Tragödie auf der B 252: Kleintransporter rast in Familienauto

Schwerer Unfall nahe Korbach: Auf der Bundesstraße 252 nahe Korbach kommen die Eltern zweier Kinder ums Leben. Ein Kleintransporter hatte das Auto frontal gerammt.

Korbach –

Bei einem schweren Unfall nahe Korbach sind am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um den 37-jährigen Fahrer einer Limousine, auf dem Beifahrersitz starb die 34-jährige Ehefrau. Ihre Kinder im Alter von 6 und 3 Jahren wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken in Kassel und Göttingen geflogen.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein Kleintransporter auf der Bundesstraße 252 in den Gegenverkehr und stieß dann mit dem Wagen der Familie frontal zusammen. Es ist unklar, warum der 57 Jahre alte Fahrer des Transporters in einer leichten Rechtskurve nach links von seiner Spur abkam. Auch der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag zwischen dem Korbacher Stadtteil Mengeringhausen und der Gemeinde Twiste. Die Straße war nach dem Unfall voll gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Sachverständiger mit der Unfallursachenermittlung beauftragt und die beiden Fahrzeuge sichergestellt. Es wurde eine Blutentnahme beim Unfallverursacher angeordnet, um festzustellen, ob er durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt war.