Sonntagsruhe: Streit um verkaufsoffenen Sonntag geht weiter

Der Onlinehandel kennt keine Sonntagsruhe. Dagegen ist das Shoppen an den vier erlaubten Sonntagen in Hessens Städten schwierig geworden. Der Einzelhandel fordert ein neues Gesetz, das Land will jedoch hart bleiben.

An vier Sonntagen dürfen Hessens Kommunen ihre Bürger in den Läden einkaufen lassen. Doch in diesem Jahr haben viele Städte böse Überraschungen erlebt. Auf Druck von Kirchen und Gewerkschaften hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel verkaufsoffene Sonntage gleich serienweise verboten. So etwa in Frankfurt, Gießen, Offenbach und Weiterstadt bei Darmstadt.

Eigentlich dürfen Kommunen bei bestimmten Anlässen wie Märkten oder Festen ausnahmsweise an Sonntagen ihre Läden öffnen. Doch der VGH verlangt nun, dass der Anlass für die gesamte Kommune prägend ist. Vereinfacht gesagt: Die Buchmesse auf dem Frankfurter Messegelände ist noch kein Grund dafür, auch in der Innenstadt die Läden zu öffnen. Der VGH hat sich die restriktive Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem November 2015 zu eigen gemacht. Damals ging es um eine Kommune in Bayern.

Mehr dazu

Die richterlichen Anordnungen aus Kassel - meist im letzten Augenblick ergangen - haben die Einzelhändler in den betroffenen Städten kalt erwischt. Andere Kommunen wie Bad Soden haben deswegen ganz auf den verkaufsoffenen Sonntag verzichtet. Eine Gefahr, die der hessische Handelsverbands-Süd auch für 2017 sieht. Dessen Hauptgeschäftsführer Michael Kullmann verlangt daher, in dem aus dem Jahr 2006 stammenden Gesetz die «Anlassbezogenheit» für die vier verkaufsoffenen Sonntage zu streichen. Das hessische Gesetz sei nicht mehr zeitgemäß: «Der Internethandel verkauft 24 Stunden am Tag.»

Landesregierung gibt sich hart

Hessens schwarz-grüne Landesregierung gibt sich dagegen hart. Das Streichen des «Anlassbezugs» widerspräche der Verfassung, erklärt Sozialminister Stefan Grüttner auf Anfrage. Die Sonn- und Feiertagsruhe habe für die Landesregierung «einen unverändert hohen Stellenwert». Es sei oft der einzige Tag, der zur Erholung und dem Zusammensein der Familie diene.

Der CDU-Politiker ist damit voll auf der Linie von Kirchen und Gewerkschaften, die sich einer «Allianz für den freien Sonntag» zusammengeschlossen haben. Auch im Landtag gibt es einen breiten überparteilichen Konsens. Allein die FDP unterstützt den Handel. Doch eine Initiative der Liberalen, die die vier Sonntage nicht mehr an Feste oder Märkte binden wollen, wurde Mitte dieses Jahres im Landesparlament abgebügelt.

So steht es im Gesetz Verkaufsoffene Sonntage sind im hessischen Ladenschlussgesetz aus dem Jahr 2006 geregelt. Danach können Gemeinden «aus Anlass von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder ähnlichen Veranstaltungen» vier Sonn- oder Feiertage pro Jahr für den Verkauf freigegeben. Erlaubt sind sechs Stunden in Zeiten außerhalb des Hauptgottesdienstes. Ausgenommen sind unter anderem Sonntage in der Advents- und Osterzeit. Sonderöffnungszeiten an Sonntagen gelten dagegen für Tankstellen, Kioske, Bäckereien, Blumenläden oder Geschäften in Bahnhöfen oder Flughäfen «für die Abgabe von Reisebedarf». (dpa) « zurück 1 | 1 weiter »

Die Bundesländer sind erst seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 für die Ladenöffnungen zuständig. Seitdem hat sich bundesweit die Ausgestaltung des verkaufsoffenen Sonntags sehr unterschiedlich entwickelt.

In den meisten Ländern sind jährlich vier verkaufsoffene Sonntage erlaubt, in Baden-Württemberg sind es nur drei. In Brandenburg sind dagegen sechs, in Berlin sogar zehn Einkaufssonntage möglich. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings 2009 auf Intervention der beiden großen Kirchen die vier verkaufsoffenen Advents-Sonntage in Berlin gekippt.

Die in Hessen pro Jahr zulässigen vier verkaufsoffenen Sonntage werden nach Auskunft des Handelsverbands vor allem von kleineren Gemeinden ausgeschöpft. «Je größer die Stadt, umso mehr Anträge sind abgelehnt worden», sagt Kullmann. Wiesbaden beschränke sich auf nur noch zwei verkaufsoffene Sonntage.

Zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Frankfurt verlangt er, dass in Hessen daher Rechtssicherheit geschaffen werden müsse. Im Landtag will die FDP nicht locker lassen. In einer Kleinen Anfrage fordert sie von Minister Grüttner Auskunft darüber, wie viele verkaufsoffene Sonntage inzwischen in Hessen gerichtlichen Klagen zum Opfer gefallen sind. (dpa)