Tierversuchsanstalt Hattersheim: Flüchtlinge hinter Zäunen

Der Main-Taunus-Kreis baut die ehemalige Tierversuchsanstalt Kastengrund zum Asylheim um. Die ersten Bewohner sind schon eingezogen. Kritiker sprechen von einem „Ghetto fernab der Gesellschaft“.

Schnurgerade führt die Straße, die von der L3265 abzweigt, zum Kastengrund. Nach 200 Metern versperrt ein massives Rolltor mit gelbem Blinklicht Autos und Fußgängern den Weg. Die Flüchtlingsunterkunft zwischen dem Flörsheimer Stadtteil Weilbach und Hattersheim ist nicht frei zugänglich. Tag und Nacht halten Securitymitarbeiter Wache. Wer hinein möchte, muss sich ausweisen, Asylbewerber sein oder Flüchtlingshelfer; alle anderen müssen draußen bleiben. Bis 2011 wurden auf dem 13 Hektar großen Areal Hunderte Versuchstiere für die Labore des Arzneimittelhersteller Sanofi Aventis gehalten. Der drei Kilometer lange Stacheldrahtzaun, der einst die Tierversuchs- und Forschungsanstalt umgab, steht immer noch. Und er soll auch nicht abgerissen werden. „Das käme sehr teuer“, sagt der Sozialdezernent und Beigeordnete des Main-Taunus-Kreises, Johannes Baron (FDP). Außerdem sei die weitläufige Liegenschaft anders gar nicht zu sichern.

2015 hat der Main-Taunus-Kreis den Kastengrund für 8,1 Millionen Euro gekauft. „Eine Segnung des Himmels“ sei das gewesen, sagt Baron. „Wir hatten zu diesem Zeitpunkt viel zu wenige Flüchtlingsunterkünfte im Kreis, Hattersheim konnte so gut wie gar nichts anbieten. Der Zustrom war groß, wir mussten die Leute zum Teil in Zelten und in Turnhallen unterbringen.“

Zunächst war geplant, die flachen Bauten, in denen früher die Versuchstiere in Zwingern lebten, so umzubauen, dass 800 Flüchtlinge dort wohnen können. Mittlerweile sollen nur noch 640 Asylbewerber in den Kastengrund ziehen. 120 Flüchtlinge sind bereits angekommen. Sie waren zuvor in einer alten Werkshalle in Hattersheim untergebracht. Im Kastengrund leben sie jetzt zu viert in einem Zimmer mit zwei Stockbetten, Tisch, Stühlen und einem Schrank. Elektrische Leitungen wurden neu verlegt, die Backsteinfassade der „Pavillons“ ist sonnengelb gestrichen. Im Laufe des Jahres werden weitere Flachbauten zum Wohnen hergerichtet, im Herbst soll der Kastengrund voll belegt sein.

Aus Tierzwingern werden Vierbettzimmer für Flüchtlinge. Foto: MTK

Rund sechs Millionen Euro wird der Main-Taunus-Kreis dann in die Renovierung gesteckt haben. Auch für Schulungsräume, in denen VHS-Deutschkurse stattfinden sollen. Und für die Büros der rund 80 Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die vom Hofheimer Landratsamt umziehen: Hoch- und Tiefbauamt, Veterinäramt und mehrere Sozialarbeiter haben künftig im Kastengrund ihren Arbeitsplatz. Pläne, in der ehemaligen Tierversuchsanstalt ein neues Kreis-Sozialzentrum mit 300 Mitarbeiten einzurichten, habe man aufgegeben, sagt Baron. „Das hätte mit den Ämtern, die viel Publikumsverkehr haben, nicht funktioniert.“

Denn der Kastengrund liegt weitab auf freiem Feld. Rund drei Kilometer sind es jeweils bis zu den ersten Häusern in Hattersheim und Weilbach. Erst seit Kurzem verbindet die Buslinie 821 den Hattersheimer Bahnhof mit der Flüchtlingsunterkunft. Allerdings nur im Stundentakt und nur bis 18 Uhr. Man sei im Gespräch mit der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft, um für die Abendstunden ein Sammeltaxi anzubieten, sagte Johannes Baron der FR. Auf weitere Kritik, die Flüchtlingsunterkunft im Kastengrund sei ein „Ghetto“, konterkariere alle Bemühungen, Asylbewerber in das städtische Alltagsleben zu Integrieren, reagiert der Sozialdezernent empfindlich.

„Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass das ein Dauerzustand wird. Das gibt der Bebauungsplan gar nicht her“, stellt Baron fest. Die Unterkunft sei für Menschen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. „Für die Zeit danach sind die Kommunen gefordert, Wohnraum zu schaffen.“ Und der Hattersheimer Bürgermeister Klaus Schindling (CDU) sieht den Ruf nach sofortiger Integration von Flüchtlingen, deren Bleibeperspektive unklar sei, „mit Vorbehalt.“ „Das ist ja alles schön und gut, aber was passiert, wenn die Leute am Ende doch ins Flugzeug müssen?“, sagte er der FR.

Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer befürchten indes, der Kastengrund könne zum reinen Abschiebelager werden. Elke Lentz, im Dekanat Kronberg für Flüchtlingsberatung zuständig, hält die ehemalige Tierversuchanstalt für „einen katastrophalen Wohnort“. Schließlich dauere ein Asylverfahren drei bis vier Jahre. Vorübergehend werde hier kaum jemand untergebracht. Die Asylbewerber hätten Probleme, unabhängige Beratungsstellen in der Stadt aufzusuchen, die Ehrenamtler würden den Kastengrund auch nur mühsam erreichen. „Die Geflüchteten sind hier weit von der Gesellschaft entfernt – im wahrsten Sinn des Wortes.“