Wahl in Rödermark: So hat Rödermark gewählt

In Hattersheim ist gewählt worden. Foto: imago stock&people

Rödermark wählt am 19. Februar einen neuen Bürgermeister. Die FR berichtet im Liveticker von der Wahl.

Der Wahlabend im Überblick:

18.53 Uhr: Die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent.

18.52 Uhr: Das vorläufige Endergebnis ist da: Helfmann: 48,66 Prozent, Kern: 51,34 Prozent.

18.51 Uhr: Bürgermeister Kern schaut rüber zu Stefan Gerl von den Grünen, der am anderen Ende des Saals steht. Gerl hebt den Daumen nach oben!

18.50 Uhr: Warten auf das letzte und entscheidende Ergebnis aus dem letzten Wahlbezirk.

18.49 Uhr: Die Ergebnisse von 15 der insgesamt 16 Wahlbezirke liegen nun vor. Helfmann hat 48,64 Prozent, Kern 51,36.

18.47 Uhr: Nur noch zwei Wahlbezirke fehlen. Einer in Urberach, einer in Ober-Roden. Welcher Kandidat macht das Rennen? Die Spannung ist förmlich greifbar in dem kleinen Saal. Nur gedämpftes Murmeln ist zu hören.

18.46 Uhr: 14 Wahlbezirke sind nun ausgezählt. Helfmann kommt auf 48,60 Prozent, Kern auf 51,40.

18.44 Uhr: Mittlerweile Saal übervoll. Zuschauer stehen, weil kein Platz mehr da ist und es herrscht Spannung bis zur letzten Minute!

18.42 Uhr: Ein weiterer Wahlbezirk ist ausgezählt und das Ergebnis hat sich zugunsten von Kern (51,14 Prozent) verschoben.

18.40 Uhr: Die beiden Bürgermeisterkandidaten sitzen scheinbar ruhig da. Helfmann hat rote Bäckchen.

18.38 Uhr: Die Ergebnisse von 12 der insgesamt 16 Wahlbezirke liegen nun vor. Helfmann hat 50,17 Prozent, Kern 49,83 Prozent. Wer macht das Rennen? Die Spannung ist riesig.

18.35 Uhr: Nach dem Ergebnis der Trinkbornschule brandet Beifall auf: 50 Prozent Kern, 50 Prozent Helfmann haben dort die Wähler gewählt.

18.34 Uhr: Es bleibt ein Kopf an Kopf-Rennen. 10 Wahlbezirke sind ausgezählt. Helfmann ist mit 50,45 Prozent knapp vor Kern mit 49,55 Prozent.

18.32 Uhr: Die Hälfte der Wahlbezirke ist nun ausgezählt. Helfmann liegt bei 51,01 Prozent, Kern bei 48,99.

18.30 Uhr: 6 Wahlbezirke sind nun ausgezählt. Helfmann kommt auf 51,10 Prozent, Kern auf 48,90. Die Wahlbeteiligung liegt weiterhin bei 40 Prozent.

18.28 Uhr: Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Ein vierter Bezirk ist ausgezählt. Helfmann schafft 51,79 Prozent, Kern 48,21.

18.26 Uhr: Das Ergebnis eines dritten Wahlbezirks liegt vor. Helfmann hat 52,95 Prozent, Kern 47,05.

18.24 Uhr: Mit dem zweiten Wahlbezirk hat sich das Ergebnis also umgedreht. Der Wahlabend scheint spannend zu werden.

18.22 Uhr: Ein zweites Ergebnis liegt vor. Diesmal von der Halle Urberach. Nun sieht es so aus: Helfmann 44,95 Prozent, Kern 55,05.

18.20 Uhr: Herausforderer Carsten Helfmann (CDU) ist mittlerweile ebenfalls da. Beide Kandidaten sind mit ihrer Frau erschienen.

Amtsinhaber Roland Kern (li.) und Carsten Helfmann gehen in die Stichwahl. Foto: Renate Hoyer

18.18 Uhr: Der kleine Sitzungssaal ist mittlerweile zu zwei Dritteln gefüllt. Frank Lorz, Landtagsvizepräsident (CDU), hat sich eingefunden.

18.16 Uhr: Das erste Ergebnis ist vom Wahlbezirk Tennis-Club Ober-Roden.

18.15 Uhr: Das erste Ergebnis ist da. Helfmann kommt auf 52,97 Prozent, Kern auf 47,03. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 40 Prozent.

18.13 Uhr: SPD-Bürgermeisterkandidat Samuel Diekmann ist da. Seine Partei hatte nach der Niederlage vor zwei Wochen keine Wahlempfehlung abgegeben.

18.11 Uhr: Bürgermeister Kern gibt ein erstes Interview für den lokalen Fernsehsender.

18.09 Uhr: Die 1. Kreisbeigeordnete Claudia Jäger (CDU) hat sich nach Rödermark bemüht, um vor Ort die Ergebnisse zu verfolgen.

18:07 Uhr: Bürgermeister Roland Kern (AL/Grüne) ist bereits im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Urberach. Er ist der Amtsinhaber.

18.05 Uhr: In Rödermark waren heute 20.724 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bis Freitagmittag zählte man im Wahlamt bereits 2617 Briefwähler.

18 Uhr: Die Wahllokale schließen. Nun beginnt das Auszählen.

17.50 Uhr: Zehn Minuten noch bis zur Schließung der Wahllokale. Noch herrscht gähnende Leere im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Urberach. Hier können interessierte Bürger die Wahl verfolgen. Hier werden auch die Kandidaten und viele ihrer Anhänger auf die Ergebnisse warten.

Am Sonntag wird in Rödermark gewählt. Foto: Renate Hoyer

17.45 Uhr: So sah das Ergebnis am 5. Februar aus: Helfmann: 38,50 Prozent, Kern: 43,33 Prozent, Diekmann 15,24 und Kruger 2,92 Prozent.

17.40 Uhr: Carsten Helfmann (CDU), ist 43 Jahre alt. Seit 2003 ist er der Bürgermeister von Eppertshausen. Dort wurde er bereits im Alter von 29 Jahren zum Rathauschef gewählt.

17.30 Uhr: Roland Kern (AL/Grüne), ist 69 Jahre alt. Seit 2005 ist er Bürgermeister von Rödermark. Kern war der zweite grüne Bürgermeister in Hessen und der erste im Kreis Offenbach.

Hintergrund: Vier Kandidaten haben sich in Rödermark zur Wahl gestellt: Roland Kern, Carsten Helfmann, Samuel Diekmann und Tobias Kruger. Da bei der Wahl am 5. Februar keinen der Kandidaten genug Stimmen bekam, gibt es jetzt eine Stichwahl zwischen Roland Kern (Andere Liste/Grüne) und Carsten Helfmann (CDU).