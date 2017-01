Steinbach : „Wir sind kein Erika-Steinbach-Fanclub“

Steinbach ist nicht gleich Steinbach: Der CDU-Vorsitzende Jonny Kumar spricht im FR-Interview über eine skurrile Internet-Verwechslung nach dem Austritt von Erika Steinbach aus der CDU.

Herr Kumar, der Austritt von Erika Steinbach aus der CDU hat auch Ihrem Stadtverband einige Aufmerksamkeit beschert. Wie hat sich das geäußert?

Das war eine interessante Verwechslung. Am vergangenen Wochenende hatten wir einen erheblichen Anstieg der Zugriffe auf unsere Webseite und unseren Facebook-Auftritt. Das ging in die Hunderte. Außerdem haben wir einige Mails zugeschickt bekommen, die sich mit dem Rücktritt von Erika Steinbach befassen.

Was steht drin?

Die positiven und die negativen Kommentare halten sich in etwa die Waage. Einiges bewegte sich an der Grenze des schlechten Geschmacks, Justiziables war aber nicht dabei.

Können Sie Beispiele nennen?

Kritiker der Kanzlerin forderten „Merkel muss weg“. Kritiker von Erika Steinbach wiederum bemängelten ihren Kommunikationsstil und warfen ihr vor, einen Beitrag zur Spaltung der Gesellschaft zu leisten.

Wie haben Sie reagiert?

Ich habe einigen der Schreiber geantwortet, dass wir kein Erika-Steinbach-Fanclub sind und dass wir vor allem mit ihren politischen Positionen nichts gemeinsam haben.

Welches sind Ihre Positionen?

Ich unterstütze ganz klar die Politik der Bundeskanzlerin Angela Merkel, auch in den wesentlichen Fragen der Flüchtlingsherausforderung. Und in unserem Stadtverband sind viele Mitglieder ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Gerade was dieses Thema angeht, könnte die CDU Steinbach nicht weiter entfernt von den Positionen sein, die Erika Steinbach vertritt.

Zur Person Jonny Kumar (25) ist seit 2014 Vorsitzender der CDU in Steinbach. Beruflich leitet er das Bundestagsbüro des CDU-Abgeordneten Markus Koob aus dem Hochtaunus.

Gab es auch positive Effekte der Verwechslung, etwa Menschen, die nun in die CDU Steinbach eintreten wollen?

Nein, die gab es noch nicht. Einige haben uns auf Facebook einen Like gespendet. Das war allerdings auch nicht die Welt. Steinbach ist eine kleine Stadt, und wir haben auch nur eine kleine Facebook-Präsenz.

Womit rechnen Sie noch in den kommenden Tagen?

Na ja, das war ein amüsantes Zwischenspiel. Ich erwarte keine größeren Auswirkungen. Und die Zahl der Zugriffe und Zuschriften ist inzwischen auch schon abgeebbt.

Können Sie sich vorstellen, Erika Steinbach nach Steinbach einzuladen?

Nein, das bestimmt nicht. Das war auch zuvor schon kein Thema für uns, als sie noch in der CDU war. Wobei ich Frau Steinbach immerhin aus den Begegnungen im Bundestag zugutehalten muss: Sie ist im persönlichen Umgang sehr freundlich.