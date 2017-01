Oberreifenberg: Skilift am Pechberg öffnet

Hier im Brüningpark in Frankfurt-Höchst liegt zwar kein Kunstschnee - aber ganz ohne Zutun des Menschen ist die weiße Pracht auch nicht. Der Industrieschnee sorgt hier für gute Rodel-Bedingungen. Foto: Rolf Oeser

Der Lift in Oberreifenberg im Taunus geht am Dienstag in Betrieb. In der Rhön liegt Kunstschnee auf der Piste, die abends mit Flutlicht befahrbar ist.

Um die Mittagszeit riss die Wolkendecke doch noch auf: blauer Himmel und Sonnenschein am ersten Montag des Jahres auf dem Feldbergplateau. Von Schnee wollte Uwe Hartmann angesichts des einen Zentimeters noch nicht sprechen: „Es ist ein wenig weiß", sagte der Geschäftsführer des Naturparks Hochtaunus. Aber auch das hat seinen Reiz. Leicht gezuckert sieht die Winterlandschaft freundlicher aus, als grau in grau unter der Wolkendecke. Und wer ohne Skifahren nicht leben kann, findet ab heute am Pechberg im Schmittener-Oberreifenberg sein Glück. Skilift-Betreiber Leonhard Heinz hat allen Schnee zusammengekratzt, damit seine Kunden zu ihrem Spaß kommen, sagt Hartmann. Ausflüglern empfiehlt der Geschäftsführer des Naturparks Hochtaunus, sich vor dem Start im Internet ein eigenes Bild über die aktuelle Lage im Taunus zu machen. Schneetelefone Das Taunus -Schneetelefon hat die Nummer 0 61 71/50 78 17. Der Skilift am Pechberg öffnet am Dienstag (3. Januar 2017) um 10 Uhr. Mehr unter www.naturpark-hochtaunus.de. Livebilder sendet auch die Webcam vom Hoherodskopf im Vogelsberg. Dort hatte sich am Montag selbst um 15 Uhr der Nebel noch nicht gehoben. Aber auch diese Stimmung hat ihren Reiz, versicherte Tina Ulm vom Infozentrum. „Man kann wunderschöne Winterspaziergänge machen und sich die Nase rot frieren." Zu den aktuell sechs Zentimetern müsse noch ein wenige Schnee hinzukommen, dann sei auf dem Vulkan auch Wintersport möglich: „Wir warten und hoffen, dass es Ende der Woche so weit ist." Auf der Wasserkuppe mochte der Liftbetreiber nicht lange warten. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wedeln dort Skifans auf Kunstschnee die Märchenwiese herunter – mit Einbruch der Dunkelheit bei Flutlicht. Großartige Aussichten konnten sie nach Auskunft von Martin Kremer vom Bioshärenreservat Rhön am Montag nicht genießen: „Wir haben eine Sichtweite von maximal 50 Meter und rund zwei Zentimeter Schnee." Mit solch homöopatischen Dosen lässt sich keine Loipe spuren. Rodelspaß im Industrieschnee Der Frankfurter Westen hat zu Jahresbeginn besonders viel Schnee abbekommen - im Brüningpark in Höchst haben große und kleine Frankfurter jede Menge Spaß im "Industrieschnee". Er entsteht, wenn sich bei entsprechender Wetterlage Wasserdampf und Schmutzpartikel aus Industrieanlagen verbinden und dann in Form von Schnee niedergehen. Foto: Rolf Oeser Foto: Rolf Oeser Wie geht es mit dem Wetter weiter? Das ist die entscheidende Frage an Diplom-Meteorologe Dominik Jung beim Wetterportal wetter.net. Erstmal, sagt er, werden die Temperaturen steigen. „Trüb bei zwei Grad plus" lautet seine Frankfurt-Prognose für den heutigen Dienstag. Nachts kann es glatt werden, deshalb ist Vorsicht angebracht, wenn man morgens die Zeitung aus dem Briefkasten holt. „Nasser Boden kann gefrieren." Es kann rutschig werden. Der Mittwoch eignet sich eher für Indooraktivitäten wie arbeiten, Steuererklärung machen, Küche putzen. „Viel Wolken, Regen, fünf Grad." Wer nicht arbeiten geht, kann den Tag auch mit einem guten Buch auf der Couch vertrödeln. Bei Windböen bis zu 50 Stundenkilometern eine sehr gute Wahl. Und dann kommt der Dauerfrost – trocken, mit Sonne. am Donnerstag maximal Null Grad, Freitag minus drei Grad. In den Nächten sackt das Thermometer runter bis zu zehn Grad minus. Und was bringt der Sonntag und die Woche danach? Dafür ist es noch zu früh, so Jung und bittet um Geduld. „Es kann sein, dass Schmuddelwetter kommt." Aber vielleicht wird ja auch alles ganz anders.