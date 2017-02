OB-Wahl in Darmstadt: „AfD- Trump“ gibt den Frauenfeind

Hans Mohrmann, OB-Kandidat der AfD, gefällt sich offenbar in der Rolle des Donald Trump von Darmstadt. Foto: AfD

Hans Mohrmann, OB-Kandidat der AfD in Darmstadt, macht mit verbalen Entgleisungen von sich reden. Er fordert auf Facebook die Abschaffung des Frauenwahlrechts, rudert dann aber wieder zurück.

Er gefällt sich offenbar in der Rolle des Donald Trump von Darmstadt: Hans Mohrmann, Oberbürgermeisterkandidat der AfD hat auch den Slogan des neuen US-Präsidenten bereits für sich adaptiert und wirbt mit: „Make Darmstadt great again.“ Ausgerechnet das feministische Online-Magazin Fem* hat ihm diesen Titel aufgrund der „Parallelen“ verliehen: Genau wie Trump mache Mohrmann nicht mit inhaltlichen Vorschlägen von sich reden, sondern durch verbale Entgleisungen.

So forderte der Rechtsanwalt aus Ober-Ramstadt vor einigen Wochen auf seinem Facebook-Account die Abschaffung des Wahlrechts für Frauen, da sie Heulsusen seien, die kein Blut sehen können. Später ruderte er zurück und löschte den Beitrag: Der sei satirisch gemeint gewesen.

Doch seine jüngsten Aussagen, in denen er emanzipierte Frauen als „dümmste Frauengeneration, die jemals auf dem Erdenrund wandelte“ bezeichnete, veranlasste auch die Darmstädter Jusos dazu, Stellung zu beziehen: „Mohrmanns Pöbeleien gegen Frauen machen deutlich, dass er ein narzisstischer und sexistischer Verfassungsfeind ist.“ Sie fordern die AfD Darmstadt dazu auf, sich von ihrem OB-Kandidaten zu distanzieren. „Wenn die AfD Mohrmann ungestraft davonkommen lässt, ist sie als menschenverachtende Partei endgültig offenbart.“

„Mohrmann ist unwählbar“

Dass sich die AfD von ihrem Kandidaten distanziert, ist nicht zu erwarten. Denn laut dem vom AfD-Bundesvorstand beschlossenen Strategiepapier müsse die Partei, „ganz bewusst und ganz gezielt immer wieder politisch inkorrekt sein“ und dürfe „vor sorgfältig geplanten Provokationen nicht zurückschrecken“. Später werden beleidigende, diffamierende oder rassistische Aussagen relativiert. Der Effekt ist, dass man sich den Namen Hans Mohrmann merkt.

Katharina Grabietz, Politologin und Fem*-Bloggerin, hält es dennoch für nötig, über derartige Äußerungen zu berichten: „Dass mediale Aufmerksamkeit in diesem Fall Werbung gleichkommt, bezweifeln wir. Es gibt immer noch Leute, die nicht glauben, dass die AfD im politischen Spektrum ganz rechts zu verorten ist“, meint sie. „Unser Artikel informiert potenzielle Wählerinnen und Wähler über das fanatische Weltbild Mohrmanns, indem wir dessen populistische Texte logisch und argumentativ auseinandernehmen.“ Man zeige so, dass er „unwählbar“ sei.

Auf die Anfrage der Frankfurter Rundschau zu den frauenfeindlichen Äußerungen und der Kritik daran, reagiert Mohrmann widersprüchlich. Zuerst teilte er per E-Mail mit, er sei derzeit „wegen eines Arzttermins nicht handlungsfähig“. Fünf Minuten später ließ er mit dem Betreff „Der Frauenfeind aus Darmstadt“ wissen: „Meine Ehefrau hat mir inzwischen jegliche Äußerung zu frauenpolitischen Themen untersagt. Daran halte ich mich selbstverständlich. Schreiben Sie also, was Sie wollen.“ Etwa zweieinhalb Stunden später eine neue Ansage: „Meine offizielle Facebook-Adresse ist unter meinem Klarnamen Hans Hartmut Mohrmann zu finden. Alles andere wird nunmehr von mir nicht mehr autorisiert.“ Trotz des neuen – neutral gehaltenen – Accounts besteht weiterhin sein bisheriger unter Hans Mohrmann. Dieser wird auch weiter von ihm gepflegt. Aktuell hat er dort ein Foto seiner „First-Lady“ gepostet.

Viel interessanter ist aber: Dort bekennt sich Mohrmann öffentlich zur rechten Organisation „Identitäre Bewegung“, indem er sie unter der Rubrik „Gefällt mir“ verlinkt. Die Bewegung wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. „Wir sehen Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“, sagte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Aus der AfD-Führungsriege sei Mohrmann bereits vor Wochen geraten worden, seinen Facebook-Account abzusichern, wie ein ehemaliges Parteimitglied der FR sagte.

Grabietz rät derweil, Mohrmann solle man wie Donald Trump, „Twitter-, respektive Facebook-Passwort zum Wohle der Allgemeinheit wegnehmen“.