Offenbach: Neuer Besitzer des City Towers setzt auf Brexit

Der City Tower in Offenbach hat schon wieder den Besitzer gewechselt. Der neue Eigentümer, eine Gesellschaft, die zur britischen Comer Group Europe gehört, erwartet mehr Mieter nach dem Brexit.

Es gibt Leute, die meinen, der City Tower sei das richtige Gebäude am falschen Platz. In Offenbach eben. Dabei bildet der Turm mit seinen 33 Geschossen und der Glasfassade zusammen mit dem Rathaus und dem Haus der Wirtschaft ein ansehnliches Hochhaustrio an der Berliner Straße. Nur: Das Gebäude ist in den zehn Jahren seines Bestehens kaum mehr als zu 50 Prozent vermietet gewesen. Die Eigentümer wechseln häufig. Zur Jahresmitte möchte auch noch der Hauptmieter, das Consulting-Unternehmen Cupgemini, ausziehen. Für die Eigentümer des Towers scheinen die Geschäfte nicht so recht zu laufen.

Das könnte sich jetzt ändern. Der City-Tower ist im Dezember 2016 wieder verkauft worden. Der neue Besitzer ist eine Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die zur Comer Group Europe gehört. Die Comer Group Europe ist ein Familienunternehmen aus Groß-Britannien, das die Brüder Brian und Luke Comer führen. Zu ihrem umfangreichen Immobilienbesitz gehören „Die Pyramide“ in Berlin und die Leipziger Strohsackpassage.

Der Turm Der City Tower wurde 2003 fertig gestellt. Der Architekturentwurf stammt vom Büro Novotny Mähner Assoziierte. Bauherrin war die Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft. Das Hochhaus verfügt über 33 Obergeschosswerke. Mit dem 18 Meter hohen Stahlgerüst auf dem Dach kommt es auf 140 Meter und ist damit das höchste Gebäude Offenbachs. Der Besitzer wechselt im Jahr 2006 zum ersten Mal. Die englische Investmentbank Morgan Stanley Real Estate erwirbt das Hochhaus mit weiteren 28 Immobilien für insgesamt 526 Millionen Euro. 2014 geht es an die Leipziger Publity AG. Die Pläne, ein Hotel einzurichten, zerschlagen sich 2015. Die Baugenehmigung hatte bereits vorgelegen. mre « zurück 1 | 1 weiter »

Mit dem City Tower setzt die Comer Group erstmals einen Fuß ins Rhein-Main-Gebiet. Ein „wonderful Building“ sei der Turm, schwärmt Luke Comer, den die Frankfurter Rundschau angerufen hat, und er versichert, dass die schlechten Zeiten für den City Tower vorbei sind. Der Turm solle ein Bürohaus bleiben Eine Hotelnutzung, wie sie vor einigen Jahren geplant gewesen war, schließt er aus. Dass er genügend Mieter für die Büros findet, davon ist Comer überzeugt. „Brexit will help“, sagt der Geschäftsmann, der ursprünglich aus Irland stammt, die Europäische Zentralbank sei ja nicht weit. Er betrachte sein Engagement als Investment für eine lange Zeit. Damit unterscheidet er sich vom Vorbesitzer. Die Publity AG hatte den City Tower vor zweieinhalb Jahren gekauft, um ihn für eine befristete Zeit zu verwalten und wiederzuverkaufen. Während dieser Haltedauer, teilt Publity mit, habe der Bürostandort Offenbach enorm von den Entwicklungen am Frankfurter Markt profitiert. Die Entscheidung zu Kauf und Verkauf sei genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Wie aus Insiderkreisen zu erfahren ist, habe Publity 2014 für den Tower 20 Millionen Euro auf den Tisch gelegt und nun von der Comer Group 40 Millionen eingesteckt. Comer wird zunächst in den Tower investieren müssen. Denn die Stockwerke, die noch nie vermietet waren, müssen noch ausgebaut werden.

Luke Comer sagt, er stecke so viel hinein, wie nötig ist, um den Turm erfolgreich zu machen. Jürgen Amberger, Leiter der Wirtschaftsförderung, hält das Hochhaus für chancenreich. „Wenn es gelingt, eine gute Adresse daraus zu machen und es auch etagenweise zu vermieten, ist der Tower an den Markt zu bringen.“