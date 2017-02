Hessengipfel : Schulz schwört Hessen-SPD ein

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gestikuliert beim Hessengipfel der SPD in Friedewald. Foto: dpa

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bereitet seine Partei beim Hessengipfel der SPD auf einen langen Wahlkampf vor - und bezeichnet sich selbst als das "Überraschungsei" der Partei.

Im Kampf um das Kanzleramt setzt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf Emotionen. Er schwor die Genossen in Hessen auf einen langen Wahlkampf ein. Es werde ein Wahlkampf, "wo wir beweisen müssen, dass wir nicht nur Kopfmenschen sind", sagte er am Samstag im osthessischen Friedewald auf dem sogenannten Hessengipfel der SPD. Es gehe auch um Gefühle. Die SPD müsse "im Bauch spüren, was es heißt, wenn der K+S-Arbeiter morgens aufwacht und nicht weiß, wie es weitergeht". Das müssten die Wähler bei der Partei spüren. Er sagte: "Ich bin das Überraschungsei der SPD" - und das sei ein sehr erfolgreiches Produkt.

Schulz forderte von den Genossen einen geschlossenen Wahlkampf. Nach einer kontroversen Debatte nach innen müsse eine gemeinsame Linie nach außen vertreten werden, betonte der designierte SPD-Chef unter immer wieder großem Applaus. 232 Tage vor der Bundestagswahl mahnte er allerdings auch: "Umfragen sind Umfragen. Das gibt Schwung, aber ist noch kein Wahlsieg." Die SPD in Hessen hatte seit der Bekanntgabe von Schulz' Kanzlerkandidatur rund 360 Parteieintritte verzeichnet. Die Bundestagswahl findet am 24. September statt.

Er werde oft nach seinem Steuerkonzept gefragt, sagte Schulz. "Ich habe noch keins."Er wolle der Debatte aber einen Grundsatz voranstellen. "Diejenigen, die im Land hart für ihr Geld arbeiten, dürfen nicht schlechter gestellt sein, als die, die ihr Geld für sich arbeiten lassen können."

Ex-Bundesfinanzminister Hans Eichel forderte, sich nicht in Koalitionsdebatten zu verstricken. Die SPD könne mit allen koalieren, außer mit der Alternative für Deutschland. Schulz betonte, die AfD sei keine Alternative, sondern eine Schande für die Bundesrepublik.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hatte zuvor ein Recht auf Weiterbildung gefordert. "Wir wollen, dass jeder Arbeitnehmer finanzierte Zeit für Qualifikation bekommt", sagte sie. Dies sei notwendig, um die Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt zu meistern.

Die SPD-Mitglieder diskutierten in Friedewald zudem über die Themen Rente, Kinderarmut, Solidaritätskrise in Europa und die Zukunft des Bergbaus, wie Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel sagte. Das Treffen stand unter dem Motto "Sicherheit schafft Zusammenhalt" und hatte am Freitag mit einem Vortrag von Holger Münch begonnen, dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes. (dpa)