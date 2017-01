Tuberkulose Mörlenbach: Tuberkulosefall im Kindergarten

In Mörlenbach wird bei einem Kind Tuberkulose festgestellt. Mädchen und Jungen, die mit dem Kind Kontakt hatten, werden nun untersucht.

Ein an offener Tuberkulose erkranktes drei Jahre altes Kind hat für Aufregung im Kreis Bergstraße gesorgt. Die Ansteckungsgefahr sei gering, gleichwohl sei für den Kindergarten St. Josef in Mörlenbach eine Untersuchung geplant, teilte der Landkreis mit.

Auch bestehe bei seinem zwölf Jahre alten Geschwister der Verdacht auf Tuberkulose. Es besucht die Dietrich-Bonhoeffer-Haupt- und Realschule in Rimbach. „Als reine Vorsichtsmaßnahme“ werde es auch dort eine Untersuchung für Mitschüler und Lehrpersonal geben.

Eine Anfrage beim Robert-Koch-Institut (RKI) zeigt: Die meldepflichtige Krankheit ist nicht so selten. 5865 Tuberkulose-Fälle weist die Statistik für das Jahr 2015 aus; davon 577 in Hessen. Das Frankfurter Gesundheitsamt hat noch aktuellere Zahlen. Es registriert für das vergangene Jahr 120 Fälle in der Stadt, darunter waren lediglich zwei Kinder im Alter unter 13 Jahren.

Das Übertragungsrisiko durch ein Kleinkind sei relativ gering, sagt Udo Götsch, Arzt im Frankfurter Gesundheitsamt. In ihren Lungen sammelten sich nicht so viele Bakterien an, auch könnten sie nicht so kräftig husten. Deshalb sei es richtig, die Spielgefährten im Mörlenbacher Kindergarten nicht zu röntgen. „Man kann die Untersuchung auf einen Hauttest beschränken.“ Umgekehrt seien Kinder im Alter bis zu fünf Jahren auch besonders gefährdet. Sollte der Verdacht bestehen, dass sie sich angesteckt haben – etwa durch engen körperlichen Kontakt zu einem Älteren mit offener TB –, empfehlen Experten ein vierstufiges Programm: Röntgen, Hauttest, ein Medikament zur Vorbeugung und den Besuch eines Arztes.

Tuberkulose Tuberkulose (TB) wird durch Mykobakterien hervorgerufen. Meistens befällt sie die Lunge, es können aber auch andere Organe betroffen sein.

Prinzipiell, sagt Götsch, gelte: Je jünger der Patient, desto größer ist nicht nur das Ansteckungsrisiko. Auch der Abstand zwischen Ansteckung und Ausbruch verkürzt sich, die sogenannte Inkubationszeit. Laut RKI beträgt sie im Durchschnitt sechs bis acht Wochen. Nur ein Teil der Infizierten erkrankt demnach tatsächlich an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose: Bei gesunden Jugendlichen und Erwachsenen sind es fünf bis zehn Prozent, davon etwa die Hälfte innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre nach der Infektion.

Damit erklärt sich auch, dass nach Angaben von Götsch mit den Zahlen der Flüchtlinge auch die der Tuberkulose-Fälle stiegen. Erwachsene Flüchtlinge werden zwar bei der Erstuntersuchung alle geröntgt. Doch identifizierbar sei eine Infektion dadurch nicht, so der Arzt. Für RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher lässt sich die wachsende Zahl auch damit erklären, dass stärker aktiv gesucht wurde. Tuberkulose sei „eine klassische Armutskrankheit“, die vor allem jene treffe, die durch Hunger und harte Lebensumstände geschwächt seien.

Unterdessen kündigte der Landkreis Bergstraße für die nächste Woche Hauttests in der betroffenen Kindergartengruppe an. Für die Mitschüler des älteren Kindes gebe es Bluttests. Mit einem Ergebnis sei erst in acht Wochen zu rechnen. „Die Erreger der TBC wachsen sehr langsam.“