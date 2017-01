Oberursel : Tödlicher Unfall auf der B455

Bei Oberursel gerät ein Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und rast frontal gegen einen LKW. Einer der Fahrer stirbt, der andere wird schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der B455 wurde ein 45-jähriger Autofahrer am Montagmorgen tödlich verletzt. Ein weiterer Unfallbeteiligter musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Fahrer fuhr gegen 7:40 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter auf der Bundesstraße, aus Richtung Kronberg kommend, in Richtung Oberursel. Kurz vor dem Tunnel zum Autobahnzubringer geriet er aus bisher noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem LKW, gesteuert von einem 34-jährigen Mann aus Eppertshausen. Der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein 32-Jähriger, der mit

seinem Auto in die Unfallstelle gefahren war, kam mit leichten Verletzungen davon. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt. Ob Winterglätte eine Rolle spielte, muss noch ermittelt werden. Ein Unfallsachverständiger ist vor Ort. (jon)