Weihnachten: Last-Minute-Geschenke, echt hessisch

Auf den letzten Drücker vor Heiligabend findet man noch schöne Sachen, mit denen man echten Hessen eine Freude machen kann. Möglicherweise auch Auswärtigen. Wahrscheinlich aber eher nicht.

Der Hessen-Pulli: Der Hesse macht gerne jeden Quatsch mit. Auch im Internet. Ob Ice-Bucket- oder Mannequin-Challenge: Der Hesse ist mit dabei, am allerliebsten dann, wenn er einen globalen Trend auf das Lokale niederbrechen kann.

Der aktuelle virale Hype ist der „Ugly Christmas Sweater“. Erfunden haben soll ihn der ansonsten durchaus zurechnungsfähige Schauspieler Colin Firth, der in dem Film-Kommödchen „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ einen Auftritt in einem potthässlichen Weihnachtspullover hinlegt und dadurch wohl eher nolens als volens einen Trend mit Zeitverzögerung erschaffen hat. Wer in sein will, schießt ein Selfie im Hässlich-Pulli und postet das in den einschlägigen Netzwerken.

Dankenswerterweise hat die Frankfurter Eintracht diesen Trend aufgegriffen. Ihr in dezenten Vereinsfarben gehaltener Weihnachtspullover kommt dem firthschen Original schon ziemlich nahe. Der Pullover zeigt ein etwas dröge dreinblickendes Rentier oder einen Hirschen oder vielleicht auch den gehörnten Heribert Bruchhagen, schwer zu sagen.

Komischerweise hat der 1.F.C. Kaiserslautern genau denselben Weihnachtspulli, wenn auch sehr viel roter. Der Eintracht-Pulli ist also weder besonders schön noch besonders originell und kostet 60 Euro. Man bekommt ihn hoffentlich noch in der Eintracht-Fan-Abteilung der Sportarena an der Hauptwache. Gestern waren jedenfalls noch welche da. Die FR durfte ihn dort allerdings leider nicht fotografieren. Im Eintracht-Fan-Shop in der Bethmannstraße 19 gibt es keine mehr.

Andererseits: Was ist das für ein Trend, den selbst die 1. F.C.’s Kaiserslautern und Köln als solchen erkannt haben? (Immerhin haben die Kölner einen Geißbock als Motiv, das ist ja wenigstens mal was Eigenes.) Wer jetzt schon auf den Trend von Morgen setzen will, der bekommt, und zwar sogar im Bethmannstraßen-Eintracht-Fan-Shop, auch recht scheußliche SGE-Puschen. Die sind auch viel billiger. Vielleicht hat ja Wolfram Koch die Dinger im nächsten Frankfurt-Tatort an den Füßen. Dann ist der neue Kult programmiert.

Die Hessen-Drohne: Der Hesse gilt zu Recht als das Salz der Erde: edel von Wuchs, schön von Gestalt, reich an Geist, flink mit der Zunge. Doch für alle diese Vorzüge hat Gott ihn auch gestraft: Mit Worschtfingern und einer chronischen Feinmotorikstörung. Diffizile Fingerübungen sind des Hessen Sache nicht, und so muss er hilflos und neidisch danebenstehen und zusehen, wenn Nichthessen sich an der schönen, aber komplizierten Kunst des Drohnensteuerns erfreuen.

FR-Redakteur Stefan Behr steuert eine kleine Drohne allein mit Scheuchbewegungen. Foto: peter-juelich.com

Das muss nicht sein. Eine neue Drohnenart erlaubt jetzt auch dem ungeschlachten Hessen, in dieses moderne Freizeitvergnügens einzutauchen. Der simple Ball mit Propeller braucht keine Fernsteuerung, sondern reagiert auf manuelle Scheuchbewegungen, die sich beim Hessen durch jahrhundertelange Wespenvergrämung beim Schoppepetze ohnehin schon lange in der DNA manifestiert haben. Das tollste ist der Preis: Man bekommt das schmucke, aber billig erarbeitete Teil für deutlich unter 20 Euro – derzeit etwa in vielen Tchibo-Filialen und im gutsortierten Spielwarenfachgeschäft. Der Preis sowie der Name variiert je nach Hersteller.

Eine allgemein anerkannte Gattungsbezeichnung hat die Hessen-Drohne noch nicht. Fragen sie im Laden einfach nach der Propellerkugel. Man kann das Ding natürlich auch im Internet googeln und bestellen, da gibt’s auch gleich eine praktische Produktbeschreibung, nämlich diese: „SMART ANWENDUNG: Es ist eine bunte Musik LED-Beleuchtung Kristall fliegende Kugel. Das herausfordernde ist zu halten Mini-Hubschrauber Ball in der Luft höher und weiter away. Since die Drohne ist super smart und fliegen weg aus der Hand, wenn Sie versuchen, es zu packen.“

Das Unerreichbare erreichen wollen, das Unmögliche möglich machen. Auch als Grobmotoriker. Wer da nicht mitpacken will, der ist kein Hesse.

Die Hessen-Nascherei: Es gibt nicht wenige, die sagen, dass Bethmännchen das einzig Gescheite wären, was die Banken Frankfurts je zustande gebracht hätten. Solche Menschen ignorieren zwar das Stoltze-Museum der Sparkasse, haben aber ansonsten natürlich völlig Recht.

Das Bethmännchen: Laut Legende Anfang des 19. Jahrhunderts vom französischen Konditor Jean Jaques Gautenier in Diensten des Bankiers Simon Moritz von Bethmann erfunden, ursprünglich mit vier Mandelhälften für die vier Söhne der Familie verziert, nach dem Tode eines Sohnes waren’s nur noch drei. Traurig, aber vermutlich unwahr.

Wahr hingegen ist, dass es in den Filialen des Hessen-Shops (etwa Leipziger Straße 49, Diesterwegstraße 22, Kleinmarkthalle Ausgang Liebfrauenberg, Berger Straße 148) „Bethmännchen-Kuchen im Glas“ gibt. Und zwar für sieben Euro das Glas.

Jetzt könnte man sich durchaus der Meinung von „Fotomannie“ anschließen, der im Kleingebäck-und-Konfiserie-Forum von chefkoch.de unbarmherzig urteilt: „Das hat mit Bethmännchen aber eher nix zu tun.“ Und in der Tat kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier eine ursprünglich patrizische, mittlerweile aber durch und durch kleinbürgerliche lokale Leckerei auf Deibel komm raus zur gehobenen Delikatesse von Welt hochgejazzt werden soll.

Warum man Bethmännchen im Glas dennoch verschenken soll? Zum einen, weil der Hessen-Shop ein rundum ehrwürdiger Laden ist und neben kulinarischen Fragwürdigkeiten auch unbestreitbar Nützliches wie das Frankfurter Stadtgeläut auf CD feilbietet. Zum anderen, weil den Erfindern mit den Vitrinen-Bethmännchen die Teigwerdung einer uralten Frankfurter Redensart gelungen ist, nämlich der Metapher von den „Bernemer Fieß in Pariser Schuh“. Was der Frankfurter damit sagen will? Naschen und nachdenken!

´Man kann natürlich auf den letzten Drücker auch Pariser Schuh für den Gabentisch kaufen (Goethestraße). Ist aber viel teurer. Und unhessisch.