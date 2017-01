Kassel kurios: "Katzenklingel" löst Bombenalarm aus

Manche Katzen klingeln, wenn sie rein wollen. Manche Polizisten halten Katzenklingeln für Bomben. Über einen ungewöhnlichen Einsatz der Polizei in Kassel.

Kassel –

Eine einfallsreiche Katzenbesitzerin hat in Kassel mit einer selbstgebauten Klingel für ihr Haustier für Aufregung gesorgt. Ein Wohnhaus wurde geräumt, weil Polizisten die Vorrichtung für potenziell gefährlich hielten. Die Beamten waren bei einem Einsatz in dem Haus am Donnerstag zufällig auf die Apparatur gestoßen, wie die Polizei berichtet. An der Wohnungstür befand sich eine Pappschachtel und daneben ein aufgestelltes Buch, aus dessen Seiten Drähte herausragten, die zur Klingel der Wohnung führten. Die Polizisten gingen davon aus, dass es sich um eine Sprengvorrichtung handeln könnte und leiteten alle notwendigen Schritte ein.

Bombenspürhund alarmiert

Sie benachrichtigten die Leitstelle, sperrten den Zugang zum betroffenen Mehrfamilienhaus ab und forderten die anwesenden Bewohner auf, ins Freie zu gehen. Es rückten weitere Streifen an, außerdem ein Bombenkommando nebst Sprengstoffspürhund. Zwar war zunächst auf das Klopfen der Polizei nicht geantwortet worden, doch während der laufenden Räumung des Gebäudes öffnete die Bewohnerin die Tür. Nachdem die Beamten ihr erklärten, welchen Polizeieinsatz die Drähte ausgelöst hatten, lüftete die Katzenliebhaberin das Geheimnis. Mit einem Klapps auf die Pappschachtel klingelte es in der Wohnung.

„Dazu erklärte sie, dass ihre streunende Katze diese Funktion nutzt, um ihren Einlasswunsch zu signalisieren“, so die Polizei. Der Einsatz wurde abgeblasen, die Polizisten rieten „zum Abbau oder zur Optimierung“ der Konstruktion. Alle Bewohner konnten wohlbehalten zurück in ihre Wohnung.