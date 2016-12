Oberursel: Neue Möbel und ein Urlaub unterm Christbaum

Seit 14 Jahren unterstützt der Kabarettist Peter Schüßler mit Freunden jeweils eine bedürftige Familie. Die Weihnachtsaktion weitet sich immer weiter aus.

Seit der Vater an Krebs gestorben ist, zieht die Mutter ihre 12, 13 und 17 Jahre alten Kinder allein groß. „Die Familie kommt zwar einigermaßen über die Runden“, berichtet Peter Schüßler. „Aber für Extra-Anschaffungen wie eine Waschmaschine ist kein Geld da.“ Das habe sogar dazu geführt, dass die Frau die schmutzigen Klamotten mit zur Arbeit nehmen musste, um sie dort zu waschen.

Inzwischen habe ein Handwerker allerdings eine neue Maschine geliefert. Und auch ansonsten soll die Familie dem anstehenden Weihnachtsfest ein wenig sorgenfreier entgegenblicken können. Dafür sorgt die Aktion „Schüssel und Freunde helfen“, die der Oberurseler Kabarettist Schüßler nun bereits zum 14. Mal organisiert hat.

Insgesamt 16 bedürftige Familien haben davon seit 2002 profitiert. Wobei die Idee am Anfang einzig und allein gewesen sei, Eltern und Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten, so Schüßler. Doch es habe sich schnell gezeigt, dass es damit nicht getan ist.

Gutscheine statt Bargeld

Deshalb hat sich Schüßler, der als Entertainer in seiner Heimatstadt unter dem Künstlernamen „Die Schüssel“ bekannt ist, bemüht, auch örtliche Handwerker und Geschäftsleute mit ins Boot zu holen. Mit Erfolg: So wird der jeweiligen Familie inzwischen bei Bedarf auch die Wohnung instandgesetzt, das Auto repariert – und es sei auch schon gelungen, neue Jobs zu organisieren, so dass die Betroffenen in den Folgejahren ihre Weihnachtsgeschenke wieder selbst kaufen konnten. „Wir geben aber kein Bargeld“, betont Schüßler. So erhält die Familie, die in diesem Jahr unterstützt wird, vor allem Gutscheine für Bekleidung und Elektrogeräte sowie Möbel. Außerdem ermöglicht ein großer Reisekonzern mit Firmensitz in Oberursel der Mutter mit ihren drei Kindern eine Woche Urlaub in Bulgarien.

Schon seit ein paar Jahren profitiert Peter Schüßler mit seiner Weihnachtsaktion auch von den Leergut-Briefkästen in zwei Supermärkten im Camp King und in Weißkirchen. Dort können die Kunden der Märkte das ganze Jahr über ihre Leergutbons als Spende hineinwerfen. Die Bons werden am Jahresende gezählt und von dem Supermarkt-Betreiber in Lebensmittelgutscheine umgewandelt. In diesem Jahr sind dabei 3000 Euro zusammengekommen.

Der Betrag werde aber nicht komplett für die Weihnachtsaktion verwendet, erklärt Peter Schüßler. Profitieren soll davon auch der Jugendtreff Café Portstraße, der Gutscheine im Wert von 750 Euro für seine Kochtage erhält, bei denen Jugendliche gemeinsam einkaufen, kochen und essen. Das sei eine tolle Aktion, lobt Schüßler; auch er selbst habe dabei schon mitgemacht. Weitere 250 Euro gehen an den Sozialen Dienst der Stadt, der die Gutscheine an bedürftige Oberurseler Senioren weiterleitet.

Mehr als 30 Unterstützer

Mit dem Sozialen Dienst stehe er auch in engem Kontakt, wenn es darum geht, welche Familie jeweils von der Weihnachtsaktion profitieren soll, erklärt der Kabarettist.

Darüber hinaus gebe es Gespräche mit Vertretern der örtlichen Vereine. „Wir suchen die Menschen nicht willkürlich aus.“

Leider gebe es offenbar auch einige Neider, bedauert Peter Schüßler. So sei mit Bezug auf die Aktion „Schüssel und Freunde helfen“ im Internet schon das Wort „Sozialschmarotzer“ aufgetaucht. Auch aus diesem Grund wollen Peter Schüßler und seine Unterstützer die jeweils betroffene Familie auch in diesem Jahr nicht mit Namen nennen.

Die Aktion werde aber auch 2017 weitergehen, verspricht Schüßler. Zumal die Zahl der Unterstützer immer größer werde – in diesem Jahr kamen mehr als 30 Helfer zusammen. Und das Schönste daran: Unter ihnen befindet sich inzwischen auch die Familie, der „Schüssel und Freunde“ im ersten Jahr geholfen haben.