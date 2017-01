Kampfhunde in Hessen: Kampf gegen die Rasseliste

Tierschützer bekämpfen die Rasseliste für sogenannte Kampfhunde. Doch die Landesregierung hält eisern daran fest. Die Opposition fordert dagegen einen „Hundeführerschein“ für alle Halter.

Es ist ein Thema, das polarisiert. Das eine Extrem sind die Hardliner, die bestimmte Hunderassen am liebsten komplett verbieten wollen. Auf der anderen Seite jene, die das Problem an der anderen Seite der Leine sehen. Sie sagen: Jeder Halter sollte einen „Hundeführerschein“ machen, statt sich unbedarft einen Vierbeiner anzuschaffen, mit dem er überfordert ist. Mit diesem Vorschlag hatte die hessische SPD vor viereinhalb Jahren versucht, die pauschale Vorverurteilung bestimmter Hunderassen zu beenden. Ihr von Landestierschutzverband und Deutschem Tierschutzbund unterstützter Gesetzentwurf fand keine Mehrheit.

Auch die damals in der Opposition sitzenden Grünen lehnten die Abschaffung der Liste ab. „Bei bestimmten Kampfhunden“ habe sie „nachweislich Erfolg“, argumentierte der Abgeordnete Marcus Bocklet. Er plädierte „für eine jährliche Überprüfung und Weiterentwicklung anhand der Beißstatistik“. Eine ähnliche Formulierung fand vor drei Jahren Eingang in den Koalitionsvertrag, darauf wies die Grünen-Pressestelle auf FR-Anfrage hin. Bemühungen in diese Richtung waren in den letzten Jahren nicht erkennbar. Nach der Aufnahme des Rottweilers in die Liste im Jahr 2008 hat sich nichts geändert.

Jetzt ist es die Linksfraktion, die den Innenminister mit Anfragen zu der umstrittenen Regelung piesackt. Jüngster Aufreger waren unterschiedliche Angaben zur Zahl der getöteten Hunde. Aus Unterlagen ging hervor, dass seit Einführung der Verordnung vor 16 Jahren rund 500 Hunde getötet wurden. Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte im August aber lediglich 69 Tötungen angegeben. Den Widerspruch löste das Ministerium nun in einer Antwort auf eine Linken-Anfrage auf: Bis Juni 2002 seien sämtliche gestorbenen Listenhunde in die Statistik eingeflossen – auch jene, die ein natürlicher Tod ereilte oder die unter die Räder kamen. Zwischen 2003 und 2015 wurden demnach 117 gefährliche Hunde getötet, 69 von ihnen waren Listenhunde.

Die jüngste Statistik des Ministeriums stammt aus dem Jahr 2015: Zwei Listenhunde wurden getötet, zwölf befanden sich „in Verwahrung“, also im Tierheim. In der Beißstatistik ist ihr Anteil verschwindend gering. Keine Überraschung: Am häufigsten werden Menschen von Schäferhunden verletzt. Seit Inkrafttreten der Verordnung sei der Anteil der Listenhunde an Beißvorfällen von mehr als 15 Prozent im Jahr 2001 auf knapp sechs Prozent im Jahr 2015 gesunken, sagt Ministeriumssprecher Sebastian Poser. „Die sogenannte Rasseliste dient der Sicherheit von Menschen und Tieren und hat sich aus Sicht der Landesregierung bewährt.“