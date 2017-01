Hessenpark Neu-Anspach: Shitstorm schadet Hessenpark nicht

Der Hessenpark ist vor einem knappen Jahr für seine Entscheidung, Flüchtlingen freien Eintritt zu gewähren, massiv angefeindet worden. Doch der Shitstorm hat dem Freilichtmuseum nicht geschadet - im Gegenteil.

Der Shitstorm gegen den Neu-Anspacher Hessenpark wegen Gratis-Eintritt für Flüchtlinge hat dem Freilichtmuseum nicht geschadet. «Im Gegenteil: Die überregionale Presseresonanz war gewaltig und hat dazu beigetragen, unser Museum weit über die Grenzen von Hessen hinaus bekannt zu machen», sagte der Museumsdirektor Jens Scheller am Dienstag. Die Besucherzahlen stiegen im dritten Jahr in Folge. Knapp 228 700 Menschen wurden 2016 gezählt, das waren über sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Hessenpark war vor einem knappen Jahr für seine Entscheidung, Flüchtlingen freien Eintritt zu gewähren, massiv vor allem im Internet angefeindet worden. Doch die zahlenmäßig weit überlegene Gegenbewegung folgte prompt: Tausende Menschen bewerteten den Hessenpark via Internet als positiv, nahmen zu den missgünstigen bis hasserfüllten Kommentaren Stellung und bestärkten das Museum, sich in seiner Haltung nicht beirren zu lassen. 2016 besuchten 1780 Flüchtlinge das Museum, in dem mehr als 100 historische Gebäude aus Hessen besichtigt werden können. Dies waren fünfmal so viele Menschen wie im Vorjahr. (dpa)