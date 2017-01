Nagelstudios in Frankfurt: „Das ist wie eine Sucht“

Das Geschäft mit den Nägeln läuft. Vor allem Kunstnägel sind bei vielen jungen Frauen angesagt. In Frankfurt dominieren asiatische Studios. Bis nach Dietzenbach reisen Kundinnen, die es ruhiger mögen.

Man kann sich zwar nicht mehr kratzen und keine Münzen mehr aufheben. Aber die Hände sehen mit Kunstnägeln schöner aus“, sagt Monika (29). Die Studentin und Flugbegleiterin will eigentlich Schluss mit dem Leben mit Kunstnägeln machen. „Natürliche Nägel sind gesünder. Aber ich bin in der Dusche blöd ausgerutscht und mein Nagel ist in der Mitte eingerissen. Mit so einem hässlichen Nagel wollte ich nicht meinen 30. Geburtstag feiern.“ Sie sitzt bei „My Nails“ und lässt sich gerade die Kunstnägel von der Nageldesignerin, die einen grünen Mundschutz trägt, formen.

Von Maniküre mit oder ohne Lack über Pediküre und eben Kunstnägel gibt es hier alles. Japanische Glücksbringer-Katzen aus Porzellan winken mit ihren Armen auf dem Tisch, ein paar Orchideen stehen im Fenster, ansonsten ist alles sehr sauber eingerichtet. An drei Dreiertischen sitzen die Kundinnen nebeneinander. Ein beißender Nagellackgeruch hängt in der Luft. Leise läuft „Say My Name“ von Destiny’s Child. Gleich drei Studios hat die Nagelstudiokette auf der Großen Friedberger Straße unweit der Konstablerwache.

„Unser kleinstes Studio haben wir vor fünf Jahren eröffnet. Das hier ist mit 180 Quadratmetern unser neustes und ist gerade fünf Monate alt. Das Geschäft mit Nägeln läuft super in Frankfurt, deswegen haben wir expandiert“, erzählt Mitarbeiter Vu Than-Chung (33). Er steht an der Theke und koordiniert die Termine. Fünf Nageldesignerinnen arbeiten im großen Studio. Alles Asiatinnen. Man kann mit oder ohne Terminabsprache als Kunde kommen. Auch auf der Leipziger Straße findet man immer mehr asiatische Nagelstudios. In den USA sind die Asiaten längst die Marktführer im Nagelbusiness. In Frankfurt bieten auch Waxing Studios über Thai-Massage-Studios bis hin zu Friseuren zusätzlich Maniküre als Service an. Das Geschäft mit den Nägeln läuft in der Stadt: Waren im Jahr 2010 im Bezirk der Frankfurter IHK noch 95 Nagelstudios gemeldet, waren es laut Ordnungsamt im Jahr 2016 nun 140. Exakte Zahlen sind aber schwierig. „Das ist deshalb schwierig, weil ja nicht alles reine Nagelstudios sind und manche sich eben auch unter den Namen Beauty oder als Kosmetikstudio anmelden und Nägel nur als Zusatzleistung anbieten“, sagt Ralph Rohr vom Ordnungsamt.

Die 20-jährige Frankfurterin Isabel ist seit drei Jahren Stammkundin bei „My Nails“. „Es ist einfacher bequemer, weil ich mich dann nicht selbst um meine Hände kümmern muss und sie immer top aussehen.“ Sie lässt sich alle vier Wochen die Gelnägel machen. So heißt das, wenn man sich den Kunstnagel, der über den eigenen Nagel mit UV-Gel oder Pulver in Schichten aufgetragen wird, wieder schön macht. „Ich mag es hier, weil alles sehr sauber ist und die Nägel auch gut aussehen. Und im Vergleich zu anderen asiatischen Studios, in denen die Mitarbeiter kaum Deutsch sprechen, werde ich hier verstanden und bekomme das, was ich will.“

Immer eine frische Feile gibt es bei „Fingerspitzengefühl“. Foto: Michael Schick

38 Euro lässt sich das die Studentin, die nebenbei jobbt, kosten. „Ich investiere mehr in meine Nägel als in meine Haare.“ Viele Freundinnen habe sie hierhin empfohlen. „Es ist schwer, einen guten Nageldesigner zu finden. Da zahle ich gerne etwas mehr als bei den günstigeren Studios.“ Eine Stunde dauert es, wenn sie sich einen Kunstnagel hier machen lässt. Das Erste, was sich eine andere blonde Kundin in die Hand drücken lässt, ist die Nagellack-Farbpalette. „Ich schau schon mal, welche Farbe ich mir heute draufmache“, sagt sie.

Kundin Monika und Isabel wählen beide Rosé. Aber zunächst werden die eigenen Nägel erst mal glatt geschliffen mit einer elektronischen Nagelfeile: „Das ist, damit der Kunstnagel gleich besser hält“, so Mitarbeiter Than-Chung.

„Das Gerät klingt wie der Bohrer beim Zahnarzt. Das ist jetzt kein lustvolles Erlebnis für mich“, sagt Flugbegleiterin Monika und lacht. „Erst wenn die Oberfläche des eigenen Nagels glatt ist, dann formt man mit UV-Gel oder Pulvergel den künstlichen Nagel darauf“, erklärt Than-Chung. Das Kunstnagel-Formen soll man sich vorstellen wie Beton auftragen: „Es darf kein Hubbel entstehen. Und er muss mindestens vier Wochen halten.“

Ein bisschen fühlt man sich wie im Kunstunterricht: In ein Farbtöpfchen taucht die Nageldesignerin mit dem Pinsel ein, streicht die Farbe dann auf die Nägel. „Man muss mehrmals drüberstreichen, damit es auch hält“, sagt Than-Chung. Jeder Handgriff sitzt. An Handpuppen müssten die Mitarbeiter mindestens sechs Monate üben. „Dann fängt man mit ganz kleinen Sachen wie Maniküre an.“ Am Ende halten die Kundinnen ihre Hände zum „Austrocknen“ der Nägel unter ein UV-Lichtgerät, das an ein Minisolarium erinnert.

Ruhige Atmosphäre in Dietzenbach

Kundinnen, die lieber eine ruhige Atmosphäre vorziehen, gehen zu „Fingerspitzengefühl“ in Dietzenbach. Tanja Wälde ist gelernte Kosmetikerin und hat bei der Handwerkskammer die freiwillige Prüfung zur Nageldesignerin absolviert. Denn eine Ausbildung zur Nageldesignerin gibt es in Deutschland nicht. „Ich will mich von anderen Nageldesignern abheben. Die Kundinnen sollen wissen, dass sie hier einen gewissen Qualitätsstandard bekommen. Dass sie beruhigt sein können, dass ich weiß, was ich mache.“ Die 41-Jährige bedient ihre meist weiblichen Kunden immer einzeln, immer mit Terminabsprache.

Ihre Kundinnen seien Teeniemädels bis 82-jährige Frauen. „Nicht nur aus Dietzenbach, sondern auch aus Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Rodgau kommen meine Kundinnen. Die meisten auf Empfehlung.“ Für jede Kundin verwende sie eine neue Feile und frische Nagelbürsten. Einen Mundschutz brauche sie nicht, weil sie einen Industrieabsauger am Tisch habe, der den Feinstaub absaugt. Den gibt es bei „My Nails“ auch. „Handschuhe aber sind Pflicht“, sagt Wälde. Bei „My Nails“ kommen diese nur bei der Pediküre zum Einsatz.

Linda Weber ist Stammkundin. Die 59-jährige Arzthelferin sagt: „Früher habe ich mir selbst die Nägel gemacht, also einfach nur lackiert, aber ich hatte sehr dünne Nägel, die ständig abgebrochen sind. Deswegen mache ich mir jetzt Kunstnägel. Mittlerweile ist das wie eine Sucht und ich komme alle fünf Wochen.“

Sie zahlt 42 Euro. Für sie sei es einfach toll, hier zu sitzen und alles machen zu lassen. Asiatische Studios seien für sie keine Option: „Dieses in der Reihe Sitzen mit sechs anderen ist nicht so mein Ding. Hier ist es familiärer.“ Wie beim Friseur rede ich mit Tanja über alles: Familie, Freizeit und Arbeit.“