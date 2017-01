Sturmtief „Egon“ in Hessen: Es bleibt ungemütlich

Von Steven Micksch und Thomas Stillbauer

Das Sturmtief „Egon“ sorgt in Hessen für eine unruhige Nacht. In vielen Schulen fällt der Unterricht aus, am Frankfurter Flughafen müssen Flüge gestrichen werden. In den kommenden Tagen werden weitere Unwetter erwartet.

Umgerissene Bäume, gestoppte Züge, beschädigte Autos und stark beeinträchtigter Flugverkehr: Sturmtief „Egon“ und heftiger Schneefall haben Hessen in der Nacht zum Freitag und am frühen Morgen zu schaffen gemacht. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Vor Ausflügen in den Wald wird massiv gewarnt, weil dort Gefahr durch Schneebruch droht.

Am Freitagmorgen musste der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen eingeschränkt werden. „Wir hatten eine Nulllanderate“, sagte Pressesprecher Dieter S. Hulick. Das bedeute, dass Maschinen, die schon in der Luft waren, erst verspätet landen konnten. Flieger, die an anderen Orten noch nicht gestartet waren, durften gar nicht in Richtung Frankfurt abheben. „Die Gefahr für das Bodenpersonal draußen bei der Abfertigung war bei Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde und mehr einfach zu groß“, erklärte der Sprecher. Wäre auch Schneefall dazugekommen, hätte sich die Situation noch verschlimmert. Rund 125 Flüge waren ausgefallen, wobei einige Fluglinien ihre Pläne vorbeugend durch Streichungen ausgedünnt hatten. Die meist innerdeutschen Flüge seien auf Züge oder andere Flieger umgebucht worden.

Auch auf dem Hunsrück-Flughafen Frankfurt-Hahn ruhte am Vormittag der Flugbetrieb – dort wegen Schneefalls. „Effektives Räumen war bei diesen Windgeschwindigkeiten nicht möglich, die Bahnen waren sofort wieder zugeweht“, sagte Flughafensprecherin Hanna Hammer. Mehrere Tonnen Schnee mussten bis Mittag abtransportiert werden. Zwar sei es zu teils mehrstündigen Verspätungen gekommen, „aber kein Flug wurde gestrichen“.

S-Bahnen fahren nicht

Im Raum Frankfurt mussten Berufspendler neben den bestreikten Bussen auch noch teilweise auf einige S-Bahnen verzichten. Ein umgestürzter Baum hinderte die S-Bahn-Linie 5 auf der Strecke Bad Homburg–Frankfurt Süd zu fahren, teilte ein Bahn-Sprecher mit. Nach Beseitigung des Hindernisses war der Abschnitt am Vormittag wieder befahrbar. Einschränkungen habe es auch bei der S1, S3 und S9 gegeben. Insgesamt war die Situation in Frankfurt noch relativ entspannt – verglichen mit der Lage im Taunus, im Vogelsberg, in Nord- und Osthessen. Im Main-Taunus-Kreis fiel um kurz nach 2 Uhr wegen „Egon“ der Strom aus; Teile von Langenhain, Lorsbach und Wallau lagen für eineinhalb Stunden im Dunkeln. In einigen hessischen Städten und Gemeinden blieben Schulen geschlossen, um Kindern und Personal den Weg durch die immensen Schneefälle zu ersparen. Vielerorts brach der Verkehr zusammen.

Bei Fulda starb ein 21-jähriger Mann, dessen Auto nach einem Überholmanöver auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr schleuderte. In Dreieich fuhr ein Zug in einen umgestürzten Baum hinein und musste evakuiert werden. In Wiesbaden krachte ein Baum auf ein Auto; dort wurde niemand verletzt.

Die Frankfurter Feuerwehr berichtete bis zum Mittag von 50 sturmbedingten Einsätzen im Stadtgebiet. Hauptsächlich ging es um abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume. In einigen Fällen waren lose Gebäudeteile, Zäune und Verkehrszeichen zu sichern. „Es bewegt sich im kleinen Rahmen“, sagte Sprecher Thomas Gruber. Passanten hätten sich am Morgen auf den Bürgersteigen einem „Slalom“ zwischen verstreuten Gegenständen ausgesetzt gesehen. „Die Bevölkerung hat sich aber durchaus auf den Sturm vorbereitet“, sagte Gruber. Dass Äste sich selbstständig machten, Schilder bei einem gewissen Winddruck umkippen – „das lässt sich nie ganz verhindern“.

So schätzte auch Polizeisprecher Rüdiger Reges die Lage ein. Die Beamten rückten zu etwa 80 Einsätzen wegen des Sturms aus. Von Verletzten in Frankfurt sei nichts bekannt, sagte Reges am Nachmittag.

Zum Wochenende warnen die Meteorologen vor weiteren Unwettern, und der Hessische Waldbesitzerverband fordert die Bevölkerung auf, den Forst zu meiden. Nach „Egon“ könnten beschädigte Bäume auch in den nächsten Tagen noch umfallen oder Äste verlieren: „Herabstürzenden Baumteile sind lebensgefährlich.“