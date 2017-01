Psychisch Kranke: Erst Hilfe, dann Zwang

Wann dürfen psychisch kranke Menschen in „Akutsituationen“ eingewiesen werden? Das regelt Hessen erstmals. Es gibt viel Lob, aber auch Kritik.

Ärzte, Verbände und Ämter sind froh, dass Hessen endlich ein neues Gesetz zur Hilfe für psychisch erkrankte Menschen bekommt. „Endlich“ werde das von 1952 stammende „Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen“ abgeschafft und durch ein modernes Regelwerk abgelöst, urteilt der Psychiater Gerd-Roland Bergner vom Frankfurter Gesundheitsamt. So steht es in seiner Stellungnahme für den Landtag, der die Experten am heutigen Donnerstag auch in einer mündlichen Anhörung zu Wort kommen lässt.

Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) will mit dem Gesetz die Sozialpsychiatrischen Dienste stärken, um Hilfen für Betroffene zu ermöglichen, bevor eine Einweisung in die Psychiatrie erforderlich ist. Das bedeutet, dass die ambulanten Dienste zunächst das Gespräch mit Patientinnen und Patienten suchen, die Hilfe brauchen, oder sie möglicherweise zu Hause aufsuchen. Erst wenn die Hilfe nicht fruchtet und die Betroffenen sich oder andere gefährden, soll eine Unterbringung in der Klinik angeordnet werden können.

Sozialminister Grüttner hatte das Gesetz im September in den Landtag eingebracht. Er bekannte sich dazu, dass trotz aller Hilfsangebote auf Zwangsmaßnahmen nicht ganz verzichtet werden könne. „Wenn jemand auf dem Dach eines Hochhauses steht und mir zeigen will, dass er fliegen kann – nicht in der Absicht, sich selbst zu töten –, dann braucht er schlicht und einfach Intervention und Hilfe, wenn in diesem Moment die Selbsteinsicht fehlt, in welche Situation er sich bringt“, erläuterte Grüttner im Parlament.

Durch das neue Gesetz sollen Ärzte Sicherheit bekommen, in welchen Fällen sie Patienten zwangsweise in die Klinik einweisen, fixieren oder andere Zwangsmaßnahmen anwenden dürfen. Einige Experten befürchten aber, dass manche Vorgaben zu ungenau sind.

So fragt Gerd-Roland Bergner vom Frankfurter Gesundheitsamt, wer in einer „Akutsituation im öffentlichen Raum“ über die vorläufige Unterbringung entscheiden kann. „Reicht die Hinzuziehung eines Notarztes, oder ist ein Facharzt des Sozialpsychiatrischen Dienstes hinzuzuziehen? Oder wird erst, nachdem Stadt- oder Landespolizei die Person in die Klinik verbracht haben, durch den dortigen Dienstarzt über Aufnahme oder Entlassung entschieden?“

Fast alle Experten sind erst einmal froh, dass das überholte Gesetz, das psychisch Kranke nach dem Polizeirecht behandelte, nun abgelöst wird und damit ein neuer Geist einzieht. Doch im Detail mahnen sie erhebliche Nachbesserungen des Entwurfs an, wie aus ihren ausführlichen Stellungnahmen hervorgeht. Bis Mittwoch waren mehr als 150 Seiten mit detaillierten Anregungen eingegangen.

Das Gesetz Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch kranke Menschen werden in Hessen jetzt gesetzlich geregelt. Sie werden in der Regel von den örtlichen Trägern und Gesundheitsämtern übernommen. „Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Sicherstellung möglichst personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote", heißt es im Gesetzentwurf der Regierung, über den am heutigen Donnerstag im Landtag beraten wird.

Während alle anderen Verbände und Experten das Gesetz eher begrüßen, kommt grundlegende Kritik von Menschen, die Erfahrungen in psychiatrischen Einrichtungen gesammelt haben. Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen beklagt, „dringend notwendige Neuerungen“ seien in dem Gesetz „nicht ansatzweise erkennbar“.

Die Behindertenkonvention der Vereinten Nationen untersage „Sondergesetze gegen Menschen mit Behinderungen“. Dagegen verstießen Pychisch-Kranken-Gesetze. Auch das hessische Gesetz sei, trotz seines Namens, „keinesfalls ein Hilfegesetz“. Zudem schreibe das hessische Gesetz „viele der durchaus bestehenden Missstände fest – und legitimiert sie auch nachträglich“.

Die Regierung von CDU und Grünen will den Zwangsmaßnahmen gegen psychisch Kranke deutliche Grenzen setzen. So sieht der Gesetzentwurf vor, dass jede Fixierung oder Zwangsbehandlung von Betroffenen in psychiatrischen Einrichtungen dokumentiert werden muss. Das reicht aber nach Ansicht des Betroffenen-Verbandes nicht aus.

Die für den Gesetzentwurf Verantwortlichen hätten „keine Ahnung“, wie die zugelassene Gewaltanwendung missbräuchlich ausgelegt werden könne, schreibt der Landesverband Psychiatrie- Erfahrene. Er fordert, dass per Video festgehalten werden müsse, welche Maßnahmen zur Deeskalation es vor solchen Zwangsmaßnahmen gegeben hat.

Viele Änderungsvorschläge werden in der Anhörung unterbreitet, auch von Organisationen, die mit dem Gesetz im Kern zufrieden sind wie die Landesärztekammer. Deren Vizepräsidentin Monika Buchalik schreibt, der Entwurf entspreche „in weiten Teilen den Erwartungen“ der Landesärztekammer Hessen.

Weitergehende finanzielle Forderungen

Trotzdem bestünden „zum Teil erhebliche Bedenken“. So wenden sich die Ärzte gegen die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in „begründeten Einzelfällen“ in der Erwachsenenpsychiatrie unterzubringen. Für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen müssten die Ärzte speziell qualifiziert sein, urteilt Buchalik. „Eine solche Behandlung können Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie nicht leisten.“

Die psychiatrischen Kliniken begrüßen den Grundsatz „ambulant vor stationär“. Es müsse dann aber auch „verpflichtend und detailliert geregelt und finanziert“ werden, wie die Sozialpsychiatrischen Dienste arbeiten könnten, um Zwang nach Möglichkeit zu vermeiden, schreibt der Kasseler Psychiater Martin Ohlmeier im Namen aller ärztlichen Leitungen von Psychiatrien in Hessen.

Insbesondere müssten die Krisendienste so ausgestattet werden, dass sie auch in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen zur Verfügung stünden – in den besonders „krisenanfälligen“ Zeiten.

Hier stimmen die Ärzte mit dem Verband der Angehörigen von psychisch kranken Menschen überein. „Ein flächendeckender Kriseninterventionsdienst mit ausreichender Ausstattung und Mindestvorgaben“ sei unerlässlich, schreibt deren Verband.

Die Sozialpsychiatrischen Dienste sollen nach dem Willen der Regierung möglichst eine Einweisung vermeiden. Bastian Ripper vom Caritas-Krisendienst Südhessen regt an, in Modellprojekten zu erproben, wie die fachlichen Standards umgesetzt werden können. Er denkt dabei zum Beispiel an „ein Krisentelefon mit Vor-Ort-Intervention“. Modellprojekte könnten „dem Wettbewerb guter Ideen dienen“.

Geschaffen wird mit dem Gesetz eine Besuchskommission, die in festgelegten Abständen jede psychiatrische Klinik Hessens aufsuchen soll. In der Kommission sind neben Ärzten, Pflegern und Therapeuten auch Vertreter der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen vorgesehen.

Die schwarz-grüne Regierung plant mit zusätzlichen Ausgaben von 2,9 Millionen Euro im Jahr. Sie sollen den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt werden, um die Sozialpsychiatrischen Dienste auszubauen.

Aus den Stellungnahmen gehen aber weitergehende finanzielle Forderungen hervor. So urteilen die ärztlichen Leitungen der Psychiatrien, dass das Land die zusätzlichen Aufgaben für die Unterbringung von psychisch Kranken bezahlen müsse. „Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch Unterbringen sind eine staatliche Aufgabe“, schreibt in ihrem Namen der Kasseler Psychiater Ohlmeier.