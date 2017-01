Naturschutz in Hessen: Kletterer müssen unten bleiben

An der Lorsbacher Wand in Hofheim gilt ein Kompromiss: Zum Schutz des Wanderfalken darf erst ab April geklettert werden. Foto: Rolf Oeser

Das ganzjährige Kletterverbot für das Naturschutzgebiet Dornburg bleibt nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel bestehen. Der Alpenverein bezeichnet das Verbot als „unintelligent und dogmatisch geleitet.“

Das Naturschutzgebiet Dornburg im Landkreis Limburg-Weilburg gehört zu den wenigen Klettergebieten Hessens. Auch andere Menschen gehen dort ihrem Freizeitvergnügen nach: ob Motocrossfahrer, Mountainbiker, Geocacher oder Reiter. Inzwischen sind es so viele, dass sie die dortige Tierwelt stören. An erster Stelle den Uhu, der in den Steinbruchsteilwänden zu Hause ist. Es handelt sich um eine rare Spezies: Hessenweit gibt es schätzungsweise nur rund 50 Brutpaare der seltenen Großeulenart.

Um sie und andere Tiere zu schützen, hatte die zuständige Obere Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium Gießen (RP) ein ganzjähriges Kletterverbot für Dornburg verhängt. Dagegen klagten 17 Sport- und Freizeitkletterer. Erfolglos: Am Mittwoch lehnte der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel den Normenkontrollantrag ab.

Der Erste Vorsitzende des Landesverbands des Deutschen Alpenvereins ist sauer: „Unintelligent und dogmatisch geleitet“, nennt Eric Barnert das Kletterverbot. Er kann jede Menge Beispiele nennen, wo der Sport und der Vogelschutz bestens miteinander harmonierten. In den Sandsteinbrüchen von Hainstadt im Odenwald etwa, seien Teilbereiche gesperrt. An der Lorsbacher Wand in Hofheim im Main-Taunus-Kreis habe man sich darauf geeinigt, dass erst Mitte April die Klettersaison losgeht. Es gebe viele individuelle Lösungen. Man müsse nur bereit sein, daran zu arbeiten. Diesen Willen vermisst Barnert beim Regierungspräsidium in Gießen. „Das Verbot ist eine Lösung aus grauer Vorzeit“, sagt der Vorsitzende des Landesverbands. „Für Behörden ist es am leichtesten, einfach etwas zu erlassen.“

Das Naturschutzgebiet Dornburg liegt südlich der Gemeinde Dornburg. Der Großteil des Areals steht seit 1927 unter Schutz. Der stillgelegte Steinbruch wird seit Jahren von Sportkletterern genutzt. Die rund 30 mit Haken versehenen Kletterrouten sind jeweils 20 bis 25 Meter lang, heißt es in dem Urteil des Verwaltungsgerichts. Wie daraus weiter hervorgeht, ist der „Nutzungsdruck durch Freizeitaktivitäten“ mittlerweile zu hoch. Er gefährde die „exponierten Steinbruchsteilwände und offenen Pionierstandorte einschließlich der dort vorkommenden Reptilien, Amphibien und Vogelfauna, insbesondere die Brutstätten des Uhus“. Das Verbot des RPs sei nicht zu beanstanden, die Schutzwürdigkeit gegeben.

Eric Barnert kann diese Einschätzung nicht nachvollziehen: Der Alpenverein mit seinen mehreren tausend Kletterern in Hessen sei der größte Naturschutzverein Deutschlands. Wer draußen unterwegs sei, sei es aus Liebe zu Flora und Fauna. Für den Wanderfalken im Steinbruch in Schließheim an der Bergstraße etwa hätten Kletterer eine Patenschaft übernommen.

Die Erfahrung zeige: „Die Frage ist nicht entweder oder, sondern es geht beides.“ Besonders ärgert den Alpenvereins-Vorsitzenden, dass alle Freizeitaktivitäten in eine Schublade gesteckt werden. „Mit Geocaching ist Klettern nicht vergleichbar.“ Es gebe Haken und feste Routen, die das Betätigungsfeld begrenzten. Nicht zuletzt handele es sich hierbei um Sport. „Der steht in der hessischen Verfassung als Staatsziel.“