt. Das Land empfehle den Kommunen, zwischen diesen Auswahlkriterien zu gewichten und eine Mindestpunktzahl festzulegen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch.

Das Auswahlverfahren müsse „transparent und nichtdiskriminierend gestaltet“ werden, fügte er hinzu. Das ist leichter gesagt als getan. Denn die Entscheidung für oder gegen eine Spielhalle muss objektiv nachvollziehbar sein. Es ist schließlich davon auszugehen, dass Betreiber vor Gericht ziehen, wenn ihnen die weitere Konzession untersagt wird.

Die Geschäftsleute, die in Verbänden organisiert sind, haben schon bewiesen, dass sie sich juristisch zur Wehr setzen können. Als der damalige Frankfurter Ordnungsdezernent Volker Stein (FDP) im Jahr 2011 unterschiedliche Sperrzeiten für Spielhallen in der Innenstadt und in den Stadtteilen festlegte, gingen 180 Widersprüche dagegen ein. Das Verwaltungsgericht kippte die Regelung schließlich.

Umso glücklicher ist man in der Frankfurter Stadtpolitik, dass die Vorgaben für Spielhallen nun gesetzlich festgelegt sind. Seit knapp zehn Jahren sind die Politiker im Römer mehr oder weniger offen auf Konfrontation mit den Betreibern der Einrichtungen aus.

Der Ausbreitung der Betriebe müsse Einhalt geboten werden – darin waren sich die Ordnungsdezernenten von Edwin Schwarz über Boris Rhein (beide CDU), Volker Stein (FDP) und nun Markus Frank (CDU) einig. Rhein war es dann, der 2012 als hessischer Innenminister das Spielhallen-Gesetz auf den Weg brachte.

Kontrollen unspektakulär

Wobei es den Politikern beileibe nicht nur um die Gefahren der Spielsucht geht. Das ganze Umfeld von Spielhallen ist den Stadträten suspekt. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die regelmäßigen Kontrollen in den Einrichtungen verlaufen eher unspektakulär, wie Sprecher Rohr erklärt. Bisweilen notierten die Mitarbeiter der Stadtpolizei Verstöße – etwa weil veraltete Fassungen des Jugendschutzgesetzes aushingen. Doch aus Sicht des Ordnungsamts seien die Einrichtungen keine Orte, an denen übelste Missstände herrschten.

Umso weniger Verständnis hat Georg Stecker für die neue Fassung des Spielhallengesetzes. „Was in Hessen stattfindet, hat mit Spielerschutz nichts zu tun“, sagt der Sprecher des Vorstands der Deutschen Automatenwirtschaft im Gespräch mit dpa.

Anders als in anderen Bundesländern werde lediglich auf die Größe der Betriebe geschaut und auf deren Abstand zu anderen Spielhallen oder Schulen, nicht aber auf die Qualität. Gerade in Frankfurt gebe es aber illegale Café-Casinos, die gar nicht auf Spielerschutz oder Qualität achteten und vom Markt verschwinden müssten.

Damit spricht er ein zweites Thema der Glücksspiel-Problematik an. Denn neben den traditionellen Automaten-Spielhallen, die mit Hilfe des Spielhallengesetzes reguliert werden sollen, sind in den vergangenen Jahren weitere Läden mit abgedunkelten Scheiben in großer Zahl entstanden: Wettbüros für Sportwetten.

Hessen will auch im Sportwetten- und Online-Casino-Bereich Regeln durchsetzen, die Spielsucht und Geldwäsche bekämpfen. Hier sind die Bemühungen um Regulierung allerdings noch nicht so weit gediehen wie bei den Spielhallen.