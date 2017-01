Interview zu Nagelstudios: „Nageldesignerin ist kein Ausbildungsberuf“

Stefanie Kamal ist Vorsitzende des Prüfungsausschusses „Geprüfte Nageldesignerin der Handwerkskammer Frankfurt“. Die 44-Jährige erzählt im Interview, worauf es bei einer guten Nageldesignerin ankommt.

Nageldesignerin ist kein Ausbildungsberuf. Kann also jeder ein Studio eröffnen, Frau Kamal?

Leider ja. Nageldesigner ist kein Ausbildungsberuf wie beispielsweise Friseur. Man muss einfach nur ein Gewerbe bei der Stadt anmelden. Kenntnisse, ob man überhaupt Nägel machen kann, werden nicht überprüft. Manche kaufen sich für 40 Euro ein Set beim Discounter, schauen ein paar Youtube-Clips und nennen sich Nageldesigner und machen dann für 10 oder 20 Euro Nägel. Erst im Jahr 2006 fing es an, dass ein Bundesverband eine freiwillige Prüfung für Nageldesigner ins Leben gerufen hat. Ich habe selbst meine Prüfung in Heilbronn gemacht. Das war die erste Handwerkskammer, die geprüft hat.

Wie ist es in Frankfurt?

Seit 2008 kann man sich in Frankfurt an der Handwerkskammer prüfen lassen. Aber die Handwerkskammern in Deutschland arbeiten da leider nicht zusammen. Jeder hat seine eigenen Richtlinien. Aber ehrlich gesagt, müsste Nageldesignerin ein richtiger Ausbildungsberuf sein.

Warum ist es so wichtig, dass es ein Ausbildungsberuf wäre?

Wenn Kunden bei Leuten waren, die schlechte Kenntnisse haben, haben im besten Fall nur die künstlichen Nägel nicht gehalten, im schlechtesten ist der Nagel richtig geschädigt. Das schadet nicht nur den Kunden, sondern vor allem diejenigen Nageldesigner, die einen guten Job machen. Kunden mit schlechten Erfahrungen haben dann das Vertrauen für immer verloren und sagen: „Ich gehe nie mehr in ein Nagelstudio.“ In Italien darf man nur mit einer Kosmetik- oder Friseurausbildung Nageldesigner werden.

Was genau prüfen Sie bei der Handwerkskammer?

Man muss zwei Systeme beherrschen: Ein lichthärtendes und eines, was ohne Lampe aushärtet, falls ein Kunde auf Licht mit Hautirritationen reagiert. Man muss Nägel verlängern können mit sogenannten ‚Tips‘ und Schablonen: Ein ‚Tip‘ ist ein künstlicher Aufsatz aus Kunststoff. Mit der Schablonentechnik wird erst das Nagelbett mit Acryl oder Gel gefüllt und dann mit Hilfe einer Schablone ein Nagel modelliert. Man muss French-Modellage sowie ordentlich einen roten Lack auftragen können. Und dann müssen die Geprüften auch 100 Fragen aus dem Bereich Chemie, Medizin und Betriebswirtschaftslehre beantworten.

Wie hoch ist die Durchfallquote?

Seit 2008 sind von 200 Prüflingen 35 durchgefallen.

Sie geben auch Fortbildungskurse. Wer kommt zu Ihnen?

Vorwiegend Frauen zwischen 20 und 50 Jahren. Von 100 Schülern sind es vielleicht drei Männer. Die Männer, die aber kommen, denken businessorientierter. Sie eröffnen richtig große Studios mit vielen Mitarbeitern. Viele Frauen unterschätzen oft das unternehmerische Risiko, gehen da etwas naiv rein. Sie sagen mir: „Ach, ich will gar nicht so erfolgreich werden.“ Diese Aussage verwundert mich. Es geht schließlich ums Geldverdienen. Die Preiskalkulation ist für viele ein böhmisches Dorf. Da sitzen manchmal Nageldesigner zwei Stunden lang und nehmen 35 Euro. Aber mit 35 Euro versteuert arbeitet man unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Man sollte sich da schon an anderen handwerklichen Betrieben orientieren.

Man hat das Gefühl, an jeder Ecke macht dauernd ein neues Nagelstudio auf. Wie hat sich die Szene in den vergangenen zehn Jahren verändert?

Es hat sich in den vergangen Jahren schon sehr viel geändert. Es gibt mittlerweile gerade in den Großstädten viele asiatische Studios. Aber auch diese gibt es in unterschiedlichen Preisklassen. Reine Nagelstudios von Europäern gibt es kaum, diese sind meist gekoppelt, also ein Friseur oder Kosmetikstudio, das auch Nageldesign anbietet.

Sind die asiatischen Studios denn so schlecht wie ihr Ruf?

Man kann nicht allgemein sagen, dass sie schlechter sind oder dass sie mit schädlichen Produkten arbeiten. Die asiatischen Studios werden oft von ihren Konkurrenten schlechtgemacht. Bei ihnen herrscht halt meistens dieses Rein- und Drankommen-Prinzip. Und klar, gibt es da auch schwarze Schafe, aber die Mehrheit wird sich an die Regel halten, sonst wären die Betriebe auch schon geschlossen.

Woran erkenne ich eigentlich ein gutes Nagelstudio?

Um ein gutes Nagelstudio zu finden, empfehle ich, dass man sich in seinem Bekanntenkreis umschaut: „Was für ein Style gefällt mir?“ Und sind die Nägel unten drunter gesund? Sehen sie natürlich aus? Nicht zu dick? Man sollte sich erst mal nur einen Probenagel machen lassen. Wichtig ist: Wird da desinfiziert und auch immer eine neue Feile verwendet? Klar, ein Handwerkszertifikat ist schon ein gewisses Qualitätszertifikat, aber es gibt Leute, die machen die Prüfung und wenden die Hygiene trotzdem nicht an. Wichtig ist es, dass wenn Gelnägel, also künstlich verstärkte Nägel, gut gemacht sind, kann man damit alles vier bis fünf Wochen lang machen: In der Erde buddeln, ohne Handschuhe putzen. Und wenn die Nägel hässlich rauswachsen, ist das ein Verarbeitungsfehler.

Was sind die Trends?

Nudetöne und Rottöne gehen immer. Die meisten Frauen wollen, dass die Nägel natürlich schön aussehen. Manche Kundinnen lassen sich auch mal Glitzer darauf machen oder etwas draufmalen. Aber das sind die wenigsten, denn wer will schon mit einem Tannenbaum auf dem Fingernagel rumlaufen? (lacht)

Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft des Berufs Nageldesigner?

Einmal, dass Nageldesigner ein Ausbildungsberuf wird. Und die Branche braucht dringend ein neues Image. Einen Udo Walz der Nageldesigner. Es fehlt zudem an Premiumnagelstudios: Also dort, wo man einen Termin ausmacht und einzeln bedient wird. Große Studios sind nicht für alle das Richtige. Denn mit sechs anderen Kundinnen in einer langen Tischreihe reingequetscht zu sitzen, alle reden und es ist laut, da kann man sich nicht entspannen.

Interview: Kathrin Rosendorff