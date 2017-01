Soziale Lage in Hessen: „Schere zwischen Arm und Reich“

Kinderarmut gibt es vor allem in Familien von Hartz-IV-Empfängern,betont der VdK. Foto: dpa

Der Sozialverband VdK beklagt eine „soziale Spaltung“ in Hessen und erntet Widerspruch von Sozialminister Stefan Grüttner (CDU).

Der Sozialverband VdK schätzt die soziale Lage in Hessen deutlich schlechter ein als die Landesregierung. Das wurde am Mittwoch beim Neujahrsempfang des VdK Hessen-Thüringen in Frankfurt klar – bei dem mehr deutliche Worte aus beiden Richtungen fielen, als es sonst bei derartigen Feststunden üblich ist.

Während der VdK-Vorsitzende Karl-Winfried Seif die Einschätzung äußerte, dass die soziale Spaltung zunehme, widersprach Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) energisch. „Es gibt kein Land auf der Welt, in dem die Fragestellung des Armutsrisikos so niedrig geworden ist wie in Deutschland“, sagte Grüttner als Gastredner und erntete dafür empörte Zwischenrufe aus den Reihen des Verbands.

Für höhere Renten

Der VdK hat für das Jahr der Bundestagswahl das Motto „Soziale Spaltung stoppen“ ausgegeben. Der Landesvorsitzende Seif formulierte bei dem Empfang in der Deutschen Nationalbibliothek: „Es ist nicht hinnehmbar, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet.“

Die Politik müsse insbesondere etwas gegen Altersarmut und Kinderarmut unternehmen, forderte der VdK-Chef in Anwesenheit zahlreicher Abgeordneter aus dem Bundes- und dem Landtag. So müsse das Rentenniveau wieder auf 50 Prozent des Einkommens angehoben werden, statt weiter zu sinken, verlangte Seif. Er hatte einst selbst für die CDU als Staatssekretär in der Landesregierung gesessen.

Der Verband Etwa 220 000 Mitglieder sind in Hessen im Sozialverband VdK organisiert. Rund 10 000 Mitglieder sind dem Verband allein im vergangenen Jahr beigetreten. Vor 70 Jahren war der VdK als „Verband der Körperbeschädigten, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebenen" gegründet worden. Heute berät und unterstützt er Rentner, Hartz-IV-Empfänger und behinderte Menschen. (pit)

Sein Parteifreund Grüttner forderte eine „Versachlichung“ ein, da er die Lage der Älteren erheblich besser einschätzt. „Wir müssen uns davor hüten, Einzelschicksale zu verallgemeinern“, forderte der Minister.

Er fügte hinzu, das Rentenniveau werde nach den Berechnungen der Bundesregierung frühestens 2024 sinken, obwohl die Lebenserwartung steige. Im vorigen Jahr habe es die höchste Rentenerhöhung seit ungefähr 25 Jahren gegeben. Zudem seien zahlreiche Leistungen dazugekommen, etwa mit der Mütterrente. „Mehr Sorge“ als die Lage der Älteren bereite ihm die Kinderarmut, räumte Grüttner ein. Die meisten armen Kinder wüchsen in Familien von Hartz-IV-Empfängern auf, erläuterte er. Daher lege Hessen einen Schwerpunkt darauf, Langzeit-Arbeitslosen die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Der VdK-Vorsitzende Seif forderte unter Beifall, die Mütterrente aus Steuern zu bezahlen und nicht aus den Sozialkassen. Höhere Sozialleistungen sollten etwa durch die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen bezahlt werden. Es könne nicht angehen, dass die Banken auf Kosten der Allgemeinheit gerettet würden, aber die Geschäfte nicht besteuert würden.

Dabei erwähnte Seif die Milliardensummen, die aus Steuermitteln in einen Rettungsfonds geflossen waren. Grüttner rügte, das sei „nicht unbedingt ein Argument, das zu Versachlichung der Diskussion beiträgt“, wofür er erneut Unmut aus dem Publikum zu hören bekam.