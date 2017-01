Kampfhunde in Hessen: Streit um tote Hunde geht weiter

Hessens Innenminister verschweigt nach Überzeugung der Tierschutzorganisation Tasso weiterhin die Gesamtzahl der im Land getöteten sogenannten Listenhunde und spricht von einem „hessischen Hundegate“.

Ein „hessisches Hundegate“ wittert die Tierschutzorganisation Tasso. Die Landesregierung habe in der Vergangenheit die umstrittene Hundeverordnung mit falschen Zahlen verteidigt. Innenminister Peter Beuth (CDU) verschweige auch weiterhin die Gesamtzahl der getöteten Hunde.

Wie die Frankfurter Rundschau gestern berichtete, hatte das Ministerium sich dahingehend korrigiert, dass in den Jahren 2000 bis 2002 nicht unterschieden wurde, unter welchen Umständen die Listen-Hunde gestorben waren.

Gegenüber dem Verwaltungsgerichtshof Hessen und der Bundestierärztekammer hatte das Land die Zahl von 456 getöteten Hunden für den Zeitraum von August 2000 bis September 2003 angegeben, sagt Mike Ruckelshaus, Tierschutzleiter bei Tasso. Nach seinen Recherchen sei die Zahl viel zu hoch. Nicht in drei Jahren, sondern in den vergangenen 16 Jahren seien rund 500 Listenhunde und Nicht-Listenhunde getötet worden.

„Wenn das Innenministerium nun im Nachhinein die alten Zahlen als nicht verlässlich bezeichnet, wirkt dies besonders erschreckend, da diese Daten dazu beigetragen haben, die Rasseliste aufrecht zu erhalten.“

In keinem anderen deutschen Bundesland seien so viele Hunde getötet worden, was Kosten in Höhe von mehreren Millionen Euro verursacht habe.

Und ein signifikanter Rückgang der Beißvorfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, sei dennoch nicht zu verzeichnen, sagt Ruckelshaus. Der Tierschützer fordert „eine modernen Hundegesetzgebung“ ohne Rasseliste.