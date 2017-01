Schönheitskönigin in Hessen: Das ist Hessens neue Schönheitskönigin

Aleksandra Modic aus Wetzlar wird in Gießen in einem Einkaufszentrum zur Miss Hessen 2017 gekürt. Foto: dpa

In jedem Jahr wird die hessische Schönheitskönigin gesucht. Die diesjährige Siegerin Aleksandra Modic hat sich intensiv auf den Wettkampf vorbereitet.

Neue Miss Hessen ist die erst 17-jährige Aleksandra Modic aus Wetzlar. Die Abiturientin stach bei dem Wettbewerb am Samstag in Gießen 18 Konkurrentinnen aus, wie die Veranstalter mitteilten. Die jungen Frauen hatten die Jury im Abendkleid und im Bikini sowie bei einem Interview überzeugen müssen. Aleksandra Modic siegte dabei mit weitem Vorsprung: Sie kam auf 860 Punkte und lag damit um 540 Punkte vor der zweitplatzierten Alina Simon, einer 18 Jahre alten Abiturientin aus Maintal.

«Ich bin enorm glücklich, das Gefühl ist kaum zu beschreiben», sagte die 17-Jährige der dpa nach dem Wettbewerb. Zugleich sei sie sehr erleichtert, weil «die ganze harte Arbeit» in Form von Training und Ernährung sich nun ausgezahlt habe.

Miss Hessen-Wahl Bei der Miss Hessen-Wahl müssen die jungen Frauen die Jury im Abendkleid und im Bikini sowie bei einem Interview überzeugen.

Die 1,73 Meter große Gewinnerin wird ihr Bundesland nun bei der Wahl zur Miss Germany vertreten, die in diesem Jahr am 18. Februar im Europa-Park in Rust stattfindet. Sie sei deshalb «enorm aufgeregt, aber auch stolz, mein Land vertreten zu können», sagte die 17-Jährige, zu deren Hobbys Lesen, Reisen, Tanzen und Sport gehören. Sie konnte Preise im Gesamtwert von 4000 Euro mit nach Hause nehmen, darunter Reisen, Kleider und Kosmetik. Im vergangenen Jahr hatte Katharina Schubert aus Wiesbaden den Titel der Miss Hessen geholt. (dpa)